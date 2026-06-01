HUAWEI WATCH FIT 5 serija stigla u Hrvatsku s fokusom na zdravlje, trening i svakodnevnu praktičnost

Od danas je na hrvatskom tržištu dostupna HUAWEI WATCH FIT 5 serija, nova generacija pametnih satova koja donosi spoj naprednih zdravstvenih i fitness funkcionalnosti te elegantnog, modernog dizajna. Novi modeli osmišljeni su kao svakodnevni pratitelji aktivnog životnog stila, pružajući korisnicima podršku tijekom treninga, praćenja zdravlja i svakodnevnih aktivnosti.

Moderan dizajn i živopisne boje za svaki stil

Nova HUAWEI WATCH FIT 5 serija ističe se atraktivnim dizajnom i širokom paletom boja prilagođenih različitim stilovima i generacijama korisnika. HUAWEI WATCH FIT 5 dostupan je u srebrnoj, ljubičastoj, bijeloj, crnoj i zelenoj boji, dok HUAWEI WATCH FIT 5 Pro dolazi u narančastoj, bijeloj i crnoj varijanti.

Pro model dodatno naglašava premium karakter inovativnim dizajnom s naglašenom dubinom boje, dok bijela verzija koristi nanokeramički metal zrakoplovne kvalitete za sofisticiran izgled i dodatnu otpornost.

Posebna pažnja posvećena je i korisničkom iskustvu zaslona. HUAWEI WATCH FIT 5 dolazi s 1,82-inčnim zaslonom, dok Pro verzija nudi veći 1,92-inčni 2.5D zaslon od safirnog stakla s ultra-tankim rubovima debljine svega 1,8 mm. Zahvaljujući vršnoj svjetlini od čak 3000 nita, zaslon ostaje iznimno pregledan i pri jakom sunčevom svjetlu, uz adaptivnu stopu osvježavanja od 1 Hz do 60 Hz za još fluidnije iskustvo korištenja.

Aktivan stil života uz Mini-Workout način rada

Jedna od najzanimljivijih novosti nove serije je Mini-Workout način rada, osmišljen za korisnike koji žele ostati aktivni i tijekom užurbanog dana. Kratki treninzi u trajanju od svega 30 sekundi do nekoliko minuta mogu se odraditi bez dodatne opreme ili posebnog prostora za vježbanje.

Posebno zanimljiv detalj je interaktivna panda na brojčaniku sata koja reagira na razinu aktivnosti korisnika. Što se korisnik više kreće, panda postaje aktivnija, čime sat poprima ulogu svojevrsnog motivatora i dodatno motivira korisnike svih generacija na više kretanja tijekom dana.

Za ljubitelje aktivnosti na otvorenom, HUAWEI WATCH FIT 5 serija donosi automatsko prepoznavanje vožnje bicikla uz prikaz virtualne snage i kadence u stvarnom vremenu, omogućujući detaljniji uvid u performanse tijekom treninga.

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro posebno je osmišljen za zahtjevnije korisnike i ljubitelje aktivnosti na otvorenom. Trail Run način rada uključuje navigaciju po segmentima, prikaz promjene nadmorske visine i procijenjeno vrijeme dolaska, dok ljubitelji golfa mogu koristiti vektorske mape više od 17.000 golfskih terena diljem svijeta uz preciznu analizu zamaha.

Napredno praćenje zdravlja tijekom cijelog dana

Nova serija pametnih satova stavlja snažan fokus na proaktivno praćenje zdravlja, posebno kada je riječ o kardiovaskularnom i ženskom zdravlju.

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro uključuje napredne funkcije poput detekcije atrijske fibrilacije (A-fib) putem analize pulsnog vala, ECG aplikacije i mjerenja arterijske ukočenosti, omogućujući korisnicima pravovremeno praćenje važnih zdravstvenih pokazatelja.

Sat također podržava praćenje ženskog zdravlja uz pomoć senzora temperature koji prati promjene temperature kože zapešća te predviđa menstruacijski ciklus, ovulaciju i plodne dane.

Beskontaktno plaćanje putem Curve Pay usluge

Huawei dodatno proširuje svakodnevne mogućnosti pametnih satova integracijom Curve Pay usluge, koja omogućuje brzo i sigurno beskontaktno plaćanje izravno putem sata, bez potrebe za korištenjem mobilnog telefona.

Korisnicima su dostupne i dodatne pogodnosti poput upravljanja karticama unutar aplikacije, objedinjavanja više kartica na jednom mjestu te sigurnosne zaštite koja aktivira unos lozinke nakon skidanja sata sa zapešća. Sat je kompatibilan s iOS i Android uređajima, što još dodatno olakšava korištenje.

Dugotrajna baterija za bezbrižno korištenje

HUAWEI WATCH FIT 5 serija opremljena je naprednom silicijskom baterijom koja omogućuje do 10 dana trajanja pri laganom korištenju, odnosno do 7 dana uz standardnu svakodnevnu uporabu. Zahvaljujući tome, korisnici mogu bezbrižno koristiti sat tijekom cijelog radnog tjedna ili kraćih putovanja bez potrebe za čestim punjenjem.

Dostupnost i cijene

HUAWEI WATCH FIT 5 dostupan je na hrvatskom tržištu po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 199 EUR, dok je HUAWEI WATCH FIT 5 Pro model dostupan po cijeni od 299 EUR. Do kraja lipnja traje promotivna akcija tijekom koje kupci ostvaruju popust od 40 EUR na oba modela te WATCH FIT 5 Pro mogu kupiti po cijeni od 259 EUR, a WATCH FIT 5 po 159 EUR.

O Huaweiju

Huawei je sa svojim proizvodima i uslugama prisutan u više od 170 zemalja te se njima koristi trećina svjetske populacije. Četrnaest centara za istraživanje i razvoj postavljeno je u zemljama diljem svijeta, uključujući Njemačku, Švedsku, Indiju i Kinu. Huawei Consumer Business Group jedna je od tri poslovne sastavnice Huaweija, čiji su fokus pametni telefoni, računala i tableti, nosivi pametni uređaji, audio rješenja i usluge u oblaku. Globalna mreža Huaweija izgrađena je na dugogodišnjoj ekspertizi u telekom sektoru, a posvećena je pružanju inovativnih tehnoloških rješenja i kvalitetnog korisničkog iskustva potrošačima diljem svijeta.

