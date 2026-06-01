HUAWEI WATCH FIT 5 serija stigla u Hrvatsku s fokusom na zdravlje, trening i svakodnevnu praktičnost

Nova HUAWEI WATCH FIT 5 serija ističe se atraktivnim dizajnom i širokom paletom boja prilagođenih različitim stilovima i generacijama korisnika.

Huawei ponedjeljak, 1. lipnja 2026. u 14:19

Od danas je na hrvatskom tržištu dostupna HUAWEI WATCH FIT 5 serija, nova generacija pametnih satova koja donosi spoj naprednih zdravstvenih i fitness funkcionalnosti te elegantnog, modernog dizajna. Novi modeli osmišljeni su kao svakodnevni pratitelji aktivnog životnog stila, pružajući korisnicima podršku tijekom treninga, praćenja zdravlja i svakodnevnih aktivnosti.

Moderan dizajn i živopisne boje za svaki stil

Nova HUAWEI WATCH FIT 5 serija ističe se atraktivnim dizajnom i širokom paletom boja prilagođenih različitim stilovima i generacijama korisnika. HUAWEI WATCH FIT 5 dostupan je u srebrnoj, ljubičastoj, bijeloj, crnoj i zelenoj boji, dok HUAWEI WATCH FIT 5 Pro dolazi u narančastoj, bijeloj i crnoj varijanti.

Pro model dodatno naglašava premium karakter inovativnim dizajnom s naglašenom dubinom boje, dok bijela verzija koristi nanokeramički metal zrakoplovne kvalitete za sofisticiran izgled i dodatnu otpornost.

Posebna pažnja posvećena je i korisničkom iskustvu zaslona. HUAWEI WATCH FIT 5 dolazi s 1,82-inčnim zaslonom, dok Pro verzija nudi veći 1,92-inčni 2.5D zaslon od safirnog stakla s ultra-tankim rubovima debljine svega 1,8 mm. Zahvaljujući vršnoj svjetlini od čak 3000 nita, zaslon ostaje iznimno pregledan i pri jakom sunčevom svjetlu, uz adaptivnu stopu osvježavanja od 1 Hz do 60 Hz za još fluidnije iskustvo korištenja.

Aktivan stil života uz Mini-Workout način rada

Jedna od najzanimljivijih novosti nove serije je Mini-Workout način rada, osmišljen za korisnike koji žele ostati aktivni i tijekom užurbanog dana. Kratki treninzi u trajanju od svega 30 sekundi do nekoliko minuta mogu se odraditi bez dodatne opreme ili posebnog prostora za vježbanje.

Posebno zanimljiv detalj je interaktivna panda na brojčaniku sata koja reagira na razinu aktivnosti korisnika. Što se korisnik više kreće, panda postaje aktivnija, čime sat poprima ulogu svojevrsnog motivatora i dodatno motivira korisnike svih generacija na više kretanja tijekom dana.

Za ljubitelje aktivnosti na otvorenom, HUAWEI WATCH FIT 5 serija donosi automatsko prepoznavanje vožnje bicikla uz prikaz virtualne snage i kadence u stvarnom vremenu, omogućujući detaljniji uvid u performanse tijekom treninga.

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro posebno je osmišljen za zahtjevnije korisnike i ljubitelje aktivnosti na otvorenom. Trail Run način rada uključuje navigaciju po segmentima, prikaz promjene nadmorske visine i procijenjeno vrijeme dolaska, dok ljubitelji golfa mogu koristiti vektorske mape više od 17.000 golfskih terena diljem svijeta uz preciznu analizu zamaha.

Napredno praćenje zdravlja tijekom cijelog dana

Nova serija pametnih satova stavlja snažan fokus na proaktivno praćenje zdravlja, posebno kada je riječ o kardiovaskularnom i ženskom zdravlju.

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro uključuje napredne funkcije poput detekcije atrijske fibrilacije (A-fib) putem analize pulsnog vala, ECG aplikacije i mjerenja arterijske ukočenosti, omogućujući korisnicima pravovremeno praćenje važnih zdravstvenih pokazatelja.

Sat također podržava praćenje ženskog zdravlja uz pomoć senzora temperature koji prati promjene temperature kože zapešća te predviđa menstruacijski ciklus, ovulaciju i plodne dane.

Beskontaktno plaćanje putem Curve Pay usluge

Huawei dodatno proširuje svakodnevne mogućnosti pametnih satova integracijom Curve Pay usluge, koja omogućuje brzo i sigurno beskontaktno plaćanje izravno putem sata, bez potrebe za korištenjem mobilnog telefona.

Korisnicima su dostupne i dodatne pogodnosti poput upravljanja karticama unutar aplikacije, objedinjavanja više kartica na jednom mjestu te sigurnosne zaštite koja aktivira unos lozinke nakon skidanja sata sa zapešća. Sat je kompatibilan s iOS i Android uređajima, što još dodatno olakšava korištenje.

Dugotrajna baterija za bezbrižno korištenje

HUAWEI WATCH FIT 5 serija opremljena je naprednom silicijskom baterijom koja omogućuje do 10 dana trajanja pri laganom korištenju, odnosno do 7 dana uz standardnu svakodnevnu uporabu. Zahvaljujući tome, korisnici mogu bezbrižno koristiti sat tijekom cijelog radnog tjedna ili kraćih putovanja bez potrebe za čestim punjenjem.

Dostupnost i cijene

HUAWEI WATCH FIT 5 dostupan je na hrvatskom tržištu po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 199 EUR, dok je HUAWEI WATCH FIT 5 Pro model dostupan po cijeni od 299 EUR. Do kraja lipnja traje promotivna akcija tijekom koje kupci ostvaruju popust od 40 EUR na oba modela te WATCH FIT 5 Pro mogu kupiti po cijeni od 259 EUR, a WATCH FIT 5 po 159 EUR.

O Huaweiju

Huawei je sa svojim proizvodima i uslugama prisutan u više od 170 zemalja te se njima koristi trećina svjetske populacije. Četrnaest centara za istraživanje i razvoj postavljeno je u zemljama diljem svijeta, uključujući Njemačku, Švedsku, Indiju i Kinu. Huawei Consumer Business Group jedna je od tri poslovne sastavnice Huaweija, čiji su fokus pametni telefoni, računala i tableti, nosivi pametni uređaji, audio rješenja i usluge u oblaku. Globalna mreža Huaweija izgrađena je na dugogodišnjoj ekspertizi u telekom sektoru, a posvećena je pružanju inovativnih tehnoloških rješenja i kvalitetnog korisničkog iskustva potrošačima diljem svijeta.

Za redovite novosti o Huaweiju zapratite nas na: FacebookuInstagramu te YouTube kanalu.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi