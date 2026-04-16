Beskontaktno plaćanje uz Curve Pay sada dostupno na HUAWEI satovima

Curve Pay od sada je jednostavno dostupan na pametnim nosivim uređajima HUAWEI WATCH Ultimate 2 , WATCH 5 Series, WATCH GT 6 Series, WATCH GT 5 Series i WATCH FIT 4 Series

Huawei četvrtak, 16. travnja 2026. u 12:34

Vodeći proizvođač potrošačke tehnologije, Huawei, najavio je proširenje usluge Curve Pay diljem Europe, koja je sada dostupna na više od 30 tržišta, uključujući sve države članice Europske unije, Ujedinjeno Kraljevstvo, Norvešku, Island i Lihtenštajn. Curve Pay sada je jednostavno dostupan na pametnim nosivim uređajima HUAWEI WATCH Ultimate 2 , HUAWEI WATCH 5 Series, HUAWEI WATCH GT 6 Series, HUAWEI WATCH GT 5 Series i HUAWEI WATCH FIT 4 Series. Proširenje dolazi nakon integracije usluge Curve Pay u nedavno predstavljeni HUAWEI WATCH GT Runner 2 , sportski pametni sat namijenjen profesionalnim i rekreativnim maratoncima, koji se ističe naprednom GPS tehnologijom pozicioniranja i praćenja.

S obzirom na to da su digitalna i beskontaktna plaćanja postala sastavni dio svakodnevnog života europskih potrošača, Huawei ponosno dovodi ovo iskustvo na svoje pametne satove. Ovo je ključni dio predanosti Huaweija da plaćanja bez telefona, u pokretu, učini još dostupnijima svakodnevnim korisnicima, bez kompromisa kada je riječ o sigurnosti ili praktičnosti. Korisnici navedenih Huawei pametnih satova dobivaju pristup nizu ključnih prednosti usluge Curve Pay, među kojima su i izravno beskontaktno plaćanje (tap-to-pay) dostupno na brojnim terminalima, uz dodatne mogućnosti upravljanja karticama unutar aplikacije, uključujući funkciju Go Back in Time, koja omogućuje ispravljanje pogrešaka pri plaćanju nakon kupnje.

Jedinstveno Smart Wallet iskustvo, koje korisnicima omogućuje objedinjenje većine glavnih kartica u jednom sučelju. Sigurna detekcija skidanja uređaja s ruke, koja automatski zahtijeva unos lozinke ako se uređaj ukloni. „Integracija usluge Curve Pay u naš ekosustav nosivih uređaja predstavlja važnu prekretnicu u našoj misiji stvaranja besprijekornog digitalnog života“, izjavio je Rong Tao, predsjednik Huawei Device Business Europe. „Ovim dodatkom na HUAWEI WATCH uređajima našim korisnicima omogućujemo sigurno i praktično beskontaktno plaćanje izravno sa zapešća, pružajući im veću neovisnost i slobodu kretanja.“

Curve Pay sada je dostupan u Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Cipru, Češkoj, Danskoj, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Mađarskoj, Irskoj, Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Malti, Nizozemskoj, Poljskoj, Portugalu, Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Španjolskoj, Švedskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu.

Korisnici mogu započeti korištenje preuzimanjem aplikacije Curve Pay iz HUAWEI AppGalleryja, App Storea, Google Playa ili Galaxy Storea, nakon čega je potrebno instalirati aplikaciju i upariti je s HUAWEI WATCH uređajem. Očekuje se da će dostupnost u budućnosti biti proširena i na dodatne proizvode iz portfelja.

O Curve Payu

Curve Pay je inovativni digitalni novčanik koji korisnicima pomaže uštedjeti novac i unaprijediti svako plaćanje. Omogućuje izbjegavanje skrivenih naknada za konverziju valuta, promjenu kartice nakon kupnje te ostvarivanje dodatnih pogodnosti uz postojeće benefite. U središtu iskustva nalazi se Curve Pay novčanik koji na jednom sigurnom mjestu objedinjuje sve vaše kartice i pomaže vam lakše upravljati financijama.

