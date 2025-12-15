Božićna ponuda na Godeal24! Trajna licenca Office 2021 samo 30,25 € te Windows 11 Pro samo 12,25 €

Ako vam se trenutna verzija Office sustava počinje činiti zastarjelom, ovo bi moglo biti pravo vrijeme za nadogradnju bez obveze pretplate. MS Office 2021 Professional za Win snižen je na 30,25 € na Godeal24 božićnoj rasprodaji - snižen je u odnosu na redovnu cijenu od 239 €. Iako je MS izdao Office 2024 prije nekog vremena, on je i dalje skup, a nova verzija nije toliko stabilna i poznata kao Office 2021. Ipak, Office 2024 Home možete kupiti za 139,99 €. Ako vam najnovije značajke nisu nužne, Office 2021 Pro Key nudi značajnu cjenovnu prednost. Ova verzija pokriva sve osnovne aplikacije: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (besplatno), OneNote, Publisher i Access. Sve se pokreće lokalno, tako da možete nastaviti raditi čak i ako vam se prekine Wi-Fi. Dok Office 2021 Pro radi na Windowsima, korisnici Maca imaju izvrsnu alternativu: Office 2021 Home and Business za samo 49,99 €, također jednokratnu kupnju koja omogućuje doživotno vlasništvo bez ikakvih ponavljajućih naknada za pretplatu. Godeal24 pruža jasne upute za instalaciju i aktivaciju za sav softver, a preuzimanje sa službene web stranice jamči da dobivate originalne, potpuno licencirane proizvode. Iskoristite priliku i nadogradite odmah!

Office paketi po izvrsnoj cijeni

Vrlo povoljan originalni Windows OS

Godeal24 nudi originalne licence za Win 11 Pro za samo 12,25 €! MS Win 11 Pro povećava produktivnost studenata uz poboljšani multitasking (Snap Layouts), vrhunsku sigurnost (TPM 2.0) i besprijekornu integraciju s MS Teamsom. Kvaka? Vrijeme je ograničeno! Iskoristite svoje povoljne ponude prije nego što nestanu!

Bundle ponuda (promo kod SGO62)

Ostali softver za računalo

Nabavite najbolje alate po nenadmašnim cijenama od Godeal24. Od optimizacije računala i sigurnosti do multimedijskih i sistemskih alata, Godeal24 nudi raznolik izbor po pristupačnoj cijeni. Poboljšajte performanse, očistite svoj sustav i ostanite zaštićeni - sve za manje. Odaberite što vam treba dok još vrijedi ponuda:

Kako kupiti aktivacijski ključ?

Nakon odabira artikla, krenite u proces kupnje, nastavite kao gost (ili kreirajte novi račun), a zatim ispunite polja s traženim podacima za račun.

Odaberite CWALLETCO kao platformu plaćanja i nastavite na sljedeći korak.

Odaberite željeno sredstvo plaćanja. Savjetujemo da koristite PayPal.

Godeal24 je online trgovina koja prodaje ključeve za računalne operativne sustave, uredski softver i softver za igre na globalnom tržištu. Godeal24 uvijek održava koncept kupca na prvom mjestu i donosi najbolje proizvode i usluge našim kupcima. Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, proces kupovine Godeal24 vrlo je jednostavan. Nakon naplate, aktivacijski ključ softvera i detaljne upute za instalaciju bit će poslani na vaš e-mail u roku od nekoliko minuta. A oko procesa instalacije i korištenja, korisnici se u bilo kojem trenutku mogu obratiti Godeal24 profesionalnom timu korisničke službe koji je online 24/7.

Svojim visokokvalitetnim proizvodima i profesionalnim uslugama, Godeal24 je dobio ocjenu 4,9 i ocjenu zadovoljstva od 98% na TrustPilotu (neovisna platforma za korisnike za ocjenu usluge i kvalitete proizvoda), što je korisnička potvrda i priznanje Godeal24!

Kontaktirajte Godeal24: service@godeal24.com

--

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.