Hrvatska stand klima koja mijenja pravila igre: StandCool S-6000

Svaki vozač kamiona koji je barem jednom ljetovao na parkingu uz autocestu zna koliko brzo kabina postaje nepodnošljiva kad motor stoji. Tvornička klima u tom trenutku ne radi, a paljenje motora samo radi hlađenja troši gorivo, stvara buku i krši propise u dijelu europskih zemalja. Upravo zato tržište parking klima — poznatih i kao stand klime — u posljednjih nekoliko godina bilježi snažan rast.

Među proizvođačima koji su na tom valu prepoznati kao ozbiljan igrač je hrvatska tvrtka StandCool. Njihov najnoviji model, S-6000, krovna je stand klima namijenjena širokom spektru vozila — od tegljača i poluprikolica do građevinskih strojeva, traktora, kombija i kampera.

Što S-6000 donosi?

Riječ je o kompaktnom krovnom uređaju s rashladnim kapacitetom od 2600 W koji dolazi kao cjelovita jedinica s tvorički napunjenim R134A rashladnim sredstvom. Dostupan je u 12 V i 24 V varijanti, što mu omogućuje ugradnju na praktički svako komercijalno vozilo.

Jedna od ključnih prednosti je autonomija: s parom baterija kapaciteta 180 Ah, S-6000 može raditi između 6 i 10 sati bez pokretanja motora. Inteligentni sustav automatski gašenja aktivira se kada baterija padne na 10% kapaciteta, čime osigurava da se vozilo uvijek može pokrenuti.



"Naš cilj bio je razviti stand klimu koja odgovara što širem spektru vozila, a da pritom ne zahtijeva složenu ugradnju", izjavili su iz tvrtke StandCool. "S-6000 se može ugraditi na gotovo svaki kamion, kombi ili građevinski stroj s krovnim otvorom, a kabina se u svakom trenutku može vratiti u originalno stanje."

Jednostavna ugradnja, bez oštećenja kabine

Za vozila koja već imaju krovni otvor (a većina modernih kamiona ga ima), ugradnja se izvodi bez bušenja, rezanja ili trajnih modifikacija. To znači da se kabina u svakom trenutku može vratiti u originalno stanje. Za vozila koja nemaju krovni otvor, iz tvrtke poručuju da ne očajavaju jer se StandCool klima može montirati i na takva vozila jednostavnim rezanjem otvora u kabini.

Montažu provode ovlašteni StandCool tehničari diljem Hrvatske, a cijena ugradnje počinje od 300 EUR + PDV za područje Zagreba.

Zašto stand klima, a ne tvornička?

Iz StandCoola ističu da se njihovi uređaji ne koriste isključivo za odmor na parkingu. Dio korisnika S-6000 ugrađuje kao dodatnu klimu za pojačano hlađenje ljeti, a dio kao primarnu klimu na vozilima koja tvorički dolaze bez nje. S 2,5 kW rashladne snage, S-6000 je snažniji od većine tvorničkih rješenja — i radi neovisno o motoru.

Ekološki i ekonomski aspekt

Iz razloga što motor kamiona ne mora raditi u praznom hodu, stand klima izravno smanjuje potrošnju goriva i emisije CO2. Za flote s desetcima ili stotinama vozila, godišnja ušteda može biti vrlo značajna, a povrat investicije u StandCool klimu čak unutar 6 mjeseci!

Model S-6000 dizajniran je i razvijen u Hrvatskoj, što u kontekstu tržišta na kojem dominiraju kineske i njemačke alternative predstavlja iznimku vrijednu pažnje. Više informacija dostupno je na standcool.hr