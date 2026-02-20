Impresivna nova QNAP QVR platforma za video nadzor podržava do 1024 kamere

Video nadzor postaje sve popularniji, a kako se broj kamera povećava javlja se potreba za kvalitetnim rješenjem koje će kontrolirati sve segmente i zadovoljiti rastuće potrebe korisnika. QNAP je nedavno predstavio QVR platformu za nadzor nove generacije. Nova platforma donosi bolje performanse, veću pouzdanost i naprednu AI analitiku, uz integraciju s myQNAPcloud Surveillance uslugom za pohranu. Omogućuje jednostavnu implementaciju i upravljanje sustavima za nadzor - od malih instalacija do onih s više od tisuću kanala. QVR platforma za nadzor pruža fleksibilno, pouzdano i inteligentno iskustvo video nadzora, a postojeći QVR Elite korisnici mogu izvršiti nadogradnju i uživati u 6 besplatnih kanala.

Ključne značajke QVR video nadzora

Do 1024 kanala: Jedan NAS može podržati do 1024 kamere, koristeći tehnologiju snimanja zasnovanu na datotekama, za poboljšane performanse i skalabilnost, sa QVR Client aplikacijom za daljinski nadzor.

Jedan NAS može podržati do 1024 kamere, koristeći tehnologiju snimanja zasnovanu na datotekama, za poboljšane performanse i skalabilnost, sa QVR Client aplikacijom za daljinski nadzor. AI analitika za koju nije potrebna licenca: Sadrži inteligentnu pretragu događaja, prepoznavanje lica, i brojanje ljudi za pametni napredni uvid u video nadzor.

Sadrži inteligentnu pretragu događaja, prepoznavanje lica, i brojanje ljudi za pametni napredni uvid u video nadzor. Centralizirano upravljanje bez licence : Omogućuje centralno upravljanje s više NAS uređaja i video prijenosa s kamera koje se nalaze na različitim lokacijama, što olakšava implementaciju i održavanje.

Omogućuje centralno upravljanje s više NAS uređaja i video prijenosa s kamera koje se nalaze na različitim lokacijama, što olakšava implementaciju i održavanje. myQNAPcloud Surveillance pohrana za video nadzor: Osigurava namjensku rezervnu kopiju nadzornih snimaka u oblaku, kako bi se postigla usklađenost sa standardima za čuvanje podataka i osiguralo pouzdano arhiviranje video zapisa.

Osigurava namjensku rezervnu kopiju nadzornih snimaka u oblaku, kako bi se postigla usklađenost sa standardima za čuvanje podataka i osiguralo pouzdano arhiviranje video zapisa. Kompatibilno s više od 8.000 kamera : Podržava preko 200 brendova kamera i ONVIF standard.

Podržava preko 200 brendova kamera i ONVIF standard. Mehanizam zaštite snimanja: Sprječava oštećenje datoteka tijekom nepredviđenih događaja, kako bi se sačuvale ključne snimke.

Sprječava oštećenje datoteka tijekom nepredviđenih događaja, kako bi se sačuvale ključne snimke. Podržava QVR Recording Vault za aktivnu rezervnu kopiju: Radi s poslužiteljem za sigurnosne kopije videozapisa izvan lokacije, za dugoročno arhiviranje u skladu sa zakonskim propisima.

„QVR Surveillance objedinjuje performanse, stabilnost, AI i cloud integraciju, pomažući poduzećima da pojednostave procese upravljanja i izgrade održivo okruženje za nadzor uz optimizaciju troškova“, rekao je Wade Chen, menadžer proizvoda u QNAP-u.

Dostupnost

Ako vam sve ovo zvuči zanimljivo, QVR Surveillance 3.0.0 je dostupan za preuzimanje iz App Centra. Licence su dostupne u QNAP trgovini: https://software.qnap.com/surveillance.html. Više informacija možete pronaći na adresi: https://www.qnap.com/go/solution/qvr-surveillance.