Fenomen Black Friday: AI i omjer cijene i kvalitete ključni za kupnju pametnih uređaja u Hrvatskoj

HONOR-ova Black Friday ponuda donosi idealan spoj stila i funkcionalnosti, što je prilika za pametnu nadogradnju tehnologije uz značajnu uštedu

Studeni je postao najvažniji mjesec za stratešku kupnju tehnologije. Produljenje Black Friday groznice na cijeli mjesec, takozvani Black November, rezultira pomnim planiranjem potrošača koji žele investirati u nove pametne uređaje s naglaskom na maksimalni omjer cijene i kvalitete i AI funkcionalnosti. U tom kontekstu, HONOR se pozicionirao s ciljanom ponudom koja donosi premium značajke i naprednu umjetnu inteligenciju u sve cjenovne segmente.

AI funkcije kao novi standard u mobilnoj tehnologiji

Tržišni trendovi pokazuju da AI funkcije izlaze iz premium segmenta i postaju standard u srednjoj klasi. Korisnici više ne traže samo snažan procesor, već inteligentnog partnera u džepu. AI funkcije su snažno integrirane u HONOR Magic7 Lite, premium uređaj dizajniran za maksimalnu efikasnost i multitasking. Vodeći u industriji po izrazitoj otpornosti zahvaljujući tehnologiji Ultra-Bounce Anti-Drop 2.0 i završnom sloju od titanija (izdržat će padove s 2 m bez problema), ovaj je uređaj uistinu moćan i istovremeno jako elegantan.

HONOR Magic7 Lite

Uz to, potpuno je otporan na vodu i prskanje, pa radi besprijekorno čak i u mokrim uvjetima, a neće vas niti iznevjeriti i na ekstremnim hladnoćama (do -30 stupnjeva) ili vrućinama (do +55 stupnjeva). Također, svakako treba istaknuti i dugotrajnost baterije koja može potrajati i do 3 dana! Uređaj pokreće sustav MagicOS 8.0, a njegova glavna kamera od 180 MP-a bez problema se nosi s raznim vanjskim utjecajima i izazovima i snima jasne slike čak i u pokretu, i to zahvaljujući AI značajkama.

HONOR Magic7 Lite

Vrhunski foto-sustavi i otpornost u srednjoj klasi

Trend AI-ja nastavlja se s modelom HONOR 400 koji uvodi napredne premium značajke u srednju klasu. Ovaj je model savršen odgovor na zahtjeve kupaca koji žele flagship fotografiju po pristupačnoj cijeni.

HONOR 400 donosi ultra-jasni 200 MP sustav kamera s brzim pristupom AI funkcijama kroz Magic Portal i integraciju alata poput Google Gemini asistenta, Circle to Search i Google Lens za pretraživanje u stvarnom vremenu. Za korisnike koji cijene izdržljivost, HONOR 400 ističe se robusnošću zahvaljujući Super Rainproof Touch tehnologiji s IP69/IP68 certifikatima za prskanje i prašinu te snažnom baterijom. Posebna AI Deepfake detekcija dodatno štiti korisnike od digitalnih prijetnji.

HONOR 400

Estetika i izdržljivost: Savršeni za lifestyle korisnike

Za korisnike kojima je podjednako važan stil i funkcionalnost, HONOR 400 Lite spaja elegantan dizajn, naprednu umjetnu inteligenciju i mobilnu fotografiju. Glavna kamera od 108 MP i prednja od 16 MP omogućuju snimanje oštrih i živopisnih fotografija, dok AI tipka za kameru omogućuje trenutno snimanje jednim pritiskom. Užitak u sadržaju pojačava veliki 6,7-inčni AMOLED zaslon s tehnologijom zaštite vida, a baterija od 5230 mAh s HONOR SuperCharge tehnologijom puni se do 50% u samo pola sata.

HONOR 400 Lite

Za kupce koji traže najpristupačnije rješenje za svakodnevnu upotrebu, tu je HONOR X6c, pouzdan uređaj s dugotrajnom baterijom i solidnim performansama, idealan kao drugi 5G uređaj ili za obiteljski setup. Njegov integrirani AI spremno će pomoći kod prijevoda, prepoznavanju predmeta, čak i pri rješavanju problema u domaćoj zadaći, ali će i svaku fotografiju učiniti besprijekornom.

Uštede od 60 do 150 eura

Kupnja uređaja s ovako naprednim specifikacijama postaje značajno povoljnija upravo u periodu Black Novembera. Akcijska ponuda vrijedi još samo do 30. studenog 2025. godine kod HONOR ovlaštenih maloprodajnih partnera, a izdvajamo ključne cijene:

HONOR 400 256 GB: 349 EUR (Ušteda: 150 EUR)

HONOR Magic7 Lite 8+256 GB: 249 EUR (Ušteda: 120 EUR)

HONOR 400 Lite: 199 EUR (Ušteda: 130 EUR)

HONOR X6c 6+256 GB: 109 EUR (Ušteda: 60 EUR)

HONOR X6c 6+128 GB: 89 EUR (Ušteda: 60 EUR)

Ne propustite ovu priliku da nadogradite svoju tehnologiju uređajima koji spajaju AI snagu, vrhunsku kameru i dizajn, uz značajne uštede.