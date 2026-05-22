Mit ili istina? Veterinarka otkriva 7 najčešćih zabluda o prehrani i zdravlju kućnih ljubimaca

Mnogi savjeti o brizi za pse i mačke koji se prenose generacijama danas više ne odgovaraju stvarnosti, a neki mogu biti čak i opasni za zdravlje ljubimaca. Veterinarka otkriva najčešće mitove u koje vlasnici i dalje vjeruju.

Mnogi savjeti o skrbi za pse i mačke prenose se godinama s koljena na koljeno, no velik dio njih danas više ne odgovara stvarnosti a neki mogu biti čak i štetni. Online trgovina za kućne ljubimce Sretne Šape, koju vodi veterinarka, izdvojila je sedam najčešćih mitova koje vlasnici i dalje uporno ponavljaju te objašnjava što veterinarska praksa i suvremena istraživanja zaista pokazuju.

Briga o kućnim ljubimcima područje je u kojem se znanstvene spoznaje brzo razvijaju, dok stari savjeti i dalje kruže među vlasnicima, na društvenim mrežama i u obiteljskoj predaji. Problem je u tome što su mnoga uvjerenja koja djeluju "uobičajeno" zapravo zastarjela ili znanstveno opovrgnuta, a kod nekih mitova razlika između zablude i činjenica može direktno utjecati na zdravlje životinje.

U nastavku donosimo pregled najraširenijih zabluda o prehrani i zdravlju pasa i mačaka, uz pojašnjenja koja se temelje na suvremenoj veterinarskoj praksi.

Mit 1: "Hrana bez žitarica zdravija je za pse"

Istina: Popularnost grain-free hrane uglavnom je rezultat marketinga, a ne znanstvenih dokaza. Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) već godinama istražuje moguću povezanost između dugotrajne prehrane bez žitarica i pojave dilatativne kardiomiopatije (DCM), potencijalno smrtonosne bolesti srca kod pasa. Žitarice same po sebi nisu štetne; za većinu pasa predstavljaju dobar izvor energije, vlakana i hranjivih tvari. Osim u slučaju potvrđene alergije ili nepodnošljivosti, u pravilu nema razloga da ih se izbjegava. Više o tome kako odabrati kvalitetne brikete za psa može se pronaći u ponudi suhe hrane za pse u online trgovini.

Mit 2: "Mačke vole i smiju piti mlijeko"

Istina: Slika mačke koja zadovoljno liže tanjurić mlijeka jedna je od najupornijih u popularnoj kulturi, no u stvarnosti većina odraslih mačaka ne podnosi laktozu. Kravlje mlijeko kod njih može izazvati probavne smetnje, proljev i nelagodu. Ako vlasnik mački želi povremeno priuštiti poseban obrok u tekućem obliku, postoje posebno formulirana mačja mlijeka bez laktoze, prilagođena njihovu probavnom sustavu.

Mit 3: "Suha hrana sama po sebi čisti zube"

Istina: Ovo uvjerenje godinama je bilo dio uobičajenih savjeta, no istraživanja posljednjih dvaju desetljeća pokazuju da klasični briketi nemaju značajan učinak na uklanjanje plaka. Mačke brikete često gutaju cijele, a psi ih obično usitne već pri prvom zagrizu, pa zubi ostvaruju tek minimalan kontakt s hranom. Stvarnu zaštitu od zubnog kamenca i bolesti desni pružaju redovito četkanje, namjenski dentalni proizvodi za žvakanje i profesionalno čišćenje zubi kod veterinara. Iznimka su posebne dentalne dijete s VOHC certifikatom, klinički potvrđene kao učinkovite u smanjenju plaka.

Mit 4: "Mačke koje žive isključivo u stanu ne trebaju zaštitu od parazita"

Istina: Buhe i njihova jaja u dom mogu ući putem obuće, odjeće, drugog kućnog ljubimca ili kroz otvoren prozor. Jednom kada uđu, mogu mjesecima preživjeti u tepisima, presvlakama i pukotinama poda, čekajući povoljne uvjete za izlijeganje. Lako mačke koje ne izlaze imaju manji rizik od onih koje provode vrijeme vani, taj rizik nije zanemariv. Cjelogodišnja preventiva i dalje je najpouzdaniji način zaštite, neovisno o načinu života mačke.

Mit 5: "Mala količina ljudske hrane sa stola ne može naškoditi"

Istina: Probavni sustav pasa i mačaka nije prilagođen masnoj i začinjenoj ljudskoj prehrani. Učestalo davanje ostataka sa stola može uzrokovati ozbiljne probavne probleme, među kojima je i pankreatitis, upala gušterače koja u težim slučajevima može završiti smrtnim ishodom. Osim toga, niz uobičajenih namirnica direktno je toksičan za životinje: čokolada, grožđe i grožđice, crveni i bijeli luk te zaslađivač ksilitol mogu biti opasni već i u vrlo malim količinama. Pravilo "ponekad malo ne može naškoditi" u praksi se često pokaže pogrešnim.

Mit 6: "Topao ili suh nos znači da je životinja bolesna"

Istina: Temperatura i vlažnost nosa kod pasa i mačaka mijenjaju se tijekom dana i ovise o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka, razini aktivnosti i položaju u kojem životinja spava. Topao ili kratkotrajno suh nos sam po sebi nije pouzdan pokazatelj zdravstvenog stanja. Mnogo relevantniji znakovi su promjene u ponašanju, apetitu, razini energije, kvaliteti dlake te izgledu stolice i mokraće. Ako se ljubimac inače ponaša uobičajeno, suh nos najčešće nije razlog za zabrinutost.

Mit 7: "Ako životinja ne cvili, nije u bolovima"

Istina: Psi i mačke evolucijski su skloni prikrivanju boli kako se ne bi činili ranjivima, instinkt naslijeđen od njihovih predaka koji su u prirodi izbjegavali pokazivati slabost pred predatorima. Često neće glasati niti pokazivati očite znakove čak ni kada imaju ozbiljne tegobe. Znakovi koji mogu upućivati na to da nešto nije u redu obično su suptilni: promijenjene navike spavanja, smanjen interes za igru, sporije ustajanje, slabije održavanje dlake kod mačaka, promijenjen apetit ili izbjegavanje dodira na određenom dijelu tijela. Vlasnici svoje ljubimce poznaju najbolje, ako životinja "jednostavno nije svoja", to je dovoljan razlog za posjet veterinaru.

Individualni pristup umjesto univerzalnih pravila

Najveća pogreška u brizi za životinju nije neznanje vlasnika, nego prenošenje savjeta koji kruže među ljudima bez provjere. Svaki ljubimac je individualan. Pasmina, dob, zdravstveno stanje i način života određuju što mu zaista odgovara.

U asortimanu Sretnih Šapa dostupne su sve kategorije proizvoda spomenute u ovim mitovima: od premium suhe i mokre hrane, preko veterinarskih dijeta i dodataka prehrani, do proizvoda za njegu zubi, sredstava za zaštitu od buha i krpelja te specijaliziranih dodataka za pse i mačke različitih dobi i potreba. Vlasnicima je pri odabiru na raspolaganju i stručna podrška veterinarke koja vodi trgovinu.

O Sretnim Šapama

Sretne Šape su online trgovina za kućne ljubimce s ponudom više od 200 priznatih brendova hrane, dodataka prehrani, opreme i proizvoda za njegu pasa, mačaka, malih životinja i ptica. Trgovinu vodi veterinarka, što kupcima omogućuje da uz proizvode dobiju i stručnu preporuku.