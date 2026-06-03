LG OLED G6 pretvara svaki dom u kino

Novi LG OLED G6 namijenjen je svima koji žele kvalitetnije provoditi vrijeme s obitelji i prijateljima, uživati u omiljenim filmovima i serijama ili jednostavno stvoriti ugodniju atmosferu u vlastitom domu

LG srijeda, 3. lipnja 2026. u 16:09

U vremenu kada sve više sadržaja gledamo kod kuće, kvaliteta slike postala je važnija nego ikad. Upravo zato, LG predstavlja novu generaciju premium televizora – LG OLED G6. Bilo da se radi o filmskoj večeri, sportskom prijenosu ili omiljenoj seriji nakon napornog dana, novi OLED G6 donosi kino kvalitetu u dnevne boravke.

LG OLED G6 donosi još svjetliji i živopisniji prikaz, uz bogatije boje i izraženije detalje. U odnosu na prethodnu generaciju postiže veću svjetlinu, što znači da slika ostaje jasna i dojmljiva čak i tijekom dana ili u prostorijama ispunjenima prirodnim svjetlom.

Posebna pažnja posvećena je i jednom od najčešćih izazova modernih domova – refleksijama na zaslonu. Zahvaljujući novoj Reflection Free Premium tehnologiji, odsjaji su značajno smanjeni pa korisnici mogu bez ometanja pratiti sadržaj bez obzira na položaj prozora ili rasvjete u prostoriji. Time televizor postaje prilagodljiv različitim životnim stilovima i navikama gledanja.

LG OLED televizori već su godinama sinonim za duboku crnu boju, izražen kontrast i prirodan prikaz boja, a model G6 tu reputaciju dodatno učvršćuje. Slika djeluje uvjerljivije i prirodnije, a svaki kadar dobiva dodatnu dubinu koja gledatelja još snažnije uvlači u sadržaj. Od spektakularnih filmskih scena do detalja prirode u dokumentarnim emisijama, sve izgleda bogatije i realističnije.

LG OLED G6
LG OLED G6

Veliku ulogu u tome ima i umjetna inteligencija koja u pozadini neprestano optimizira prikaz. Televizor automatski prepoznaje vrstu sadržaja i prilagođava sliku kako bi iskustvo gledanja bilo što ugodnije. Korisnici pritom ne moraju razmišljati o postavkama ni tehničkim detaljima – dovoljno je uključiti televizor i prepustiti se sadržaju.

Osim vrhunskih performansi, OLED G6 donosi i elegantan dizajn koji se prirodno uklapa u suvremene interijere. Tanki profil, minimalističke linije i sofisticiran izgled čine ga jednako atraktivnim kada je ugašen kao i kada prikazuje omiljeni sadržaj.

Novi LG OLED G6 namijenjen je svima koji žele kvalitetnije provoditi vrijeme s obitelji i prijateljima, uživati u omiljenim filmovima i serijama ili jednostavno stvoriti ugodniju atmosferu u vlastitom domu. Kombinacijom vrhunske slike, naprednih tehnologija i elegantnog dizajna, LG OLED G6 pokazuje kako tehnologija može obogatiti svakodnevne trenutke i pretvoriti ih u posebna iskustva.

✨ Dolby Vision HDR za kino doživljaj kod kuće

4K MiniLED TV TCL 65C6K

Dijagonala 65" (165 cm), 4K QLED 3840 × 2160, Google TV, Dolby Vision & Dolby Atmos, DVB-T2/C/S2, HDMI ×4, USB ×1, Wi‑Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

679 Kupi

🎧 Masivan bass, vrhunsko poništavanje buke

-33%

Bluetooth slušalice SONY WH-CH720

Bežične slušalice, razne boje, Bluetooth 5.2, Over‑ear, 30 mm driveri, Aktivno poništavanje buke (ANC) s Dual Noise Sensor + procesor V1, DSEE poboljšanje zvuka, USB‑C punjenje, trajanje baterije do 35 h (ANC ON) / 50 h (ANC OFF), uključuje kabel i USB kabel za punjenje, jamstvo 2 godine

79 119 Kupi

☀️ Sunce, druženje i glasniji JBL doživljaj

-40%

Bluetooth zvučnik JBL FLIP 6

Bluetooth zvučnik, JBL Original Pro Sound, 30 W snage, IP67 vodootporan i otporan na prašinu, Bluetooth 5.1, do 12 h reprodukcije, USB‑C punjenje, PartyBoost podrška, dostupno u više boja

89,99 149,99 Kupi

🎬 Kino doživljaj kod kuće uz Samsung OLED 4K

-44%

4K OLED TV SAMSUNG QE55S84FAUXXH

Dijagonala 55" (139 cm), 4K UHD 3840 × 2160, Tizen OS, OLED (samoosvjetljujući pikseli), NQ4 AI Gen2 procesor, OLED HDR / HDR10+, DVB‑T2/C/S2, HDMI ×4 (2.1), USB ×2, Wi‑Fi 5, Bluetooth 5.3, Motion Xcelerator 120 Hz, Dolby Atmos, OTS Lite zvuk

799 1449 Kupi

🎶 Surround koji te potpuno uroni u scenu

-39%

Soundbar SAMSUNG HW-Q600F/EN

3.1.2‑kanalni Dolby Atmos i DTS Virtual:X zvuk, 380 W RMS snage, bežični subwoofer, Q‑Symphony i Adaptive Sound, SpaceFit Sound Pro podrška, Game Pro način, HDMI (1× ulaz / 1× izlaz s eARC‑om), optički ulaz, Bluetooth 4.2, USB reprodukcija, masa seta 20.1 kg

279 459 Kupi

🚀 98" spektakl uz napredni TCL QLED prikaz

-200€

4K QLED TV TCL 98C6K

Dijagonala 98" (248 cm), 4K Ultra HD 3840 × 2160, Google TV Smart platforma, QLED tehnologija s bogatim bojama, Dolby Vision / napredni HDR, snažan zvuk, AI poboljšanje slike, moderan ultra‑tanak dizajn, Wi‑Fi, Bluetooth

1999 2199 Kupi

🎮 Savršen gaming i HDR doživljaj uz Hisense U7Q

-13%

4K Mini LED TV HISENSE 55U7Q

Dijagonala 55" (139 cm), Mini LED 4K UHD 3840 × 2160, 144 Hz Game Mode PRO, Dolby Vision / HDR10+, ugrađeni subwoofer i Dolby Atmos, VIDAA Smart TV, napredno lokalno zatamnjenje (Full Array), AI poboljšanje slike i zvuka

449 519 Kupi

🎬 Vrhunski kontrast i realizam uz Sony BRAVIA Mini LED

-100€

4K MINI LED TV SONY K65XR55B.CEI Bravia 5

Dijagonala 65" (164 cm), 4K Ultra HD 3840 × 2160, Google TV Smart platforma, BRAVIA 5 Mini LED tehnologija, XR procesor (Cognitive Processor XR), Dolby Vision / Dolby Atmos, X-Balanced Speaker, DVB‑T2/C/S2, HDMI ×4, USB ×2, Wi‑Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

1399 1499 Kupi

🎥 Mini projektor, maksimalan efekt

-40%

Smart mini projector HISENSE C1

4K UHD rezolucija, TriChroma RGB laser, 1600 ANSI lumena, 65–300″ slika, Dolby Vision & Atmos, AutoMagic fokus, 2×10 W JBL zvučnici, HDMI 2.0/2.1 + USB 2.0/3.0, LAN & Wi‑Fi, kompaktno kućište 9.7 × 7.1 × 8.5

1199 1999 Kupi

🔥 Impresivna 4K slika na velikih 75"

-28%

4K LED TV HISENSE 75A6Q

Dijagonala 75" (189 cm), 4K Ultra HD 3840 × 2160, VIDAA Smart platforma, Direct LED tehnologija, Hi‑View Engine procesor, Dolby Vision / DTS Virtual:X, Game Mode, DVB‑T2/C/S2, HDMI ×3, USB ×2, Wi‑Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

569 799 Kupi

🎯 Precizni detalji, prirodne boje i pouzdan LG webOS

-21%

4K LED TV LG 50UA75003LA

Dijagonala 50" (127 cm), 4K UHD TV, Alpha 7 AI Processor Gen8, webOS 25, HDR10 Pro, AI Picture i Sound Wizard, 60 Hz

369 469 Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi