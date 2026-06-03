ASUS predstavio mnoštvo atraktivnih uređaja na Computex 2026 sajmu

ASUS je, kao i obično, iskoristio Computex za predstavljanje novih proizvoda koji će stići na tržište u narednim mjesecima. Izdvojili smo nekoliko proizvoda koji su privukli najveću pažnju.

ProArt prijenosnici s NVIDIA RTX Spark procesorom

Svakako najznačajniji događaj je predstavljanje NVIDIA RTX Spark procesora, a među prvim prijenosnicima koji će se naći na tržištu su novi ASUS ProArt P16 (H7607) i P14 (H7407) modeli. Nude izvrstan omjer performansi i mobilnosti zahvaljujući novoj NVIDIA platformi i kompaktnom kućištu. ProArt P16 (H7607) je 13% tanji i 16% lakši od prethodnika. Namijenjeni su naprednim kreatorima sadržaja, a odlikuju se vrhunskim ASUS Lumina Pro OLED zaslonima. Ovi zasloni imaju izuzetno vjerno prikazivanje boja, 4K rezoluciju s 120 Hz VRR, maksimalno osvjetljenje od čak 1600 nita i sloj koji smanjuje odsjaj. Baterija ima impresivan kapacitet od 99,9 Wh i omogućava vrlo dobru autonomiju. Hardversku priču zaokružuju do 128 GB memorije i precizni haptički touchpad.

ASUS ProArt P16 i P14

Zenbook A14

Iako nema tako spektakularne novosti kao ProArt, novi Zenbook 14 zaslužuje pažnju, prije svega zato što u početni Zenbook segment donosi neke premium karakteristike, poput Ceraluminum materijala koji se odlikuje velikom tvrdoćom i otpornošću na habanje, a tu je i uvijek dobrodošao OLED zaslon. Osvježenje predstavlja i podatak da će Zenbook 14 (UX3480) biti dostupan u nekoliko novih boja inspiriranih prirodom, uključujući Arctic Blue i Komodo Coral. Također je zanimljivo što će postojati varijante s AMD, Intel i Qualcomm platformama, pa će svatko moći odabrati svog favorita. Uz težinu od samo 1,1 kg, Zenbook 14 predstavlja uređaj koji uvijek možete lako nositi sa sobom.

ASUS Zenbook 14

Vivobook S14/S16

Novi ASUS-ovi aduti namijenjeni prvenstveno mlađoj populaciji i kućnim korisnicima su Vivobook S14 (S5408) i S16 (S5608) prijenosnici. S obzirom na to da ciljaju korisnike koji ne žele previše ulagati u prijenosnik, nude iznenađujuće mnogo. Nova generacija Vivobook modela ima potpuno kućište napravljeno od metala, a ASUS ih je obogatio i OLED zaslonima. Pokretat će ih Qualcomm Snapdragon procesori, što jamči odličnu autonomiju rada i dobre performanse. Bit će dostupni u bojama Light Blue i Matte Gray.

ASUS Vivobook S16 (S5608QA)

20. rođendan ROG brenda uz novi ROG Ally

Ovako veliki jubilej nije mogao proći bez odgovarajućeg proizvoda. Nama je pažnju privukao ROG XBOX Ally X20, čija simbolika već leži u imenu. Ima isti procesor kao i obični ROG Xbox Ally X, ali se može pohvaliti 7,4" OLED zaslonom i atraktivnim kućištem. Ovo je prvi Ally s OLED zaslonom, čime je ASUS udovoljio brojnim zahtjevima potencijalnih korisnika. Kontroleri su također unaprijeđeni, a u kompletu će dolaziti i ROG XREAL R1 Edition 20 Gaming AR naočale.

ROG Xbox Ally X20 Bundle

ROG Xbox Ally X20 Bundle

Za najzahtjevnije igrače ASUS je pripremio ROG G1000 Edition 20, atraktivno desktop računalo. Odlikuju ga vrhunske komponente, odličan sustav hlađenja i atraktivni AniMe Holo ventilatori s hologramskom slikom.

ROG G1000

Novi uređaji za poslovne korisnike

ASUS nije zaboravio ni korisnike kojima je fokus na poslu, a ne na zabavi. Njima je namijenjen novi ASUS ExpertBook B5 Flip G2 (B5406FMA). Iza duge oznake krije se konvertibilni prijenosnik čiji se zaslon može rotirati 360 stupnjeva. Zahvaljujući tome nudi fleksibilnost u radu koju je nemoguće postići klasičnim uređajima, pa može biti zanimljiv i studentima, a ne samo poslovnim korisnicima. Kvaliteta izrade potvrđena je kroz niz testova u skladu s MIL-STD 810H standardom. ASUS ExpertBook B5 Flip G2 ima tipkovnicu otpornu na prolijevanje tekućine, kao i ojačane šarke za bezbrižnije korištenje. Posjeduje sve sigurnosne značajke koje očekujete od modernog poslovnog uređaja, pa će vaši podaci biti na sigurnom. Dolazi s trogodišnjim jamstvom koje se može produžiti do maksimalnih pet godina.

ASUS ExpertBook B5 Flip G2

Sličnoj ciljnoj skupini namijenjen je i ASUS ExpertCenter P200 AiO uređaj. Naglasak je stavljen na kompaktne dimenzije kako bi na stolu zauzimao što manje prostora. Pokreće ga AMD Ryzen 5 40 procesor, a od AiO uređaja namijenjenih kućnim korisnicima izdvaja ga niz sigurnosnih funkcija objedinjenih pod imenom ASUS ExpertGuardian.