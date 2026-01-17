Aktivirajte softver pomoću Office ključa za13,76 € i Windows ključa za 5,98 € – stvarno povoljno!
Dostava u 3 sekunde • Najniže cijene ikada • 100% sigurno i pouzdano
Za samo 36,35 € aktivirajte originalni Windows 11 Pro i Office 2021, s ključem dostavljenim trenutnak nakon narudžbe – aktivacija završena u 3 sekunde, a cijena je iznenađujuće povoljna! Štoviše, prodavač nudi 10-godišnje jamstvo, a svaki problem možete riješiti putem e-pošte, što osigurava potpuni mir tijekom cijelog procesa. Odabrali smo 10% njihovih najisplativijih proizvoda.
- Dostava u 3 sekunde: Ključ se automatski šalje putem e-pošte/narudžbe - možete ga koristiti odmah nakon kupnje!
- 100% originalni ključ: Microsoft službeno ovlašteni ključ za trajnu aktivaciju bez ograničenja.
Novi softver u novoj godini, popusti i do 60%!
Office aplikacije (Word, Excel, PowerPoint,OneNote...)
- Microsoft Office 2021 Pro Key - 28,38 €
- Microsoft Office 2019 Pro Key - 22,70 €
- Microsoft Office 2016 Pro Key - 13,76 €
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Key - 36,35 €
Windows ponuda - izvrsne cijene!
- Windows 11 Pro Key - 11,81 €
- Windows 11 Home Key - 10,96 €
- Windows 10 Pro Key - 8,83 €
- Windows 10 Home Key - 5,98 €
- Windows 11 Pro N Key - 27,64 €
- Windows Server 2025 Datacenter Key - 19,38 €
Povoljnija kombinirana ponuda
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Key - 36,35 € (Najprodavaniji)
- Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Key - 30,83 €
- Windows 11 Pro + Office 2016 Pro Key - 21,20 €
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Key - 32,61 €
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Key - 29,86 €
- Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Key - 19,57 €
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro Key - 34,22 €
- Windows 11 Home + Office 2019 Pro Key - 30,80 €
- Windows 11 Home + Office 2016 Pro Key - 17,40 €
- Windows 10 Home + Office 2021 Pro Key - 32,56 €
- Windows 10 Home + Office 2019 Pro Key - 28,45 €
- Windows 10 Home + Office 2016 Pro Key - 17,40 €
Veleprodaja - još jeftinije
- Windows 11 Pro Key - 10 Keys - 96,88 €
- Windows 11 Pro Key - 20 Keys - 167,93 €
- Windows 11 Pro Key - 30 Keys - 222,84 €
- Windows 11 Home Key - 10 Keys - 90,43 €
- Windows 11 Home Key - 20 Keys - 161,47 €
- Windows 11 Home Key - 30 Keys - 216,38 €
Nikako nemojte koristiti piratski softver! On može sadržavati zlonamjerni softver ili viruse koji mogu dovesti do curenja podataka, ugroziti vašu privatnost i financijsku sigurnost. WDkeys.com nudi 100% originalne ključeve. Svi ključevi dolaze iz službenih kanala, sigurni su i pouzdani.
Aktivacija Windowsa
Idite u Postavke > Sustav > Aktivacija > Promijeni ključ proizvoda. Unesite svoj ključ (npr. XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX). Nakon povezivanja na internet, aktivacija će se trenutno dovršiti.
Aktivacija Officea (Word, Excel, PowerPoint)
Jednostavno otvorite Word ili Excel, idite na Datoteka > Račun > Unesite ključ proizvoda. Zalijepite svoj kupljeni 25-znamenkasti originalni ključ i povezite se na internet kako biste dovršili aktivaciju. Cijeli proces traje samo minutu, a aktivacija je trajna.
Pitanja?
Kontaktirajte nas izravno putem e-pošte na zetianrao@gmail.com. Odazvat ćemo vam se brzo!
Kako kupiti softverski ključ?
Korak 1: Odabir proizvoda
1. Odaberite željeni proizvod (npr. Windows 11 Pro ili Microsoft Office).
2. Kliknite gumb "Dodaj u košaricu".
Korak 2: Potvrda narudžbe
1. Provjerite sadržaj košarice (količina i proizvodi).
2. Kliknite "Naplati" za nastavak.
Korak 3: Način plaćanja
1. Odaberite željeni način plaćanja (npr. kartica, PayPal).
2. Kliknite "Predaj narudžbu" za potvrdu.
Korak 4: Instantna isporuka ključa(Dostava u 1-3 sekunde!)
1. Nakon uspješnog plaćanja, ključ će se odmah prikazati na zaslonu.
2. Također ćete ga dobiti na e-mail (provjerite i "Promocije" ili "Spam" mapu).
Korak 5: Odmah aktivirajte
Kopirajte ključ i slijedite priložene upute za aktivaciju na vašem računalu kako biste uživali u iskustvu originalnog softvera.
Kako uspijevate isporučiti ključ u 1-3 sekunde nakon narudžbe?
Nakon što vaša uplata bude potvrđena, naš sustav trenutno primi obavijest, automatski dodijeli potpuno novi ključ iz naše baze podataka i istog trenutka ga pošalje putem e-pošte i na stranicu s pojedinostima vaše narudžbe.
Što ako aktivacija ne uspije?
Budite bez brige – takve situacije su iznimno rijetke. Ako ipak naiđete na bilo kakav problem tijekom aktivacije, nema potrebe da sami rješavate problem. Kontaktirajte nas izravno na zetianrao@gmail.com.Odmah ćemo vam pružiti stručnu podršku i rješenje. U krajnjem slučaju, ako aktivacija uopće ne uspije, garantiramo potpuni povrat novca kako bismo zaštitili vaša prava.
Napravite jednostavan korak prema trajnom miru uma; ne oklijevajte jer je siguran i originalan softver na dohvat ruke. Odmah posjetite wdkeys.com dovršite svoju narudžbu i za nekoliko minuta otpočnite s potpuno novim iskustvom originalnog softvera. Odaberite pouzdanje, a naš stručni tim će vam pružati potpunu podršku tijekom cijelog procesa.
--
Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.