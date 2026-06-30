A1 Playmakers Challenge premijerno održan u Novskoj: spoj nogometa i gaminga

U Poduzetničkom inkubatoru PISMO powered by A1 u Novskoj premijerno je održan A1 Playmakers Challenge, hibridni koncept esporta koji spaja igru na terenu i natjecanje na konzoli. Riječ je o novoj aktivnosti u sklopu ovogodišnjeg Ljetnog gaming kampa, koja je okupila 37 osnovnoškolaca

PR utorak, 30. lipnja 2026. u 12:00

Sudionici su se natjecali u formatu dva poluvremena, jedno u malom nogometu, a drugo u igri EA Sports FC 26 na PlayStationu 5, pri čemu je pobjednika odlučivao ukupan broj golova iz oba dijela. Program je nastao u suradnji Inkubatora PISMO i A1 Hrvatska.

Nagrade je osigurao A1 Hrvatska, a Samsung se priključio s ukupno 15 pametnih telefona namijenjenih najboljim sudionicima A1 Playmakers Challengea. Dio nagrada već je uručen pobjednicima prvog termina, dok će se preostali uređaji dodijeliti u narednim terminima Ljetnog gaming kampa.

Uz natjecateljski dio, održan je i panel na kojem su o povezanosti sporta, gaminga i razvoja digitalnih vještina kod djece i mladih govorili predstavnici A1 Hrvatska i Inkubatora PISMO, profesor tjelesne i zdravstvene kulture te gamer i YouTuber Neno Hadžihajdić, poznatiji kao PvtMole. Sugovornici su se osvrnuli i na uvriježene predrasude o gamingu, poput percepcije da je riječ o neaktivnom ili izoliranom hobiju te istaknuli da spoj fizičke i digitalne igre djeci donosi širi raspon vještina, od timskog rada do strateškog razmišljanja.

„A1 Playmakers Challenge još je jedan primjer kako zajedničkim partnerstvima možemo mladima ponuditi sadržaje koji ih potiču na učenje, razvoj i otkrivanje vlastitih potencijala. Posebno nas veseli što se ovom događaju pridružio i Samsung, koji je za najbolje sudionike osigurao vrijedne nagrade, čime dodatno motivira mlade da pokažu svoje znanje i vještine. Zahvaljujemo našem dugogodišnjem partneru A1 Hrvatska na kontinuiranoj podršci i suradnji kroz koju stvaramo prilike za razvoj novih generacija u području tehnologije i gaming industrije. Ovakva natjecanja mladima omogućuju stjecanje praktičnih iskustava, razvijanje timskog rada i upoznavanje s tehnologijama koje će oblikovati njihovu budućnost. Vjerujemo da će mnogima upravo ovakvi programi biti prvi korak prema uspješnoj karijeri u IT i gaming sektoru“, poručuju iz inkubatora PISMO.

„A1 Playmakers Challenge u Novskoj je pokazao ono u što vjerujemo, da gaming i sport nisu suprotnosti, nego se nadopunjuju. Djeca su jednako lako prelazila s terena na konzolu, dokazujući da su priče o gamingu kao izoliranom hobiju davno zastarjele. Upravo to je i naša strategija, gaming učiniti dostupnim svima, bez obzira na dob ili to koliko se tko snalazi u digitalnom svijetu", poručila je Valentina Leventić iz A1 Hrvatska.

A1 Playmakers Challenge dio je strategije A1 Hrvatska da gaming učini dostupnim svim generacijama i svim razinama digitalne pismenosti, a program će se nastaviti održavati u preostalim terminima Ljetnog gaming kampa, od 4. do 11. srpnja te od 22. do 29. kolovoza.

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunska snaga zvuka.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

125mm Carbon Fibre woofer, 25mm Carbon Fibre tweeter, 32Hz–28kHz, 89dB, 6Ω, 175W, 2-way, 1000×185×280 mm

2.156 € 2.800 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL Bar 1300 MK2

11.1.4 kanalni sustav, 2470 W maksimalne snage, True Dolby Atmos, DTS:X, MultiBeam 3.0, odvojivi bežični surround zvučnici, 8" dual-driver bežični subwoofer, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, HDMI eARC, PureVoice 2.0

1.119 € 1.689 € Akcija

Flagship Symbol X serije.

Akcija

MAGNAT SYMBOL X160

Zvučnici za profesionalne i poluprofesionalne PA sustave, za unutarnju / vanjsku upotrebu, otporan na prskanje po standardima IPX5.

239 € 289 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi