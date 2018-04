Gaming na Windowsima 10

Microsoft je prepoznao važnost gamerske industrije pa često izbacuje dodatke namijenjene igračima kao što je slučaj s Windows 10 Creators Updateom.

Streaming

Kako se planira da računalno igranje postane čak i dio Olimpijskih igara, živi prijenos igranja postao je vrlo uobičajen, a za to su potrebni odgovarajući alati i mogućnosti. Primjerice, želi li netko igrati igru na Xboxu koji je spojen na televizor, a u isto vrijeme ukućani gledaju neki film, može povezati svoju konzolu s Xbox aplikacijom na Windowsima 10 i uživati. Svakako treba napomenuti da nije potrebno imati najjače računalo za ovakav način igre jer zapravo koristite konzolu kao glavni uređaj za igru, a preko PC-a imate drugi ekran koji prikazuje cijelu sliku s Xboxa.

Play anywhere

Još jedan korak pri povezivanju Xboxa One i PC-a je postignut uz Play anywhere. Play anywhere nam omogućavanje da igrači na obje platforme ne moraju kupovati dva puta istu igru, već će moći isti primjerak koristiti na bilo kojoj platformi. Lista takvih igara je sve veća.

TruePlay

Kako bi zaštitili igrače od varalica, napravljen je TruePlay. Radi se o aplikaciji koja radi u pozadini i pokušava zabilježiti što više tipičnih ponašanja tijekom varanja kao što je korištenje raznih kodova ili alata koje daju prednost u odnosu na ostale igrače. Ako igrač bude uhvaćen u varanju, podaci će odmah biti poslani developeru, te će se tako širiti baza ponašanja varalica.

TruePlay je po zadanome isključen, ali ga možete na jednostavan način uključiti. Odlaskom na Start->Settings->Gaming->TruePlay.

TruePlay je moguće trenutno koristiti samo za Universal Windows Platform (UWP) igre, dok se ne razvije u potpunosti i priključi ostalim igrama.

DirectX 12

DirectX je s nama od 1996. a uz najnovije Windowse 10 dolazi DirectX 12. Podržava mogućnosti koje donose sve grafičke kartice izašle u zadnje 3-4 godine i iskorištava njihove mogućnosti do maksimuma.

Game Mode

Najiščekivaniji je dio Windows 10 Creators Updatea za većinu igrača bio Game Mode. U osnovi, po pokretanju ovoga dodatka cijeli operacijski sustav postaje optimiziran za igranje. Većinu procesa koji bi mogli usporiti izvođenje igara gasi ili suspendira te automatski prepoznaje koji su vam nužni za igranje, a ostale zaustavlja.

Najlakši i najbrži način da uključite Game Mode je iz igre. Potrebno je stisnuti Windows key + G kako bi otvorili Windows Game Bar. Nakon toga odaberemo Settings i samo označimo „Use Game Mode for this game“. Ne morate izlaziti iz igre već samo izađite iz postavki i možete početi igrati. Za razliku od TruePlaya koji možemo koristiti samo za UWP igre. Game Mode možemo koristiti na bilo kojoj igri kompatibilnoj s Windowsima 10.