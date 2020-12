15 ideja za tech darove ovog Božića - 2. dio

Ovogodišnji vodič za kupnju IT darova podijelili smo u tri dijela, a sastavili smo ga u suradnji s domaćim trgovcima informatičkom opremom. Donosimo drugih 15 prijedloga koji bi vam mogli poslužiti kao savršen IT poklon ovog Božića

U vrijeme Božića uvelike je lakše pronaći ono što tražite – ponuda u trgovinama je bogatija, a cijene su povoljnije. To je ujedno prilika da i sebe opremite nečim novim i korisnim – računalo, periferija, pametni sat, mobitel, ili možda kućni audiosustav. Ne treba očekivati da ćete skuplje stvari dobiti od nekoga. Dok tražite po trgovinama idealan mobitel za djevojku, gejmerski miš za brata, ili tablet za dijete, bacite oko i na nešto za sebe te opremite dom ili ured.

Pred vama je drugi od ukupno tri dijela našeg vodiča za kupnju koji obuhvaća 15 odabranih prijedloga za darove koje su nam predložili domaći IT trgovci. Potrudili smo se biti što raznovrsniji.

1. Gaming miš

Logitech Gaming G102 Lightsync

Za kvalitetan gaming miš nije uvijek nužno izdvojiti puno novca. Postoje i tzv. budget gaming miševi koji nude izvrsne performanse, a ne koštaju bogatstvo. Logitech G102 je miš kojeg krasi klasični funkcionalni dizajn, a dolazi sa 6 tipki i RGB osvjetljenjem koje je moguće namjestiti i da svijetli u ritmu glazbe koju puštate. Miš nudi maksimalnu razlučivost senzora od 8000 dpi i žično povezivanje. Uz Logitechov softver ovaj miš moguće je dodatno prilagoditi i snimiti različite korisničke profile. Logitech G102 Lightsync dolazi u nekoliko zanimljivih boja, a ovdje izdvajamo atraktivnu plavu varijantu. U svakom slučaju, radi se o odabiru za božićni poklon kojim ne možete pogriješiti želite li obradovati bilo kojeg korisnika računala - bio on gejmer, ili osoba koja radi od kuće.

229 kn @ Links

2. Mehanička tipkovnica

Gamenote HV-KB498L

Mehanička tipkovnica postala je svojevrsni must-have, kako za gaming populaciju, tako i za svakodnevni rad. Gamenote HV-KB498L vrlo je povoljna mehanička tipkovnica bezokvirnog dizajna i s odvojivim ležajem za ruke koji možete, ali i ne morate koristiti – ovisno o vašim preferencijama. Krasi ju jednostavan dizajn bez rubova i nepotrebnih multimedijskih tipki – samo izdržljive blue switch mehaničke tipke montirane su na ploči s ugrađenim RGB pozadinskim osvjetljenjem. Tipkovnica je kompaktna, izdržljiva i robusna, služit će vas iz igre u igru, i izvrstan je izbor kupujete li dar za gejmera te želite tipkovnicu s dobrim omjerom cijene i performansi.

299 kn @ Handyshop

3. Bežični punjač

Cellularline Wireless Dual

Wireless Dual bežični je punjač s Qi certifikatom koji omogućuje istodobno punjenje dva uređaja kompatibilna s Qi bežičnim punjenjem. Oba jastučića za punjenje opremljena su WIDEACTIVE 1 tehnologijom koja, zahvaljujući elektronici s jednom zavojnicom, osigurava učinkovito i sigurno punjenje, bez pregrijavanja uređaja. Dolazi s 30 W adapterom za napajanje, koji omogućuje maksimalnu istodobnu brzinu punjenja na obje stanice, čak i za telefone visokih performansi. Ovaj bežični punjač vrlo je praktičan, i sigurno će obradovati vlasnika smartfona s opcijom bežičnog punjenja, a posebno one koji imaju dva takva uređaja.

449 kn @ Bazzar.hr

4. Gaming headset

Logitech G432 7.1 SURROUND

Logitech G432 slušalice su koje donose superiorno audio iskustvo sa 7.1 surround zvukom i ugrađenom DTS tehnologijom. Zvuk tijekom igranja iznimno je bitan, ali i komunikacija među suigračima mora se odvijati bez teškoća, a to omogućuje sklopivi mikrofon od 6 mm. Same zvučničke jedinice od 50 mm donose kristalno jasan zvuk, kako biste tijekom igranja mogli čuti i najsitnije detalje, a dugotrajno igranje ne predstavlja nikakav problem jer su mekani jastučići savršeno prilagođeni obliku uha. Slušalice dolaze u plavom “logitechovskom” ruhu, a kompatibilne su s gotovo svim pametnim uređajima, računalima i konzolama poput PlayStationa 4, Xboxa One i Nintenda Switch.

499 kn @ Sancta Domenica

5. Bluetooth zvučnik

Jam Heavy metal

Zašto darovati baš ovaj Bluetooth zvučnik u moru takvih uređaja? Razloga je puno, ali počnimo s njegovim zvukom i snagom. Jam Heavy metal, usprkos kompaktnim dimenzijama, posjeduje nevjerojatan raspon zvuka snage od 20 W. Krasi ga moderan dizajn i čvrsto aluminijsko kućište, što ga čini idealnim uređajem za urede – osim što može puštati glazbu i ima handsfree mogućnosti (tipke za izravno odgovaranje na poziv), pogodan je i za konferencijske, Skype i druge razgovore. Njegova litij-ionska baterija pruža do 8 sati rada, a osim preko Bluetootha, zvučnik je moguće spojiti i USB kabelom. Zvučnik je idealan dar za osobu koja voli slušati glazbu dok radi, a s druge strane, često telefonira ili sudjeluje u online sastancima.

749 kn @ Emobile.hr

6. Slušalice

Marley Positive Vibration XL

Marley Positive Vibration XL izrađene su od održivih materijala (reciklirani aluminij i FSC certificirano drvo) koji odlično održavaju Marleyjev “Signature Sound”. Krasi ih savršena ravnoteža dubokog basa, jasnih sredina i oštrih vrhunaca. Slušalice se povezuju preko Bluetootha. Imaju 40 mm Hi definition drivere, udobne jastučiće od pjene te ugrađene kontrole za upravljanje glazbom, glasnoćom te za javljanje na pozive – da, tu je i diskretan mikrofon. Baterija im traje do 24 sata, uz tehnologiju brzog punjenja samo 10 minuta punjenja pružit će vam 4 sata rada baterije, a potpuno punjenje traje samo 2 sata. Dolaze u tri različite boje – cooper, denim i signature black.

749 kn @ Emobile.hr

7. Gaming set 3-u-1

Logitech G203 + Logitech G213 + Logitech G240

Ono po čemu je Logitech prepoznatljiv jest vrhunska gaming periferija. Želite li gejmera u kući obradovati nečim super i cool, nećete promašiti odaberete li vrhunsku periferiju. Logitech nudi bundle 3-u-1, koji uključuje optičkog miša G203 Prodigy, koji nudi razlučivost do 8000 dpi, uz brzinu odziva od 1 ms, 6 programabilnih tipki i interno memoriranje postavki u samom uređaju. Druga stavka je tipkovnica G213 Prodigy s dubokim tipkama brzog odziva i pozadinskim osvjetljenjem, otporna na prolijevanje tekućina. Treća stavka u ovom setu je podloga za miša G240 debljine samo 1 mm te dimenzija 34 x 28 cm.

799 kn @ ADM Računala

8. Smartphone

VIVAX Point X503

Božić je idealno vrijeme za darovanje novog smartfona dragoj voljenoj osobi. Tražite li uređaj iz tzv. budget kategorije, VIVAX Point X503 nameće se kao solidan izbor. Sadrži IPS ekran dijagonale 5,7” koji je napravljen korištenjem incell tehnologije kojom je smanjena debljina uređaja i povećana osjetljivost zaslona na dodir. Uređaj pokreće osmojezgreni procesor, ima 2 GB RAM-a i 16 GB interne memorije. Stražnja kamera razlučivosti 13 MB i prednja od 5 MP poslužit će svrsi, a kapacitet baterije od 3000 mAh pružit će i više nego pristojno vrijeme autonomije, Uređaj je Dual SIM s jednim combo utorom. Tražite li mobitel pristupačne cijene za osobu koja ne aktivno ne koristi mnoštvo opcija, Point X503 je dobar odabir.

599 kn @ eKupi

9. NAS uređaj

QNAP NAS TS-230

Lagan, tih i svestran, TS-230 idealan je kućni NAS. Dolazi u elegantnoj plavoj boji te se lako uklopa u bilo koje okruženje. Na TS-230 možete pohraniti i sigurnosno kopirati sve datoteke uz lagan pristup i sinkronizaciju. TS-230 uključuje one-stop portal za kućnu zabavu, dijeljenje fotografija, glazbe i videozapisa na više uređaja – nudi H.264 hardversko dekodiranje i 4K transkodiranje u stvarnom vremenu. Pokreće ga ARM četverojezgreni procesor, uz 2 GB radne i 4 GB integrirane flash memorije, a ima i mnoštvo ugrađenih sigurnosnih dodataka. Podržava ugradnju dva SATA diska koji se mogu postaviti u RAID polje, a ima i tri USB utora. NAS uređaj može biti božićni dar, ali i kućna investicija za kraj godine koja će oplemeniti svaki dom.

1999 kn @ eKupi

10. HDD za NAS uređaj

WD Gold Enterprise Class 4 TB

WD Gold izuzetno je pouzdano rješenje za zahtjevna okruženja kada je u pitanju pohrana podataka te pruža do 2,5 milijuna sati MTBF, tehnologiju zaštite od vibracija i nisku energetsku potrošnju. Konkretno dizajniran za uporabu u sustavima za pohranu poslovne klase i podatkovnim centrima, WD Gold Enterprise Class SATA HDD pruža performanse svjetske klase koje očekujete od tvrdih diskova. Najpopularnija veličina je 4 TB, ali dolazi u veličinama od 1 TB do 18 TB. Kupujete li NAS uređaj, ili ga možda već imate u svojem domu, kvalitetan tvrdi disk velikog kapaciteta vrlo je poželjan dodatak, a WD Gold Enterprise kao stvoren je za tu funkciju.

1355 kn @ eKupi

11. TWS slušalice

Panasonic RZ-S500W

Prema nezavisnim recenzijama, uključujući Bugovu, ove slušalice su u poništavanju buke među najboljima u svojoj kategoriji, a istodobno nude i vrhunsku kvalitetu i čistoću zvuka. Dolaze u crnoj ili bijeloj boji. Uz njihovu pomoć moći ćete uživati u omiljenoj glazbi, audioknjigama ili podcastima bez imalo ometanja, nalazili se u bučnoj prostoriji ili u punom tramvaju. Izuzetno su lagane i udobne za nošenje. Pune se preko priložene kutijice za nošenje i punjenje, a napunjene do kraja omogućuju vam čak 20 sati korištenja. Panasonicova aplikacija za mobilne uređaje nudi razne mogućnosti podešavanja, a pomoću zvučnog signala može i jednostavno locirati zagubljenu slušalicu.

1699 kn @ Panasonic

12. Bežični zvučnik

Denon Home 150

Denonov zvučnik Home 150 spada već u Bluetooth zvučnike višeg ranga, a krasi ga izuzetna kompaktnost. S naprednim akustičnim hardverom, stručno podešenom digitalnom obradom signala i premium pogonskim jedinicama, ovaj zvučnik pruža iznimno čiste i jasne visoke tonove, kao i duboke i snažne niske tonove. Uparite li ga s još jednim zvučnikom Home 150, dobit ćete stereo kombinaciju, a uz HEOS tehnologiju možete dobiti i pravi multiroom audiosustav. Svi odlični glazbeni servisi u potpunosti su integrirani: Deezer, Spotify Free and Premium, Amazon Music HD, TIDAL, TuneIn i ostali, a streaming je omogućen preko WiFi, AirPlay 2 ili Bluetooth opcije povezivanja.

1875 kn @ Sonus Art

13. Premium aparat za brijanje

Panasonic ES-LV6Q

Ovaj vrhunski brijaći aparat nježan je prema vašoj koži, a nemilosrdan prema bradi i omogućit će vam da jutarnju rutinu brijanja temeljito odradite u iznimno kratkom roku, bez porezotina i iritacija. Fleksibilna 5D glava pomno se prilagođava vašim konturama lica i omogućuje potpuno brijanje čak i na najnepristupačnijim dijelovima brade. Oštrice smještene put kutom od 30°, izrađene japanskom tehnologijom koju su inspirirali majstori samurajskih mačeva, pokretane su motorom velike brzine od 14.000 ciklusa po minuti i s lakoćom režu čak i najgušću bradu. Uređaj se može koristiti za mokro ili suho brijanje, a za one najzahtjevnije tu je i verzija ES-LV9Q koja dolazi s postoljem za punjenje i automatsko čišćenje.

2269 kn @ Tehno-mag

14. Pametni sat

Garmin Instinct Esports

Iz obitelji robusnih GPS satova dolazi Garmin Instinct Esports, kreiran u skladu s američkim vojnim standardom 810G za toplinu, udarce i vodu (vodootporan na dubinama do 100 metara). Osim što ima vrhunski navigacijski sustav i mnoštvo različitih senzora, posebno je prilagođen za gejmere. Ima odvojenu analizu gejmerskih performansi i aktivnosti, a omogućuje i javno dijeljenje podataka o stresu i pulsu u realnom vremenu tijekom igre. Baterija mu traje do 14 dana kada se upotrebljava kao pametni sat, do 80 sati u načinu rada esportovi, do 16 sati u GPS načinu rada te do 40 sati u načinu rada za uštedu energije UltraTrac. Ovaj gadget bio bi iznimno zanimljiv strastvenim esports igračima, ali i onima koji vole aktivnosti uživo.

2269 kn @ Sancta Domenica

15. AV prijemnik

Denon AVR-X1600H DAB+

Želite li dnevnu sobu obogatiti kvalitetnom slikom i zvukom, potreban vam je dobar AV prijemnik. AVR-X1600H je 7.2-kanalni 4K UHD AV surround receiver s ugrađenom HEOS i 3D Audio tehnologijom, koji pruža 145 W po kanalu i podržava glasovne asistente Amazon Alexa, Google Assistant i Apple Siri. Također, posjeduje ugrađene multiroom funkcionalnosti kako bi omogućio uživanje u dva različita izvora u različitim sobama u isto vrijeme. Također, uz pokretanje multimedije iz lokalne mreže, podržani su i streaming servisi AirPlay 2, Internet Radio (TuneIn), Spotify Connect, TIDAL i Deezer. Uz kvalitetne zvučnike, vrhunski AV prijemnik podići će dnevni boravak na posve novu razinu.

3990 kn @ Sonus Art

--

Fotografije su ilustrativnog karaktera. Istaknute cijene, kao i dostupnost pojedinih proizvoda podložni su promjenama