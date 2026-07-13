Jedine dvije stvari koje trebaju vašem računalu - Office 2024 Pro 16,99 € i Windows 11 Pro 12,25 €

Godeal24 nudi izuzetno povoljne, originalne i trajno aktivirane Windows i Office softverske pakete. Windows 11 Pro samo 12,25 €, Office 2024 Pro samo 16,99 €, Office 2021 Home and Business za Mac 44,99 €

Evo jednog sjajnog rješenja: najbolja nadogradnja koju možete dati bilo kojem računalu nije više RAM-a ili brži SSD, već softver. Zastarjeli operativni sustav smanjuje performanse, a istekli Office paket tiho ubija vašu produktivnost svaki dan zbog nedostajućih značajki i nespretnih zaobilaznih rješenja.

Popravak traje pet minuta i košta manje od večere za dvoje. Godeal24 ljetna rasprodaja nudi najnoviji Office 2024 Pro za 16,99 € - puni paket Worda, Excela, PowerPointa i Outlooka s 14 novih Excel funkcija, PowerPointovom Cameo kamerom uživo i pametnijim Outlook rasporedom. Trajna licenca: kupite jednom, zadržite zauvijek, nema obnove pretplate na vidiku. Uparite ga s Windows 11 Pro za 12,25 € za elegantnije sučelje, Snap Layouts, ugrađene AI alate i sigurnost poslovne razine koja zapravo prati moderne prijetnje.

To je potpuno opremljeno, originalno računalo s doživotnom licencom za manje od 30 € ukupno. Microsoft naplaćuje gotovo 450 € za istu kombinaciju u maloprodaji. Nisu potrebni kuponi - cijene su već snižene. Ljeto neće potrajati, a ni ove brojke.

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