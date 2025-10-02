IT, marketing i industrija oblikuju budućnost Primorsko-goranske županije

Digitalne tehnologije i umjetna inteligencija više nisu rezervirane za velike metropole jer više mladih developera i startupova bira život i rad u Rijeci i okolici

debug.hr četvrtak, 2. listopada 2025. u 14:55

Primorsko-goranska županija poznata je po moru, otocima i gorju, po turizmu i kulturi. No, sve češće se ističe i kao prostor digitalnih inovacija, poduzetništva i industrijske transformacije.

Upravo tri područja – IT razvoj, digitalni marketing i tehnološka industrija – pokazuju gdje regija može pronaći novu snagu.

Digitalne tehnologije i umjetna inteligencija više nisu rezervirane za velike metropole. Sve više mladih developera i startupova bira život i rad u Rijeci i okolici, gdje mogu kombinirati kvalitetu života i inovativne projekte.

Primjena AI rješenja, chatbotova i cloud alata već se vidi u poduzećima i institucijama. To otvara prostor za zadržavanje talenata i privlačenje novih investicija u regiju.

Digitalni marketing za globalni doseg

Turizam ostaje okosnica Primorsko-goranske županije, ali više nije dovoljan sam po sebi. Da bi privukli nove goste i kupce, lokalni brendovi i poduzetnici sve se više okreću digitalnom marketingu.

Društvene mreže, analitika i ciljane kampanje omogućuju i najmanjim tvrtkama da dopru do tržišta izvan Hrvatske. Primjena marketinga pokazuje da promocija danas znači strategiju, podatke i mjerljive rezultate – a to je ključno za rast u globalnoj konkurenciji.

Industrija između tradicije i modernizacije

Klasična industrija i brodogradnja dio su identiteta regije, ali bez transformacije teško mogu pratiti suvremene trendove. Ovdje važnu ulogu imaju EU fondovi i zelena tranzicija.

Modernizacija proizvodnih pogona, ulaganja u obnovljive izvore energije i održivi transport kroz riječku luku otvaraju novu perspektivu. Gorski kotar, primjerice, može postati centar razvoja zelene energije, dok se Primorsko-goranska županija u cjelini profilira kao regija koja spaja tradiciju i inovacije.

Povezivanje znanja i ljudi

Ključ uspjeha nije samo u pojedinačnim sektorima, nego u njihovom povezivanju. Kada lokalni proizvođač koristi digitalni marketing da dođe do novih kupaca, a zatim uvede IT rješenja za optimizaciju poslovanja, rezultat je sinergija koja podiže cijelu zajednicu.

Stručni skupovi i konferencije u tome imaju veliku vrijednost – oni stvaraju prostor za razmjenu ideja i neformalno umrežavanje iz kojeg nastaju nove suradnje. PGŽ tu ima prednost jer u relativno malom prostoru spaja akademiju, industriju i turizam.

Tri temeljna pristupa – IT, marketing i industrija – predstavljaju temelj dugoročnog razvoja Primorsko-goranske županije. Njihova sinergija može donijeti nova radna mjesta, jaču konkurentnost i regiju koja ne nudi samo turizam, nego i prostor za inovacije i ulaganja.

U tom kontekstu posebno se ističe konferencija Unlock Rijeka 2025., koja će kroz tri tracka – development, marketing i industrija – pružiti priliku da se globalni trendovi pretoče u lokalna rješenja i projekte za budućnost županije. S druge strane, sudionicima će omogućiti da kroz razmjenu iskustava i znanja, ali podjednako i kroz neformalna druženja, stvore čvrste veze koje će donijeti nove ideje, partnere ili projekte.

Unlock Rijeka 2025 održava se od 16. do 18. listopada 2025. u Rijeci.



