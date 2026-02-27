Ključ za Office 2021: 28,38 €, ključ za Windows: 5,98 €. Originalna licenca, uspješno sam aktivirao

Dostava u 3 sekunde • Najniže cijene ikada • 100% sigurno i pouzdano

WDKeys.com petak, 27. veljače 2026. u 07:30

Za samo 36,35 € aktivirajte originalni Windows 11 Pro i Office 2021, s ključem dostavljenim trenutnak nakon narudžbe – aktivacija završena u 3 sekunde, a cijena je iznenađujuće povoljna! Štoviše, prodavač nudi 10-godišnje jamstvo, a svaki problem možete riješiti putem e-pošte, što osigurava potpuni mir tijekom cijelog procesa. Odabrali smo 10% njihovih najisplativijih proizvoda.

  1. Dostava u 3 sekunde: Ključ se automatski šalje putem e-pošte/narudžbe - možete ga koristiti odmah nakon kupnje!
  2. 100% originalni ključ: Microsoft službeno ovlašteni ključ za trajnu aktivaciju bez ograničenja.

Popusti i do 60% na popularni softver

Office aplikacije (Word, Excel, PowerPoint,OneNote...)

Windows ponuda - izvrsne cijene!

Povoljnija kombinirana ponuda

Veleprodaja - još jeftinije

Nikako nemojte koristiti piratski softver! On može sadržavati zlonamjerni softver ili viruse koji mogu dovesti do curenja podataka, ugroziti vašu privatnost i financijsku sigurnost. WDkeys.com nudi 100% originalne ključeve. Svi ključevi dolaze iz službenih kanala, sigurni su i pouzdani.

Aktivacija Windowsa

Idite u Postavke > Sustav > Aktivacija > Promijeni ključ proizvoda. Unesite svoj ključ (npr. XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX). Nakon povezivanja na internet, aktivacija će se trenutno dovršiti.

Aktivacija Officea (Word, Excel, PowerPoint)

Jednostavno otvorite Word ili Excel, idite na Datoteka > Račun > Unesite ključ proizvoda. Zalijepite svoj kupljeni 25-znamenkasti originalni ključ i povezite se na internet kako biste dovršili aktivaciju. Cijeli proces traje samo minutu, a aktivacija je trajna.

Pitanja?

Kontaktirajte nas izravno putem e-pošte na zetianrao@gmail.com. Odazvat ćemo vam se brzo!

Kako kupiti softverski ključ?

Korak 1: Odabir proizvoda

1. Odaberite željeni proizvod (npr. Windows 11 Pro ili Microsoft Office).

2. Kliknite gumb "Dodaj u košaricu".

Korak 2: Potvrda narudžbe

1. Provjerite sadržaj košarice (količina i proizvodi).

2. Kliknite "Naplati" za nastavak.

Korak 3: Način plaćanja

1. Odaberite željeni način plaćanja (npr. kartica, PayPal).

2. Kliknite "Predaj narudžbu" za potvrdu.

Korak 4: Instantna isporuka ključa(Dostava u 1-3 sekunde!)

1. Nakon uspješnog plaćanja, ključ će se odmah prikazati na zaslonu.

2. Također ćete ga dobiti na e-mail (provjerite i "Promocije" ili "Spam" mapu).

Korak 5: Odmah aktivirajte

Kopirajte ključ i slijedite priložene upute za aktivaciju na vašem računalu kako biste uživali u iskustvu originalnog softvera.

Kako uspijevate isporučiti ključ u 1-3 sekunde nakon narudžbe?

Nakon što vaša uplata bude potvrđena, naš sustav trenutno primi obavijest, automatski dodijeli potpuno novi ključ iz naše baze podataka i istog trenutka ga pošalje putem e-pošte i na stranicu s pojedinostima vaše narudžbe.

Što ako aktivacija ne uspije?

Budite bez brige – takve situacije su iznimno rijetke. Ako ipak naiđete na bilo kakav problem tijekom aktivacije, nema potrebe da sami rješavate problem. Kontaktirajte nas izravno na zetianrao@gmail.com.Odmah ćemo vam pružiti stručnu podršku i rješenje. U krajnjem slučaju, ako aktivacija uopće ne uspije, garantiramo potpuni povrat novca kako bismo zaštitili vaša prava.

Napravite jednostavan korak prema trajnom miru uma; ne oklijevajte jer je siguran i originalan softver na dohvat ruke. Odmah posjetite wdkeys.com dovršite svoju narudžbu i za nekoliko minuta otpočnite s potpuno novim iskustvom originalnog softvera. Odaberite pouzdanje, a naš stručni tim će vam pružati potpunu podršku tijekom cijelog procesa.

--

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi