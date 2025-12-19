Božićna ponuda Windows aktivacijski ključeva uz 35% dodatnog popusta: Windows 11 Pro samo 20 €

Božić je stigao i mnogi korisnici razmišljaju o nadogradnji na Windows 11 Enterprise LTSC 2024 kako bi poboljšali stabilnost i dugoročnu pouzdanost. Dok se neki još uvijek okreću piratskim aktivatorima kao "prečacu", istina je da takve metode uvode nepotrebne rizike. Nestabilnost sustava, potencijalni zlonamjerni softver, gubitak sigurnosnih zakrpa, pa čak i sukobi upravljačkih programa uobičajene su posljedice instaliranja sustava Windows bez valjane licence.

Nasuprot tome, usluge poput Vip-CDKdeals nude službeno aktivirane licence za Windows 11 Pro već od 13 eura. To su trajni, legitimni i potpuno funkcionalni ključevi dizajnirani za korisnike koji žele uživati ​​u najnovijem Microsoftovom operativnom sustavu bez pravnih ili tehničkih komplikacija.

Windows ponuda (promo kod HR35)

Office ponuda (promo kod HR35)

Kako kupiti softver uz pomoć promotivnog koda?

Kao prvo, odaberite željeni proizvod i kliknite na košaricu ili "Kupi sada" ako je to sve što želite kupiti:

Nakon postupka kratke registracije ili prijave (ako već imate otvoren račun), posjetite košaricu s odabranim proizvodima. Unesite kod za popust „HR35“ i kliknite „Apply“. Nakon potvrde cijena će se umanjiti za 35%.

Nakon svega, jednostavno nastavite na završni korak i odaberite željeno sredstvo plaćanja. VIP-CDKdeals podržava i PayPal kao način plaćanja, što vam toplo preporučamo iz sigurnosnih razloga. Aktivacijski ključ će vam stići e-mailom.

Kako aktivirati Windows 11 licencu?

Aktivacija Windowsa jednostavan je proces. Nakon što ste kupili aktivacijski ključ, nanovo instalirajte Windows 11 koji ste prethodno skinuli sa službenih stranica i slijedite daljnje korake.

1. Unutar instaliranog Windows 11 OS-a uđite u Settings (tipka Win > Settings)

2. Unutar izbornika System odaberite Activation

3. Unesite kupljeni aktivacijski ključ na predviđeno mjesto (Change Product Key)

U slučaju bilo kakvih poteškoća, na raspolaganju vam je korisnička podrška putem e-maila service@vip-cdkdeals.com.

