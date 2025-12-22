Izvucite maksimum iz Indiana Jonesa i drugih AAA igara s grafičkim karticama NVIDIA GeForce RTX 50

Jedna od ponajboljih igara novijeg doba, Indiana Jones and the Great Circle, donosi briljantnu mješavinu akcije, istraživanja i filmske prezentacije. Za uživanje u njenoj punoj raskoši, NVIDIA preporučuje novu generaciju ASUS GeForce RTX grafičkih kartica serije 50. U srcu svih tih modela nalaze se grafički procesori NVIDIA GeForce RTX 50, koji donose tehnologije DLSS 4 i Reflex.

NVIDIA DLSS 4 je tehnologija temeljena na umjetnoj inteligenciji, namijenjena povećanju broj sličica u sekundi kroz DLSS Super Resolution i DLSS Multi Frame Generation. Tehnologija koristi modele trenirane na golemim NVIDIA superračunalima. Novi DLSS Super Resolution više se ne oslanja na stariji CNN pristup, već koristi napredni Transformer AI model koji bolje razumije strukturu kadra i odnose između detalja.

DLSS Multi Frame Generation dodatno povećava performanse generiranjem dodatnih sličica pomoću umjetne inteligencije. Tehnologija analizira postojeće renderirane frameove i podatke o kretanju u sceni, te između njih umeće nove sličice koje ne opterećuju grafički procesor klasičnim renderiranjem. Time se značajno povećava ukupni framerate, osobito u grafički zahtjevnim scenama, dok se vizualna kvaliteta i glatkoća prikaza zadržavaju na visokoj razini.

DLSS Ray Reconstruction koristi isti tip AI modela kako bi poboljšao kvalitetu ray tracing efekata i smanjio šum u refleksijama i iluminaciji. Ove tehnike zajedno rasterećuju grafički procesor tako da on može isporučiti više sličica u sekundi uz očuvanu kvalitetu prikaza. U praksi to znači da se u Indiana Jonesu sve scene, od tamnih grobnica do širokih vanjskih prostora, prikazuju čisto i uz stabilan, visok framerate. Igrači mogu zadržati visoku razinu grafičkih postavki i postići da igra radi znatno brže nego s klasičnim renderiranjem.

Istodobno poboljšava kvalitetu ray tracing efekata, izvodeći takozvani DLSS Ray Reconstruction. Primarno se koristi u AAA igrama, kao što su spomenuti Indiana Jones and the Great Circle i Clair Obscur, kad na postojećem hardveru želimo postići najvišu moguću kvalitetu prikaza i bogastvo grafičkih detalja.

S druge strane, NVIDIA Reflex optimizira redoslijed renderiranja, s ciljem drastične redukcije latencije čitavog sustava, odnosno kašnjenja između unosa (poput pokreta miša na podlozi) i prikaza te akcije na ekranu. Osobito je važan u kompetitivnim mrežnim igrama, kao što su Counter-Strike 2, Valorant i Fortnite.

Kombinacija DLSS-a 4 i Reflexa podiže fluidnost na razinu koja u prošlosti nije bila dosežna. Rezultat je uživanje u igri koja izgleda oštro i izvodi se u visokom broju sličica u sekundi, a istodobno bez zadrške reagira na sve akcije igrača.

Reflex dodatno smanjuje vrijeme potrebno da se klik ili pokret miša pojavi na ekranu, no postavlja se pitanje – za koliko? Mjerenja u igrama, koje podržavaju Reflex, nerijetko pokazuju pad latencije i do 50%, što se posebno osjeća u brzim akcijskim naslovima.

ASUS u aktualnoj generaciji grafičkih kartica nudi širok spektar modela koji ciljaju na različite profile korisnika. Linija PRIME naglašava pouzdanost, čist dizajn i učinkovito hlađenje, zbog čega je često izbor za ozbiljne konfiguracije i radna okruženja.

Modeli TUF Gaming idu korak dalje u robusnosti. Koriste ojačane komponente i napredne termalne blokove. Time se osigurava stabilan rad i pri visokim opterećenjima, što je posebno važno za zahtjevne igre i dugačke gejmerske sesije.

Linija Dual nudi kompaktne dimenzije i iznenađujuće dobru disipaciju topline za svoju veličinu.

Zajedničke karakteristike svih modela su korištenje GDDR7 memorije, poboljšanih ventilatora i optimiziranih OC profila, koji automatski koriste dodatnu snagu grafičkog procesora, kad je dostupna.

Indiana Jones and the Great Circle posebno dobro skalira s modernim GPU arhitekturama. Kao što je poznato, HDR scene, volumetrijska rasvjeta, refleksije i dinamički shaderi jako opterećuju grafičku karticu. DLSS 4 uklanja teret s klasičnog rasterizacijskog pipelinea i omogućuje karticama iz linije GeForce RTX 50 da isporuče vrhunske performanse. Kada se tome pridoda Reflex, dobivaju se konzistentno odlični rezultati, bez obzira na kompleksnost scene.

Za izvlačenje maksimuma iz Indiana Jones and the Great Circlea i drugih modernih igara, ASUS preporučuje sljedeće GeForce RTX 50 grafičke kartice:

