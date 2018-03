Ekipo, najveća zabava godine je ovdje!

GearBest slavi svoj četvrti rođendan. Tom prigodom poklanjaju besplatnu dostavu za Hrvatsku. Zabava počinje sa Party Countdown Deals koji traje od 20. do 26. ožujka. Slijedi glavni događaj – Your Unbeatable Prices, sa zadivljujućim uštedama. Taj događaj traje od 26. ožujka do 2. travnja. I u periodu od 2. do 9. travnja GearBest vam odaje zahvalnost… jer ste nevjerojatni!

Na našoj NAJVEĆOJ IKADA obljetnici prodaje, odaberite one ponude koje vam odgovaraju:

Anniversary Flash Sale : Zgrabi Lude Dnevne Ponude za krajnje popuste!

: Zgrabi Lude Dnevne Ponude za krajnje popuste! King of Brands Sale : Svaka ponuda je pobjednička s našim Top brendovima

: Svaka ponuda je pobjednička s našim Top brendovima Elite Bestsellers : Epic tech for even Less: Epska ponuda tehničke robe

: Epic tech for even Less: Epska ponuda tehničke robe Loyalty Discounts : Najbolje od Rasprodaje za one koji vole dobre ponude.

: Najbolje od Rasprodaje za one koji vole dobre ponude. Cool Add-Ons : Plati samo $1.44 za ozbiljnu opremu

: Plati samo $1.44 za ozbiljnu opremu Lucky Bags : Čeka vas nevjerojatno iznenađenje u svakoj vrećici!

: Čeka vas nevjerojatno iznenađenje u svakoj vrećici! Pure Fashion: Izradite svoj vlastiti stil!

Još uvijek nedovoljno rođendanske radosti? To nije sve! Za odlične nagrade, naša igra Uskršnjih jaja čeka: razbij jaje i osvoji super opremu Uskršnjeg zeke. Zgrabite sve Mega vaučere kako biste uštedjeli na tehničkoj opremi, top kategorijama, i top markama.

Specijalni popusti

Tijekom glavnog događaja pronaći ćete nevjerojatne popuste u svim kategorijama, a ovo su neki primjeri:

26. ožujka – Dan pametnih telefona : Xiaomi mobitel ispod $90 samo u 09:00 sati po UTC, Top Pametni sat ispod $10 samo u 17:00 sati po UTC

: Xiaomi mobitel ispod $90 samo u 09:00 sati po UTC, Top Pametni sat ispod $10 samo u 17:00 sati po UTC 28. ožujka – Popusti elektroničke opreme : 35% OFF Best HD DVR samo $9.99 u 09:00 sati po UTC, Xiaomi 4K Action kamera spuštena na $99.99 samo u 17:00 sati po UTC

: 35% OFF Best HD DVR samo $9.99 u 09:00 sati po UTC, Xiaomi 4K Action kamera spuštena na $99.99 samo u 17:00 sati po UTC 30. ožujak - TOP Apparel: Vrhunske plivačke bokserice SAMO $1.99 (85%0ff) u 9:00 sati po UTC, Xiaomi Hot tenisice SAMO $39.99 (60% OFF) u 17:00 sati po UTC

Pored uživanja u specijalnoj ponudi, možete igrati i igrice za osvajanje nagrada ili kupona. Pratite HRGearbest na Facebooku za najnovije kupone i ponude za ovaj događaj.

Gearbest Hrvatska poklanja

Kako bi proslavili ovaj važan događaj, GearBest Hrvatska poklanja:

Za više informacija o događaju i kako sudjelovati pogledajte vezu u nastavku: Giveaway Details

Ako Vam je potrebna pomoć prilikom kupovine, potražite je na GearBest forumu.

Za više informacije posjetite Gearbest website