Ljetni hardware ulov: Stigao je Summer Tech Market s popustima do 40%

Dok temperature rastu, cijene popularnih tehnoloških gadgeta, komponenti i periferije drastično padaju. Bilo da nadograđujete svoj desktop setup, tražite novu gaming opremu za duge ljetne noći ili pikate premium gadgete, nova ljetna akcija donosi odlične prilike za uštedu.

Ako ste planirali da je ljeto rezervirano isključivo za odmor od ekrana, ponuda domaćeg tech lanca natjerat će vas da razmislite dvaput. U organizaciji Instar Centra upravo je krenuo Summer Tech Market s popustima do 40%, velika prodajna kampanja fokusirana na širok asortiman potrošačke elektronike, gejming opreme i IT rješenja pod sloganom "Tehnologija koja prati tvoj ljetni ritam".

Iz bogate ponude izdvojili smo segmente koji će najviše zanimati tech i gejming zajednicu.

Gaming setup pod klimom: PlayStation, Logitech i Nintendo na popustu

Za sve koji spas od ljetnih vrućina traže u klimatiziranom dnevnom boravku ili gaming sobi, pripremljene su ozbiljne poslastice. Desktop gejmeri svoj setup mogu osvježiti premium Logitech periferijom (miševi, tipkovnice i volani) koja je sada dostupna po znatno pristupačnijim cijenama.

Konzolaši također dolaze na svoje. Na popustu se nalazi službena PlayStation oprema i konzole, a za one koji planiraju igranje u pokretu tijekom putovanja ili na plaži, u ponudi su ultra-prenosive Nintendo konzole.

Istaknuti ulov: EA Sports FC 26 snižen 40%

Apsolutni "bestseller" ove akcije je najnovije izdanje najpopularnije nogometne simulacije. EA Sports FC 26 trenutačno je dostupan za samo 29,99 €, što je idealna prilika za ljetne kauč-turnire s ekipom.

Mobilni ured i gadgeti za ljetne avanture

Ako ljeto spajate s radom na daljinu (remote work) ili ste stalno u pokretu, Summer Tech Market pokriva i te segmente:

Prijenosni uredi: Na popustu se nalaze lagani i autonomni laptopi, idealni za rad s terase, kao i napredni mobiteli te pametni satovi najnovije generacije za praćenje ljetnih sportske aktivnosti i plivanja.

Na popustu se nalaze lagani i autonomni laptopi, idealni za rad s terase, kao i napredni mobiteli te pametni satovi najnovije generacije za praćenje ljetnih sportske aktivnosti i plivanja. Multimedija na otvorenom: Za vrhunsku zvučnu kulisu na plaži ili uz bazen brinu se provjereni bežični zvučnicii slušalice poznatih brendova poput JBL-a, koji su idealni za ljetni ritam.

Za vrhunsku zvučnu kulisu na plaži ili uz bazen brinu se provjereni bežični zvučnicii slušalice poznatih brendova poput JBL-a, koji su idealni za ljetni ritam. Pogled iz zraka: Kreativci i entuzijasti koji žele dokumentirati svoje ljetne destinacije iz posve nove perspektive mogu ugrabiti napredne dronovi i prateće akcijske kamere.

Pametni dom bez kompromisa

U sklopu akcije nisu zaobiđeni ni kućni gadgeti. Za brzo održavanje čistoće prostora uz minimalan trud (jer nitko ne želi gubiti ljetne dane na čišćenje), tu su tehnološki napredni i moćni štapni usisavači vrhunskih brendova poput Dysona. Ako pak trebate nadograditi kućno kino za večernje filmske maratone, ponuda obuhvaća i moderne televizori visoke rezolucije.

Kao potvrdu dobrog omjera uloženog i dobivenog, vrijedi istaknuti da Instar ponosno nosi Best Buy Award status. Akcija traje ograničeno vrijeme ili do isteka zaliha, pa ako planirate tech obnovu ovog ljeta, posjetite poslovnice ili službeni webshop i provjerite cijene.