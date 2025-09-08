Nadogradi PC uz trajno MS Office 2021 Licencu za samo 31,55 € prije kraja podrške za Office 2019

Podrška za Microsoft Office 2016 i Office 2019 prestat će 14. listopada 2025., što znači da Microsoft više neće objavljivati ​​sigurnosna ažuriranja ili bilo koju drugu vrstu ažuriranja za te aplikacije. Milijuni korisnika i dalje se oslanjaju na ove verzije kod kuće i na radnim mjestima, ali nakon što podrška prestane, preostaje im izbor između nadogradnje i korištenja softvera koji će postajati sve nesigurniji. Kako biste izbjegli ove štetne sigurnosne rizike, od sada možete nadograditi na Office 2021. Možete ostvariti velike uštede na ovom praktičnom paketu kupnjom softvera od renomiranih trgovaca poput Godeal24, koji nude najbolje ponude za MS Office.

Office 2021 Pro službeno košta 249 € u službenoj MS trgovini, a možete ga kupiti za samo 31,55 € u GoDeal24 Discount Sales ponudi. Ako kupite više ključeva, cijena za pojedinačni Office 2021 Pro može vam iznositi tek 26,05 €. Office Professional 2021 osmišljen je za mala poduzeća u razvoju i nudi klasične Office aplikacije - Word, Excel i PowerPoint - uz Outlook, Publisher, Access i Skype za tvrtke. Dokumente možete spremiti lokalno ili na OneDrive, a istovremeno uživati ​​u poboljšanoj suradnji u stvarnom vremenu, alatima za suautorstvo, podršci za visoku DPI rezoluciju i nadograđenom tamnom načinu rada za moderno i učinkovito iskustvo. Zašto ne biste iskoristili popust za nadogradnju?

Office paketi po izvrsnoj cijeni (promo kod SGO62)

Vrlo povoljan originalni Windows OS (promo kod SGO50)

Godeal24 je prodao tisuće pretplata na Win 11 Pro, i lako je vidjeti zašto kada su snižene za 50% na samo 13,55 € (više od 90% popusta na preporučenu maloprodajnu cijenu). Ako imate stolno ili prijenosno računalo koje još uvijek koristi Win 10, možda biste ga htjeli počastiti nadogradnjom na Win 11 Pro prije isteka roka trajanja Win 10!

Veći broj ključeva za veću uštedu

Bundle ponuda (promo kod SGO62)

Ostali softver za računalo

Nabavite najbolje alate po nenadmašnim cijenama od Godeal24. Od optimizacije računala i sigurnosti do multimedijskih i sistemskih alata, Godeal24 nudi raznolik izbor po pristupačnoj cijeni. Poboljšajte performanse, očistite svoj sustav i ostanite zaštićeni - sve za manje. Odaberite što vam treba dok još vrijedi ponuda:

Kako kupiti aktivacijski ključ?

Nakon odabira artikla, krenite u proces kupnje, nastavite kao gost (ili kreirajte novi račun), a zatim ispunite polja s traženim podacima za račun.

Odaberite CWALLETCO kao platformu plaćanja i nastavite na sljedeći korak.

Odaberite željeno sredstvo plaćanja. Savjetujemo da koristite PayPal.

Godeal24 je online trgovina koja prodaje ključeve za računalne operativne sustave, uredski softver i softver za igre na globalnom tržištu. Godeal24 uvijek održava koncept kupca na prvom mjestu i donosi najbolje proizvode i usluge našim kupcima. Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, proces kupovine Godeal24 vrlo je jednostavan. Nakon naplate, aktivacijski ključ softvera i detaljne upute za instalaciju bit će poslani na vaš e-mail u roku od nekoliko minuta. A oko procesa instalacije i korištenja, korisnici se u bilo kojem trenutku mogu obratiti Godeal24 profesionalnom timu korisničke službe koji je online 24/7.

Svojim visokokvalitetnim proizvodima i profesionalnim uslugama, Godeal24 je dobio ocjenu 4,9 i ocjenu zadovoljstva od 98% na TrustPilotu (neovisna platforma za korisnike za ocjenu usluge i kvalitete proizvoda), što je korisnička potvrda i priznanje Godeal24!

Kontaktirajte Godeal24: service@godeal24.com

--

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.