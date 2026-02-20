Impresivna nova QNAP QVR platforma za video nadzor podržava do 1024 kamere
Fleksibilnost platforme omogućuje korištenje i u manjim sustavima
Video nadzor postaje sve popularniji, a kako se broj kamera povećava javlja se potreba za kvalitetnim rješenjem koje će kontrolirati sve segmente i zadovoljiti rastuće potrebe korisnika. QNAP je nedavno predstavio QVR platformu za nadzor nove generacije. Nova platforma donosi bolje performanse, veću pouzdanost i naprednu AI analitiku, uz integraciju s myQNAPcloud Surveillance uslugom za pohranu. Omogućuje jednostavnu implementaciju i upravljanje sustavima za nadzor - od malih instalacija do onih s više od tisuću kanala. QVR platforma za nadzor pruža fleksibilno, pouzdano i inteligentno iskustvo video nadzora, a postojeći QVR Elite korisnici mogu izvršiti nadogradnju i uživati u 6 besplatnih kanala.
Ključne značajke QVR video nadzora
- Do 1024 kanala: Jedan NAS može podržati do 1024 kamere, koristeći tehnologiju snimanja zasnovanu na datotekama, za poboljšane performanse i skalabilnost, sa QVR Client aplikacijom za daljinski nadzor.
- AI analitika za koju nije potrebna licenca: Sadrži inteligentnu pretragu događaja, prepoznavanje lica, i brojanje ljudi za pametni napredni uvid u video nadzor.
- Centralizirano upravljanje bez licence: Omogućuje centralno upravljanje s više NAS uređaja i video prijenosa s kamera koje se nalaze na različitim lokacijama, što olakšava implementaciju i održavanje.
- myQNAPcloud Surveillance pohrana za video nadzor: Osigurava namjensku rezervnu kopiju nadzornih snimaka u oblaku, kako bi se postigla usklađenost sa standardima za čuvanje podataka i osiguralo pouzdano arhiviranje video zapisa.
- Kompatibilno s više od 8.000 kamera: Podržava preko 200 brendova kamera i ONVIF standard.
- Mehanizam zaštite snimanja: Sprječava oštećenje datoteka tijekom nepredviđenih događaja, kako bi se sačuvale ključne snimke.
- Podržava QVR Recording Vault za aktivnu rezervnu kopiju: Radi s poslužiteljem za sigurnosne kopije videozapisa izvan lokacije, za dugoročno arhiviranje u skladu sa zakonskim propisima.
„QVR Surveillance objedinjuje performanse, stabilnost, AI i cloud integraciju, pomažući poduzećima da pojednostave procese upravljanja i izgrade održivo okruženje za nadzor uz optimizaciju troškova“, rekao je Wade Chen, menadžer proizvoda u QNAP-u.
Dostupnost
Ako vam sve ovo zvuči zanimljivo, QVR Surveillance 3.0.0 je dostupan za preuzimanje iz App Centra. Licence su dostupne u QNAP trgovini: https://software.qnap.com/surveillance.html. Više informacija možete pronaći na adresi: https://www.qnap.com/go/solution/qvr-surveillance.