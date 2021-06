Canon svojim Programom za razvoj studenata podržava novu generaciju kreativnih pripovjedača

Canon će od 1. do 4. rujna 2021. ponuditi 250 studenata iz cijele Europe, s Bliskog istoka i iz Afrike ekskluzivnu priliku sudjelovanja u specijaliziranom obrazovnom programu namijenjenom unaprjeđenju sposobnosti vizualnog pripovijedanja i karijera studenata

Canon Europe najavljuje Program za razvoj studenata za 2021. godinu koji bilježi svoju petu godinu postojanja. Canon će od 1. do 4. rujna 2021. ponuditi 250 studenata iz cijele Europe, s Bliskog istoka i iz Afrike ekskluzivnu priliku sudjelovanja u specijaliziranom obrazovnom programu namijenjenom unaprjeđenju sposobnosti vizualnog pripovijedanja i karijera studenata.

Da biste se prijavili za sudjelovanje u Canonovu Programu za razvoj studenata za 2021. ili vidjeli kriterije za sudjelovanje, posjetite web-mjesto https://www.canon.hr/student-development-programme/.

Važnost fotografije i podržavanja fotografskih zvijezda u usponu postala je ove godine očitija nego ikad prije jer fotografija ima snagu oblikovati percepciju svijeta, ispričati priču i ući u povijest. Prijave za drugo digitalno izdanje Razvojnog programa za studente počele su 1. travnja 2021., a sudionici će dobiti priliku da im neka od najutjecajnijih imena svijeta fotografije pregledaju portfelj i pomognu im na putu da postanu mladi profesionalci.

Svaki student dobit će tijekom ljeta mentora i s njim osobno vrijeme namijenjeno pripremi prije samog postupka procjenjivanja moderiranih portfelja tijekom grupne seanse recenziranja u rujnu. Ove će godine stručni voditelji biti neki od najpoznatijih svjetskih profesionalaca iz svijeta fotografije, uključujući Canonove ambasadore kao što su vizualna umjetnica Laura El-Tantawy i dvostruki dobitnik Pulitzerove nagrade za fotoreporterstvo Muhammed Muheisen.

Program će osim recenziranja portfelja obuhvaćati i niz inspiracijskih predavanja koja će digitalno održati poznati stručnjaci – fotografi, fotourednici i izdavači. Oni će podijeliti praktične savjete te svoja razmišljanja i perspektive o trendovima i novostima u branši.

Od 2017. više od 800 studenata prošlo je kroz Program, a rezultat su i neke prave priče o uspjehu koje su bile odskočna daska izvanrednim karijerama. Jedna od bivših polaznica Ksenia Kulešova (2017.), koja je nakon Programa postala uspješna fotoreporterka, radi za novine kao što su The New York Times i The Wall Street Journal, dok je Michele Spatari (2018.) nagrađivani dokumentaristički fotograf i fotograf vijesti za AFP te autor nekih od najpoznatijih snimki događaja iz nedavne povijesti, uključujući pandemiju Covida 19. Nakon sudjelovanja u Programu oboje fotografa postali su Canonovi ambasadori.

Ksenia Kulešova, bivša sudionica Programa i Canonova ambasadorica, izjavila je: „Canonov Razvojni program za studente dobar je način da mladi fotografi steknu iskustvo kroz učenje od profesionalaca u branši i druženje s njima. Tijekom svog sudjelovanja u programu naučila sam kako bolje prezentirati i promovirati uratke, ali sam ih naučila i koristiti kako bih razmislila o svojem iskustvu i motivirala se.“

Susie Donaldson, direktorica ITCG europskog marketinga za Canon EMEA, rekla je: „Približavajući se petoj godini postojanja Canonova Razvojnog programa za studente, nestrpljivi smo da poželimo dobrodošlicu novoj generaciji kreativnih pripovjedača. U sklopu inicijative Future Focus (Fokus na budućnost), Canonova specijaliziranog programa za pretvaranje mladih talenata u profesionalce, želimo podržati buduće fotografe dajući im alate, znanje i priliku za napredak u karijeri i unaprjeđivanje vještina.“