Back to School vodič za setup računala: Office 2024 od 14 €, Windows 11 Pro 20 € i Canva Pro 10 €

Želite li nadograditi svoje računalo ovog ljeta bez trošenja bogatstva na softver? Posjetite VIP-CDKDeals

VIP-CDKDeals petak, 10. srpnja 2026. u 08:00

Novi semestar često znači novi početak. Bez obzira vraćate li se na kampus, studirate online ili radite na daljinu, posjedovanje pravog softvera može uvelike olakšati svakodnevne zadatke.

Mnogi studenti troše stotine eura na prijenosna računala, monitore i dodatnu opremu, ali često zanemaruju softver koji pokreće njihovu svakodnevnu produktivnost, kao što su Windows 11 Pro i Microsoft Office 2024 Pro. Pravilno opremljeno računalo ne mora biti skupo - a ovogodišnja Back to School promocija na VIP-CDKDeals čini nadogradnju pristupačnijom nego ikad. Iskoristite 35% dodatnog popusta uz promo kod HR35.

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Započnite s Officeom 2024

Ako vaša svakodnevna rutina uključuje pisanje radova, pripremu prezentacija, organiziranje bilješki ili upravljanje proračunskim tablicama, Microsoft Office ostaje jedan od najvažnijih alata koje trebate imati.

Tijekom događaja Povratak u školu, Office 2024 Professional Plus počinje od samo 14 € nakon primjene promotivnog koda HR35.
Umjesto plaćanja stalne pretplate, Office 2024 nudi doživotnu licencu, što ga čini idealnim za studente koji žele dugoročnu vrijednost. Uključuje:

  • Word za eseje i izvješća
  • Excel za izračune i upravljanje podacima
  • PowerPoint za prezentacije u učionici i poslovanju
  • Outlook za e-poštu i zakazivanje
  • Dodatne profesionalne Office aplikacije

Za mnoge korisnike to je kupnja koju će nastaviti koristiti dugo nakon diplomiranja.

Nadogradite svoje računalo s Windowsom 11 Pro

Softver najbolje radi na modernom operativnom sustavu, zbog čega je Windows 11 Pro još jedan popularan izbor tijekom promocije.

Dostupno za samo 20 € nakon korištenja koda HR35, Windows 11 Pro nudi:

  • Brži i glatkiji multitasking
  • Bolju sigurnosnu zaštitu
  • Poboljšano upravljanje prozorima
  • Poboljšane značajke produktivnosti
  • Moderno sučelje optimizirano za današnji hardver

Bez obzira pohađate li online nastavu, uređujete dokumente ili istovremeno pokrećete više aplikacija, Windows 11 pomaže u stvaranju učinkovitijeg radnog prostora.

Izgradite cjelovito okruženje za učenje i rad

Najbolja postavka nije samo imati jednu aplikaciju - radi se o kombiniranju pravih alata. Praktična kombinacija softvera za povratak u školu može uključivati:

  • Office 2024 za pisanje, proračunske tablice i prezentacije
  • Windows 11 Pro za siguran i moderan operativni sustav
  • Pohranu u oblaku za sigurnosno kopiranje datoteka

Canva Pro za vizualne dizajnerske projekte

Zajedno, ovi alati pokrivaju gotovo svaki zadatak s kojim se studenti i profesionalci susreću tijekom godine. Dodatni izbor: Canva Pro godišnja nadogradnja za samo 10 €

Zadaci danas često zahtijevaju više od običnih dokumenata. Posteri, prezentacije, životopisi, grafike za društvene mreže i portfelji postali su sve vizualniji. Zato je jednogodišnja nadogradnja Canva Pro, po cijeni od samo 12 USD, izvrstan dodatak svakoj postavci produktivnosti.

Pruža pristup premium predlošcima, milijunima dizajnerskih resursa, značajkama uređivanja pokretanim umjetnom inteligencijom, uklanjanju pozadine, Magic Resizeu, Brand Kitu i mnogim drugim profesionalnim alatima - sve po jednostavnoj jednokratnoj cijeni.

Za razliku od promocije za Windows i Office, nadogradnja Canva Pro već ima cijenu od 12 USD i ne zahtijeva nikakav promo kod.

Ponuda za povratak u školu

Ograničeno vrijeme, odgovarajući Microsoftov softver na VIP-CDKDeals dobiva dodatnih 35% popusta kada prilikom plaćanja koristite kupon kod HR35.

To je izvrsna prilika da pripremite svoje računalo za novi semestar, a istovremeno držite troškove pod kontrolom.

Završna razmatranja

Kupovina za povratak u školu nije samo kupnja novog hardvera. Softver koji instalirate određuje koliko ćete učinkovito učiti, raditi i ostati organizirani svaki dan.

S Officeom 2024 već od 14 €, Windowsom 11 Pro za 20 € (oba s kodom HR35) i Canva Pro nadogradnjom na godinu dana za samo 12 USD, možete izgraditi cjelovito okruženje za produktivnost bez plaćanja skupih pretplata.

Bez obzira jeste li student, učitelj, freelancer ili radnik na daljinu, ova kombinacija pruža izvrsnu vrijednost za godinu koja je pred vama.

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Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.

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