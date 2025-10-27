Godeal24 nudi Halloween iznenađenje - Office 2021 Pro trajno vaš za 31,25 €, Win 11 Pro 13,25 €

Zašli smo u posljednje tromjesečje 2025. Kako napredujete s radom i učenjem ove godine? Jeste li shvatili da i vi i vaše računalo morate biti na vrhuncu performansi kako biste se nosili s najprometnijom sezonom? MS Office Professional 2021 uključuje robustan paket alata koje poznajete i volite, redizajniran kako bi imao prilagođenije korisničko sučelje. Godeal24 Halloween softverska rasprodaja je ovdje kako bi vam ponudila trajnu licencu za Office 2021 Pro za 31,25 € (redovna cijena 249 €)! MS Office 2021 Professional uključuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access i Teams (besplatna verzija). Ovo izdanje možda potječe iz 2021., ali alati su redizajnirani kako bi radili za sve, od dizajnera do analitičara podataka. Moći ćete pisati, organizirati podatke i sadržaj, vizualno prikazivati ​​složene ideje te komunicirati putem e-pošte i videa. Također uključuje više aplikacija od verzije iz 2024. i ne zahtijeva skupe mjesečne pretplate. Dobijte više za manje! Office 2021 Pro počinje od 26 €/PC u paketu s više ključeva! Ova očaravajuća ponuda uskoro nestaje - zato zgrabite svoju nadogradnju prije nego što prođe vrijeme.

Office paketi po izvrsnoj cijeni

Vrlo povoljan originalni Windows OS

Godeal24 nudi originalne licence za Win 11 Pro za samo 13,25 €! MS Win 11 Pro povećava produktivnost studenata uz poboljšani multitasking (Snap Layouts), vrhunsku sigurnost (TPM 2.0) i besprijekornu integraciju s MS Teamsom. Kvaka? Vrijeme je ograničeno! Iskoristite svoje povoljne ponude prije nego što nestanu!

Bundle ponuda (promo kod SGO62)

Ostali softver za računalo

Nabavite najbolje alate po nenadmašnim cijenama od Godeal24. Od optimizacije računala i sigurnosti do multimedijskih i sistemskih alata, Godeal24 nudi raznolik izbor po pristupačnoj cijeni. Poboljšajte performanse, očistite svoj sustav i ostanite zaštićeni - sve za manje. Odaberite što vam treba dok još vrijedi ponuda:

Kako kupiti aktivacijski ključ?

Nakon odabira artikla, krenite u proces kupnje, nastavite kao gost (ili kreirajte novi račun), a zatim ispunite polja s traženim podacima za račun.

Odaberite CWALLETCO kao platformu plaćanja i nastavite na sljedeći korak.

Odaberite željeno sredstvo plaćanja. Savjetujemo da koristite PayPal.

Godeal24 je online trgovina koja prodaje ključeve za računalne operativne sustave, uredski softver i softver za igre na globalnom tržištu. Godeal24 uvijek održava koncept kupca na prvom mjestu i donosi najbolje proizvode i usluge našim kupcima. Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, proces kupovine Godeal24 vrlo je jednostavan. Nakon naplate, aktivacijski ključ softvera i detaljne upute za instalaciju bit će poslani na vaš e-mail u roku od nekoliko minuta. A oko procesa instalacije i korištenja, korisnici se u bilo kojem trenutku mogu obratiti Godeal24 profesionalnom timu korisničke službe koji je online 24/7.

Svojim visokokvalitetnim proizvodima i profesionalnim uslugama, Godeal24 je dobio ocjenu 4,9 i ocjenu zadovoljstva od 98% na TrustPilotu (neovisna platforma za korisnike za ocjenu usluge i kvalitete proizvoda), što je korisnička potvrda i priznanje Godeal24!

Kontaktirajte Godeal24: service@godeal24.com

--

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.