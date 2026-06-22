Nadogradite računalo: Windows 11 Pro za samo 12,25 € i Office 2021 za 28,28 €
Godeal24 nudi izuzetno povoljne, originalne i trajno aktivirane Windows i Office softverske pakete. Windows 11 Pro samo 12,25 €, Office 2024 Pro samo 16,99 €, Office 2021 Home and Business za Mac 44,99 €
Kad je riječ o softveru za produktivnost, novije nije uvijek potrebno. Za mnoge korisnike najvažnije je imati pouzdan skup alata koji rade točno onako kako se očekuje. Zato je Office 2021 Professional Plus i dalje popularan izbor za studente, profesionalce, udaljene radnike i mala poduzeća.
U sklopu Godeal24 polugodišnje lude rasprodaje, Office 2021 Professional Plus trenutno je dostupan za 28,28 €, pružajući pristup kompletnom paketu za produktivnost jednom kupnjom. Office 2021 Professional Plus uključuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher i OneNote. Bez obzira pišete li izvješća, upravljate proračunskim tablicama, izrađujete prezentacije, rukujete e-poštom ili organizirate projekte, paket pruža sve što je većini korisnika potrebno za svakodnevni rad i učenje.
Jedan od ključnih razloga zašto mnogi korisnici i dalje biraju Office 2021 je njegovo poznato i provjereno korisničko iskustvo. Umjesto da se prilagođavaju čestim promjenama, korisnici mogu nastaviti raditi s alatima koje već poznaju, što im pomaže da ostanu produktivni od prvog dana. Softver također uključuje širok raspon modernih značajki koje svakodnevne zadatke čine bržim i učinkovitijim. Još jedna prednost je jednostavnost. Jednokratnom kupnjom korisnici mogu instalirati softver i nastaviti ga koristiti bez ponavljajućih plaćanja pretplate. To čini Office 2021 atraktivnom opcijom za sve koji traže dugoročnu vrijednost i jednostavno rješenje za produktivnost.
Korisnici Maca također mogu iskoristiti promociju, a Office 2021 Home & Business za Mac dostupan je za 44,99 €. Paket uključuje Word, Excel, PowerPoint i Outlook, pružajući osnovne alate za produktivnost za korisnike macOS-a.
Office i Windows po izvrsnoj cijeni
- Office 2021 Pro Plus Key - 1 PC – 28,28 €
- Office 2021 Home and Business for Mac – 44,99 €
- Office 2024 Pro Plus Key - 1 PC – 16,99 €
- Office 2024 Pro Plus Key - 3 PC – 39,99 € (samo 13,33 € po računalu)
- Office 2021 Pro Plus Key - 2 Keys – 54,25 € (samo 27,13 € po ključu)
- Office 2021 Pro Plus Key - 3 Keys – 76,25 € (samo 25,42 € po ključu)
- Office 2021 Pro Plus Key - 5 PCs – 124 € (samo 24,80 € po ključu)
- Office 2019 Pro Plus Key - 1 PC – 24,75 €
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39,29 €
- Office 2024 Home for PC/Mac – 139,99 €
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 149 €
Windows OS po izvrsnoj cijeni
Jeste li umorni od onog znaka "Aktiviraj Windows" u kutu ekrana? Može biti prilično iritantno, ali plaćanje pune cijene od 199 € je još gore od toga. Godeal24 ima ponudu za vas. Kupite licencu za Windows 11 Pro za samo 12,25 €! Nabavite je sada prije nego što cijena ponovno skoči!
- Win 11 Professional Key – 12,25 €
- Win 11 Professional - 2 Keys – 24,25 € (samo 12,13 € po ključu)
- Win 11 Professional - 3 Keys – 35,25 € (samo 11,75 € po ključu)
- Win 11 Professional - 5 Keys – 53,25 € (samo 10,65 € po ključu)
- Win 11 Home Key – 12,15 €
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12,80 €
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC - 1 PC – 12,88 €
- Win 10 Professional Key – 8,25 €
- Win 10 Home Key – 8,15 €
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12,25 €
- Win Server 2025 Standard – 30,99 €
- Win Server 2025 Datacenter – 31,99 €
Bundle ponuda (promo kod SGO62)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37,59 €
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37,99 €
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus - Bundle – 37,99 €
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus - Bundle – 36,99 €
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus - Bundle – 28,25 €
Ostali softver za računalo
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- Ashampoo PDF Pro 5 – 29,99 €
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