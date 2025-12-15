Digitalna platforma za usporedbu cijena Koreqt uvodi dvije nove kategorije: namirnice i osiguranja

Omogućena je usporedba cijene namirnica 25 trgovačkih lanaca u Hrvatskoj, kao i praćenje ponuda osigurateljnih brendova

Bug.hr ponedjeljak, 15. prosinca 2025. u 16:05

Digitalna platforma Koreqt u samo godinu dana od lansiranja pozicionirala se u jednu od vodećih domaćih platformi koja svojim korisnicima nudi jednostavnu i brzu pretragu, usporedbu i odabir proizvoda i usluga. Koreqt danas ima više od 100 partnera, preko 1.000 kategorija i 700.000 proizvoda, a sada uvodi i dvije nove kategorije – namirnice i osiguranja. Korisnici tako mogu paralelno pratiti cijene namirnica 25 trgovačkih lanaca u Hrvatskoj, kao i ponude osigurateljnih brendova.

Usporedba cijena namirnica

Korisnik može pronaći najbliže i najrelevantnije trgovine putem svoje lokacije ili ručno unijeti grad ili adresu te postaviti željeni radijus pretraživanja. Proizvodi se mogu pronaći putem tražilice, kategorija ili skeniranjem barkoda, dok posebni filter “Na akciji” omogućuje brzi pristup najatraktivnijim ponudama. Moguće je izraditi i vlastiti popis za kupovinu, dodavati proizvode i usporediti cijene s drugim obližnjim trgovinama. Popisi za kupovinu mogu se jednostavno podijeliti s drugima - u cijelosti ili filtrirani prema odabranoj trgovini – kako bi planiranje kupnje bilo još praktičnije i brže.

Usporedba polica osiguranja

Odabir odgovarajućeg osiguranja uz Koreqt postaje još jednostavniji. Korisnici će odsad potpuno digitalno moći usporediti, odabrati i ugovoriti police različitih osiguratelja za obvezno osiguranje vozila za osobni automobil, mopede i motocikle te teretna vozila do 3,5 tone. Moći će također odabrati i dodatna pokrića koja žele ugovoriti.

Koreqt nastavlja sa širenjem portfelja

"Koreqt kontinuirano širi svoj portfelj partnera, proizvoda i usluga kako bi korisnici imali što bolju, pregledniju i veću ponudu. Naši korisnici cijene svoje vrijeme te očekuju jednostavan, brz i pametan proces usporedbe i odabira proizvoda i usluga – što im Koreqt i omogućuje. Zato je naša dugoročna vizija da Koreqt postane go-to regionalna platforma za usporedbu i odabir proizvoda i usluga koja korisnicima na jednom mjestu pojednostavljuje odluke o kupnji, a našim partnerima nudi priliku za brži rast i razvoj njihovog poslovanja uz fer i korektan odnos", ističe Marijana Dumančić, direktorica Koreqta.

Koreqt se izdvaja od usporedivih platformi i prednjači po korisničkom iskustvu, jednostavnoj i intuitivnoj pretrazi koja štedi vrijeme. Cijela platforma je bazirana na najnovijim tehnologijama, a sve pogodnosti i kategorije možete provjeriti na linku.



