GAME CHANGER konferencija sljedeće godine slavi 5. jubilarno izdanje

Priprema se peto zagrebačko izdanje konferencije i pokreta koji mijenja pravila igre, vizionara koji pomjeraju granice i razgovora koji ostavljaju trajni utjecaj na zajednicu i pojedince.

Bug.hr utorak, 23. prosinca 2025. u 14:54

GAME CHANGER konferencija 15. 10. 2026. godine obilježava svoje 5. jubilarno izdanje koje će se tradicionalno održati u Z Centru i dvoranama Cinestar kina. Nakon što je osim zagreba, svoja izdanja prenijela I u Ljubljanu, Tivat, Veneciju i London te dok je Zurich sljedeća destinacija, ovo 5. Jubilarno izdanje u Zagrebu, okupit će najznačajnija imena iz domaćeg svijeta biznisa posebno onoga koji dotiče tech i gaming industriju, umjetne inteligencije, big data znanstvenika, digitalnih divova i kreativnih industrija, dovest će neke i od vrsnih inozemnih predavača.

Jubilarno izdanje će tako uz bogat i sadržajan program ispunjen inspirativnim predavanjima, panelima i razgovorima otvoriti važne teme sadašnjosti i budućnosti. Posjetitelje, osim vrhunskih govornika, očekuje i digitalna izložba, atraktivan izložbeni prostor za umrežavanje i razmjenu ideja, kao i posebno slavljenički obojen after party koji će ugostiti i Game Changer dodjelu nagrada, kojima se odaju priznanja pojedincima i projektima koji su u protekloj godini ostavili snažan trag i donijeli stvarne promjene.

Ako želite biti dio zajednice koja razmišlja hrabro, djeluje inovativno i mijenja igru — GAME Changer 5.0 je događaj koji se ne propušta.

Vidimo se 15. 10. 2026.



Za Vaše personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Doživite vrhunsku sofisticiranost zvuka.

Akcija

PSB Imagine T65

Trosistemski zvučnik s dvostrukim bass reflex dizajnom pruža snažan i precizan zvuk u rasponu od 28 do 23.000Hz, osjetljivosti do 90dB i impedancije 8 Ohma. Opremljen titanijskim visokotoncem, karbonskim srednjetoncem i dvama wooferima, namijenjen je pojačalima snage 20–200 W.

1.599 € 1.989 € Akcija

Nasljednik hvaljenog modela ST60.

Akcija

ARCAM ST25

Mrežni audio uređaj s podrškom za Spotify, Tidal, Qobuz i Roon, omogućuje hi-res streaming do 32-bit/384kHz i DSD256, bežično putem AirPlaya i Google Casta, uz analogne i digitalne audio izlaze.

1.439 € 1.799 € Akcija

Velike performanse u malom pakiranju.

Akcija

AUDIOVECTOR QR 1 SE

Kompaktni 2-smjerni zvucnik s Gold Leaf AMT visokotoncem i 6” Pure Piston bas driverom. Frekvencijski raspon 44 Hz – 45 kHz, osjetljivost 86 dB, snaga 160 W. Q-port bass reflex sustav osigurava precizan i dinamican zvuk. Dimenzije: 32,5 × 19 × 23,2 cm.

1.459 € 1.629 € Akcija

S naprednom Metamaterial apsorpcijskom tehnologijom.

Akcija

KEF Q Concerto Meta

KEF Q Concerto Meta je vrhunski trosistemski Hi-Fi zvučnik koji kombinira Uni-Q tehnologiju i Metamaterial apsorpciju za iznimno čist, prirodan i uravnotežen zvuk, uz bogate audio performanse za stereo sustave i kućno kino.

899 € 1.199 € Akcija

Ispunjava prostoriju prirodnim i preciznim zvukom.

KEF LSX II

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

999 € 1.399 € Akcija