HONOR Magic8 Pro stiže uz poklon paket dodatne opreme i 150 eura popusta

HONOR je predstavio posebnu promotivnu ponudu za svoj premium pametni telefon HONOR Magic8 Pro. Kupovinom tijekom promotivnog razdoblja do 31.3.2026. na poklon dolazi bogat HONOR Gift set dodatne opreme, 150 € popusta te 365 dana HONOR Care+ zaštite zaslona, dok uređaj donosi novu razinu mobilne fotografije zahvaljujući naprednoj 200 MP AI kameri i snažnoj Snapdragon platformi

S dolaskom proljeća i više vremena provedenog na otvorenom, praktični dodaci za pametni telefon postaju još korisniji u svakodnevnim avanturama. Zato u HONOR promociji, osim popusta i zaštite zaslona, dolaze dodatne pogodnosti – HONOR Gift set dodatne opreme. Set uključuje magnetsku maskicu za HONOR Magic8 Pro, magnetski etui za kreditne kartice, USB-C kabel/vezicu te magnetski držač – ring holder za mobitel. Riječ je o praktičnim dodacima koji olakšavaju korištenje telefona u pokretu, bilo da ste na putu, u šetnji ili uživate u proljetnim avanturama na otvorenom. Ako već birate novo, birajte pametno – sve u jednom uređaju koji uvijek imate pri ruci.

Moćan AI telefoto sustav

Jedan od glavnih razloga zašto se HONOR Magic8 Pro s pravom naziva flagshipom krije se u njegovom revolucionarnom AiMAGE sustavu, uz vrhunsku izvedbu čak i u uvjetima slabog osvjetljenja ili potpunog mraka. HONOR Magic8 Pro ima najnapredniji AI telefoto sustav u industriji kojeg čine noćna telefoto kamera od 200 megapiksela[1] s velikim 1/1,4-inčnim senzorom, optičkom stabilizacijom i 3,7 x optičkim zumom. Kreativne mogućnosti dodatno proširuju glavna Ultra noćna kamera od 50 megapiksela te ultra-široka kamera od 50 megapiksela, koje osiguravaju precizne tonove i prirodne portrete. Sustavu je dodan AI model stabilizacije, za mogućnost snimanja i do sedam puta[2] jasnijih zumiranih fotografija bez stativa te sustav Magic Color, za obradu 17 milijuna boja. Neizostavan dio foto sustava čini AI Photos Agent[3] koji omogućuje uređivanje i obradu fotografija samo jednim dodirom ili glasovnom naredbom.

Nova generacija procesora i baterije

Brzu obradu podataka na novom HONOR-u Magic8 Pro omogućuje najbrži mobilni procesor na svijetu, Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform[4], a moćna silicij-ugljična baterija[5] osigurava cjelodnevno korištenje. Napokon se ne morate brinuti da će vaš uređaj nakon cjelodnevnog korištenja otkazati. Čak i ako se isprazni, uz SuperCharge punjenje za 48 minuta napunit ćete mobitel do punog kapaciteta. Zaštitu očiju omogućuje integrirana tehnologija koja simulira prirodne uvjete gledanja, dok napredna tehnika zatamnjivanja[6] smanjuje titranje zaslona i osigurava maksimalnu udobnost za oči.

Nikad bolja povezanost [7]

Operacijski sustav MagicOS 10 u uređaju HONOR Magic8 Pro osigurava vrhunsku čitljivost na zaključanom i početnom zaslonu, u kontrolnom i obavijesnom centru te u aplikacijama poput kontakata i bilješki. Uređaj ima nadograđenu značajku HONOR Share i omogućuje dvosmjerni prijenos datoteka između Android, iOS[8], macOS i Windows uređaja. Vaši podaci dodatno su osigurani Lifecycle Data Protection, HONOR-ovim okvirom za cjelovitu zaštitu podataka na svim povezanim uređajima.

Test izdržljivosti – prošao!

HONOR Magic8 Pro nije samo estetski privlačan, već i iznimno izdržljiv mobitel s certifikatima IP68 & IP69 & IP69K koji testiraju vodootpornost, prašinu i udarce.

Uređaj bez problema podnosi iznenadne pljuskove, prolijevanje kave ili čak pad u vodu do 1,5 metara dubine. To nije samo pametni telefon, to je profesionalna oprema koja stane u dlan i vaše iskustvo korištenja mobitela podiže na potpuno novu razinu.

O tvrtki HONOR

HONOR je globalna vodeća tvrtka za AI ekosustav uređaja. Posvećena je revoluciji interakcije između ljudi i uređaja kako bi povezala AI ekosustav sa svim potrošačima u eri AI Agenta i šire. Tvrtka nastoji otvoriti granice industrije kroz otvorenu, besprijekornu suradnju kako bi zajedno s partnerima u industriji stvorila ekosustav temeljen na dijeljenju vrijednosti. S inovativnim portfeljem proizvoda koji uključuju AI pametne telefone, računala, tablete, prijenosne uređaje i mnoge druge, HONOR ima za cilj osnažiti svakog pojedinca, omogućujući svima da prihvate novi inteligentni svijet.

Za više informacija posjetite HONOR online na www.honor.com/hr/ ili pošaljite e-mail na newsroom@honor.com.

[1] 200 MP i 50 MP su parametri piksela kamere. Stvarni broj piksela na fotografiji može varirati ovisno o različitim načinima snimanja. Molimo uzmite u obzir stvarnu situaciju pri korištenju uređaja.

[2] Podaci iz HONOR-ovih laboratorija

[3] Pojedine značajke bit će dostupne putem OTA nadogradnje

[4] Qualcomm i Snapdragon zaštitni su znakovi tvrtke Qualcomm Incorporated, registrirani u SAD-u i drugim zemljama.

[5] Podaci iz HONOR-ovih laboratorija; nazivni kapacitet baterije iznosi 6090 mAh.

[6] Podaci potječu iz HONOR-ovih laboratorija. HONOR Magic8 Pro opremljen je tehnologijom PWM prigušivanja od 4320 Hz koju je potrebno ručno uključiti, a njezini su efekti vidljivi u uvjetima slabog osvjetljenja. Ovaj proizvod nije medicinski uređaj i ne služi za liječenje.

[7] Pojedine značajke bit će dostupne putem OTA nadogradnje.

[8] Pojedine značajke bit će dostupne putem OTA nadogradnje.