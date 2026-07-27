Jednostavan oporavak Windowsa uz QNAP HDP Recovery Media Creator

Nestabilan rad operacijskog sustava često je razlog za glavobolju, no nedostatak rješenja za oporavak pravi je problem. QNAP je predstavio HDP Recovery Media Creator, alat za oporavak od katastrofe namijenjen Windows računalima i poslužiteljima. Funkcija za izradu medija za oporavak, koja je ranije bila ugrađena u HDP PC Agent, sada je službeno postala samostalan, namjenski alat s podrškom za ISO datoteke. Ovakav samostalan dizajn administratorima omogućuje izradu medija za oporavak bez prethodne instalacije agenta, čime se znatno proširuju mogućnosti IT implementacije.

„Prava vrijednost svake sigurnosne kopije dokazuje se tek u trenutku oporavka”, izjavio je Jack Wang, voditelj proizvoda u tvrtki QNAP. „HDP Recovery Media Creator upravo je taj ‘univerzalni ključ’ koji korisnicima omogućuje pristup sigurnosnim podacima pohranjenima na QNAP NAS uređaju te potpuni oporavak čak i kada se sustav ne uspije pokrenuti. Jedna od glavnih novosti ove verzije jest podrška za ISO format. Korisnici sada mogu uvesti ISO datoteke u QNAP Virtualization Station i pokrenuti ih kao virtualne strojeve kako bi provjerili cjelovitost svojih sigurnosnih podataka. Time se praktički zaokružuje posljednji korak 3-2-1-1-0 strategije sigurnosnog kopiranja, prema oporavku bez pogrešaka.”

Ovaj softver funkcionira u kombinaciji s alatom HDP PC Agent i QNAP NAS uređajem, pružajući rješenje za izradu sigurnosnih kopija i oporavak od katastrofe za Windows sustave. Nakon što se jednom izradi, medij za oporavak može se trajno koristiti za vraćanje stanja sustava u slučaju kvara.

Po čemu se još ističe HDP Recovery Media Creator?

Prije svega, treba istaknuti da je potpuno besplatan za korištenje za korisnike QNAP NAS uređaja, bez ograničenja u pogledu broja oporavaka. Osim tradicionalnih USB flash uređaja, korisnici sada mogu izraditi i ISO datoteke. To je ključno za virtualizirana okruženja ili udaljene poslužitelje opremljene BMC/IPMI tehnologijom, jer administratorima omogućuje da izravno dodaju ISO datoteku za oporavak, bez potrebe da fizički odlaze u poslužiteljsku prostoriju. HDP Recovery Media Creator može se pokrenuti bez instalacije HDP PC Agenta na ciljnom računalu, što pruža veću fleksibilnost prilikom implementacije. Uz sve to, odlikuje se i velikom brzinom rada. Dovoljno je odrediti ciljni USB uređaj ili ISO datoteku, a sustav automatski preuzima Windows ADK i priprema Windows PE okruženje, čime se izrada medija za oporavak završava za svega nekoliko minuta.

Alat sadrži ugrađenog čarobnjaka za oporavak (Recovery Wizard) koji korisnicima omogućuje pokretanje procesa oporavka jednostavnim podizanjem sustava s izrađenog medija. Tijekom oporavka sustav se automatski povezuje s QNAP NAS uređajem kako bi izdvojio i pristupio sigurnosnim podacima izravno iz alata HDP for PC/VM. Podržava potpuni oporavak sustava ili oporavak samo sistemske particije, za računala i poslužitelje.