A1 Playmakers Challenge premijerno održan u Novskoj: spoj nogometa i gaminga

U Poduzetničkom inkubatoru PISMO powered by A1 u Novskoj premijerno je održan A1 Playmakers Challenge, hibridni koncept esporta koji spaja igru na terenu i natjecanje na konzoli. Riječ je o novoj aktivnosti u sklopu ovogodišnjeg Ljetnog gaming kampa, koja je okupila 37 osnovnoškolaca

Sudionici su se natjecali u formatu dva poluvremena, jedno u malom nogometu, a drugo u igri EA Sports FC 26 na PlayStationu 5, pri čemu je pobjednika odlučivao ukupan broj golova iz oba dijela. Program je nastao u suradnji Inkubatora PISMO i A1 Hrvatska.

Nagrade je osigurao A1 Hrvatska, a Samsung se priključio s ukupno 15 pametnih telefona namijenjenih najboljim sudionicima A1 Playmakers Challengea. Dio nagrada već je uručen pobjednicima prvog termina, dok će se preostali uređaji dodijeliti u narednim terminima Ljetnog gaming kampa.

Uz natjecateljski dio, održan je i panel na kojem su o povezanosti sporta, gaminga i razvoja digitalnih vještina kod djece i mladih govorili predstavnici A1 Hrvatska i Inkubatora PISMO, profesor tjelesne i zdravstvene kulture te gamer i YouTuber Neno Hadžihajdić, poznatiji kao PvtMole. Sugovornici su se osvrnuli i na uvriježene predrasude o gamingu, poput percepcije da je riječ o neaktivnom ili izoliranom hobiju te istaknuli da spoj fizičke i digitalne igre djeci donosi širi raspon vještina, od timskog rada do strateškog razmišljanja.

„A1 Playmakers Challenge još je jedan primjer kako zajedničkim partnerstvima možemo mladima ponuditi sadržaje koji ih potiču na učenje, razvoj i otkrivanje vlastitih potencijala. Posebno nas veseli što se ovom događaju pridružio i Samsung, koji je za najbolje sudionike osigurao vrijedne nagrade, čime dodatno motivira mlade da pokažu svoje znanje i vještine. Zahvaljujemo našem dugogodišnjem partneru A1 Hrvatska na kontinuiranoj podršci i suradnji kroz koju stvaramo prilike za razvoj novih generacija u području tehnologije i gaming industrije. Ovakva natjecanja mladima omogućuju stjecanje praktičnih iskustava, razvijanje timskog rada i upoznavanje s tehnologijama koje će oblikovati njihovu budućnost. Vjerujemo da će mnogima upravo ovakvi programi biti prvi korak prema uspješnoj karijeri u IT i gaming sektoru“, poručuju iz inkubatora PISMO.

„A1 Playmakers Challenge u Novskoj je pokazao ono u što vjerujemo, da gaming i sport nisu suprotnosti, nego se nadopunjuju. Djeca su jednako lako prelazila s terena na konzolu, dokazujući da su priče o gamingu kao izoliranom hobiju davno zastarjele. Upravo to je i naša strategija, gaming učiniti dostupnim svima, bez obzira na dob ili to koliko se tko snalazi u digitalnom svijetu", poručila je Valentina Leventić iz A1 Hrvatska.

A1 Playmakers Challenge dio je strategije A1 Hrvatska da gaming učini dostupnim svim generacijama i svim razinama digitalne pismenosti, a program će se nastaviti održavati u preostalim terminima Ljetnog gaming kampa, od 4. do 11. srpnja te od 22. do 29. kolovoza.