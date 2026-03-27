Digitalna suverenost - Zašto lokalna infrastruktura postaje strateški imperativ

Kontrola nad podacima i digitalnom infrastrukturom više nije samo IT pitanje – postaje temelj poslovne otpornosti i konkurentnosti

Europa se nalazi na prekretnici. Desetljećima se digitalna transformacija odvijala uglavnom kroz globalne tehnološke platforme smještene izvan europskog tla, no sve više organizacija, regulatora i vlada postavlja isto pitanje: tko zapravo kontrolira naše podatke i digitalnu infrastrukturu na kojoj počiva poslovanje?

Pojam digitalne suverenosti donedavno je zvučao apstraktno – nešto između geopolitike i tech politike. No u praksi, on sve više postaje konkretno infrastrukturno pitanje s izravnim posljedicama za tvrtke, javne institucije i industriju.

Što je digitalni suverenitet?

U svojoj srži, digitalna suverenitet označava sposobnost da organizacije – ali i države – zadrže kontrolu nad vlastitim podacima, digitalnim sustavima i tehnološkim kapacitetima unutar pravnog i sigurnosnog okvira u koji imaju povjerenje. To ne znači okretanje leđa globalnim tehnologijama ili izolaciju od globalnih cloud ekosustava. Znači nešto puno pragmatičnije: mogućnost da sami odlučujete gdje se vaši podaci nalaze, kako se obrađuju i pod kojim regulatornim režimom.

Za europske organizacije to pitanje postaje sve važnije. Oslanjanje na cloud platforme i tehnološku infrastrukturu izvan EU otvara konkretne izazove – od usklađenosti s GDPR-om i sektorskim regulativama, do pitanja sigurnosti i dugoročne gospodarske otpornosti. Upravo zato se u fokusu rasprava o digitalnoj suverenosti sve češće nalaze podatkovni centri, lokalne cloud platforme i mrežna infrastruktura – slojevi koji određuju gdje digitalna ekonomija zapravo živi.

Operatori infrastrukturni stup

U tom kontekstu uloga telekom operatora doživljava transformaciju. Više nisu samo pružatelji povezivosti – postaju ključni infrastrukturni partneri koji organizacijama mogu omogućiti sigurnu pohranu podataka, kontrolu nad digitalnim okruženjem i fleksibilan razvoj digitalnih usluga, sve unutar lokalnog i europskog regulatornog okvira.

A1 Hrvatska tu ulogu pristupa kroz tri infrastrukturna stupa: lokalnu infrastrukturu i podatkovne centre, cloud platforme i personalizirane usluge za poslovne korisnike te sigurno upravljanje podacima i ICT uslugama.

Infrastruktura povjerenja

Jedan od ključnih elemenata tog pristupa je A1 podatkovni centar, koji se pozicionira kao jedan od tehnološki najnaprednijih objekata te vrste u regiji. Centar posjeduje Tier III Facility certifikat Uptime instituta – standard koji potvrđuje visoku razinu dostupnosti i otpornosti sustava, s redundantnim sustavima napajanja i hlađenja, višeslojnom fizičkom sigurnošću te stalnim nadzorom.

To u praksi znači: organizacije mogu kritične podatke i sustave zadržati unutar Hrvatske i europskog regulatornog okvira, uz garancije dostupnosti koje su usporedive s vodećim globalnim rješenjima. Za sektore poput zdravstva, javne uprave ili financija – gdje su lokacija podataka i regulatorna usklađenost nepregovarajući uvjeti – to postaje odlučujući faktor pri odabiru infrastrukturnog partnera.

Fleksibilnost bez kompromisa

Uz podatkovni centar, A1 Hrvatska nudi i A1 Cloud – platformu namijenjenu poslovnim korisnicima svih veličina koja omogućuje korištenje digitalne infrastrukture kao usluge. Ideja nije nova, ali kontekst u kojemu se nudi jest: radi se o cloud kapacitetima koji su fizički smješteni unutar lokalne infrastrukture, što organizacijama daje ono što rijetko mogu dobiti od globalnih hyperscalera – kombinaciju cloud fleksibilnosti, personaliziranosti i lokalne kontrole.

Platforma podržava različite scenarije: od razvojnih i testnih okolina do produkcijskih sustava i poslovno kritičnih aplikacija. Posebno se ističe mogućnost izgradnje hibridnih IT arhitektura, u kojima organizacije mogu kombinirati lokalnu infrastrukturu s cloud kapacitetima ovisno o naravi podataka i procesnih zahtjeva. Osjetljivi ili regulatorno zahtjevni podaci ostaju unutar infrastrukture pod lokalnom jurisdikcijom, dok se istovremeno zadržava skalabilnost i agilnost karakteristična za cloud model.

Za razvojne timove i DevOps prakse, lokalna infrastruktura donosi i praktičnu prednost niže latencije – što direktno utječe na performanse aplikacija i brzinu iteracije u razvoju.

Sigurnost i kontinuitet

Digitalna suverenost ne svodi se samo na lokaciju podataka. Jednako je važna otpornost infrastrukture – sposobnost brzog oporavka i kontinuiteta poslovanja u slučaju incidenta. A1 je taj aspekt adresirao kroz suradnju s DC North, koja omogućuje dvolokacijsku pohranu podataka te napredna rješenja za sigurnosne kopije i oporavak sustava. Takva arhitektura organizacijama pruža konkretnu sigurnosnu mrežu čak i u izvanrednim situacijama.

Razvoj lokalne cloud i podatkovne infrastrukture posebno je relevantan za nekoliko sektora. Startup zajednica u njemu prepoznaje put do brze izgradnje i skaliranja digitalnih proizvoda bez visokih inicijalnih investicija u vlastitu infrastrukturu. Javni sektor dobiva partnera koji može ispuniti zahtjevne regulatorne standarde za obradu i pohranu podataka. Gaming industrija traži infrastrukturu niske latencije i visoke skalabilnosti – upravo ono gdje lokalni data centri imaju prirodnu prednost nad udaljenim globalnim čvorištima. Zdravstveni sektor, pak, stavlja naglasak na sigurnu obradu osjetljivih podataka i visoku dostupnost sustava.

Strateška infrastruktura

Digitalna suverenost nije trend koji će proći – ona je strukturalni odgovor na stvarne rizike koje donosi ovisnost o infrastrukturi izvan vlastite jurisdikcije. I dok se europska regulativa u tom smjeru ubrzano razvija, organizacije koje grade kontrolu nad vlastitom digitalnom infrastrukturom stječu prednost koja će se u godinama koje dolaze samo povećavati.

A1 Hrvatska u tom procesu želi igrati ulogu pouzdanog infrastrukturnog partnera – ne kao zamjena za globalne tehnologije, nego kao lokalni temelj na kojemu se one mogu sigurno i suvereno graditi.