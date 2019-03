5 igara za Sony PS4 1 TB koje morate zaigrati već danas

Uz tarifu RASPALI s BEZBROJ GB, dostupni su Honor 10 lite i Sony PS4 1 TB s četiri igre: Uncharted 4: A Thief's End, The Last Of Us Remastered, Rachet & Clank te FIFA19

Uncharted 4: A Thief's End je igra s mnogima već dobro poznatim likovima – Nathanom Drakeom i njegovom ekipom, koji se bore u Uncharted svijetu već gotovo cijelo desetljeće. U četvrtom nastavku glavni se likovi žele umiroviti ali, nakon nenadanog pojavljivanja Nathanovog brata ipak nastavljaju borbu. Novost u igri je opcija savladavanja terena jer glavni lik na raspolaganju ima kuku uz pomoć koje dolazi do skrivenih platformi, a dobio je i vozilo s kojim se lakše kreće po terenima, džip s pogonom na sva četiri kotača. Neprijatelji su sada inteligentniji i svjesniji vaše blizine, pa ćete se u ovom nastavku morati mnogo više kretati kako biste preživjeli i stigli do cilja.

The Last of Us i njegovi junaci Joel i Ellie, po mnogima su jedni od najzanimljivijih likova u svijetu gaminga. Oni koji su se već zaljubili u igranje ove igre tvrde kako će vas rasplet priče šokirati, a kraj ostaviti bez teksta. Igra je iznimno realna, tehnički je na visokoj razini, kao i glasovni efekti koje nudi. Uz brdo zabave, igra vas svakim novim korakom izaziva na razmišljanje te ćete se, kako biste iz sukoba izašli sa što manje štete, morati jako potruditi pri svakom okršaju s neprijateljima.

Ratchet & Clank je, tvrde igrači, jednako dinamičan i zabavan kao i 2002., kada je prvi puta ugledao svjetlo dana. Priča je šarmantna, svjetovi zanimljivi i raznoliki, a sustav oružja standardno dobar. Iako igrači navode kako je posljednja petina igre nešto slabija i zamjeraju opciju spremanja samo jedne igre, po mnogima je ovo ipak osvježenje od uobičajenih igara i zaslužuje vašu pozornost.

S obzirom na to da nogometna groznica nikada ne prestaje, nova FIFA19 igračima će pružiti vrhunac klupskog nogometa na različitim modovima te iskustvo igre različitih turnira uključujući UEFA Ligu prvaka, Europsku ligu i Super Kup. Novost je i kineska liga, a domaće će igrače razveseliti licenca za Dinamo. Mnogi tvrde kako je ovo najbolja FIFA u posljednjih nekoliko godina.

Spyro Reignited Trilogy je paket koji obuhvaća sve tri igre nastale između 1998. i 2000. godine – Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! i Spyro: Year of the Dragon. Novost je što glavni lik, simpatičan ljubičasti zmaj, dobiva nekoliko prijatelja koji ga prate na avanturama kroz močvare, plaže, raznolike dvorce, a tu su i neke nove vještine koji igru čine zanimljivijom i dinamičnijom te garantiraju zabavu satima, bilo da ste Spyru otkrili tek sada ili ste s njim još od početaka.

Kako bi svi mogli uživati u ovim popularnim igrama te neograničenoj slobodi komunikacije na odličnom mobilnom uređaju, za samo 150 kuna mjesečno, uz tarifu RASPALI s BEZBROJ GB, dostupni su Honor 10 lite i Sony PS4 1 TB s četiri igre: Uncharted 4: A Thief's End, The Last Of Us Remastered, Rachet & Clank te FIFA19. Dodatna pogodnost je igra Spyro Reignited Trilogy koja dolazi uz ovaj paket ako se ponuda ugovori putem Tele2 webshopa ili telefonske prodaje.