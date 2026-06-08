Nadogradite svoje računalo za 28,25 €: paket Windows 11 Pro i Office 2024 Pro Plus
Godeal24 nudi izuzetno povoljne, originalne i trajno aktivirane Windows i Office softverske pakete. Windows 11 Pro samo 12,25 €, Office 2024 Pro samo 16,99 €, Office 2021 Home and Business za Mac 44,99 €
Ako planirate nadograditi svoje računalo, Godeal24 Mid-Year luda rasprodaja nudi značajne popuste na neke od najčešće korištenih alata za produktivnost i operacijske sustave. Ističe se ponuda Windows 11 Pro + Office 2024 Professional Plus paket, trenutno dostupan za samo 28,25 € s promo kodom SGO62. Paket kombinira najnoviji Microsoftov operativni sustav s Office 2024 Pro Plus, uključujući Word, Excel, PowerPoint, Outlook i OneNote, što ga čini isplativom opcijom za studente, profesionalce, udaljene radnike i mala poduzeća.
Korisnici kojima je potreban samo Office također mogu iskoristiti značajne popuste. Office 2024 Professional Plus dostupan je za 16,99 €, dok Office 2021 Professional Plus košta 28,28 €. Ni korisnici Maca nisu izostavljeni, jer je Office 2021 Home & Business za Mac trenutno dostupan za 44,99 €.
Za one koji žele modernizirati postojeće računalo, Windows 11 Pro dostupan je i zasebno za 12,25 €. Najnovija verzija sustava Windows uvodi poboljšanu sigurnost, poboljšane mogućnosti obavljanja više zadataka istovremeno i osvježeno sučelje dizajnirano za moderni hardver. Iako svaka ponuda pruža solidnu vrijednost sama po sebi, paket se ističe kao najpraktičniji izbor za korisnike koji istovremeno nadograđuju i operativni sustav i softver za produktivnost.
Office i Windows po izvrsnoj cijeni
- Office 2024 Pro Plus Key - 1 PC – 16,99 €
- Office 2024 Pro Plus Key - 3 PC – 39,99 € (samo 13,33 € po računalu)
- Office 2021 Pro Plus Key - 1 PC – 28,28 €
- Office 2021 Home and Business for Mac – 44,99 €
- Office 2019 Pro Plus Key - 1 PC – 24,75 €
- Win 11 Professional Key – 12,25 €
- Win 11 Home Key – 12,15 €
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12,80 €
- Win 10 Professional Key – 8,25 €
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12,25 €
Bundle ponuda (promo kod SGO62)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus - Bundle – 28,25 €
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus - Bundle – 28,15 €
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37,59 €
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37,99 €
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus - Bundle – 37,99 €
Ostali softver za računalo
Nabavite najbolje alate po nenadmašnim cijenama od Godeal24. Od optimizacije računala i sigurnosti do multimedijskih i sistemskih alata, Godeal24 nudi raznolik izbor po pristupačnoj cijeni. Poboljšajte performanse, očistite svoj sustav i ostanite zaštićeni - sve za manje. Odaberite što vam treba dok još vrijedi ponuda:
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29,99 €
- IObit Driver Booster 13 – 17,69 €
- Adguard - 3 Devices - Lifetime – 32,74 €
- EaseUS Video Downloader - Lifetime – 30 €
- EaseUS Disk Copy Pro - 1 Month Subscription – 13,93 €
- Internet Download Manager - 1 PC / Lifetime – 21,99 €
- iObit Advanced SystemCare 19 Pro - 1 PC (Permanent Subscription) – 25,59 €
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Godeal24 je online trgovina koja prodaje ključeve za računalne operativne sustave, uredski softver i softver za igre na globalnom tržištu. Godeal24 uvijek održava koncept kupca na prvom mjestu i donosi najbolje proizvode i usluge našim kupcima. Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, proces kupovine Godeal24 vrlo je jednostavan. Nakon naplate, aktivacijski ključ softvera i detaljne upute za instalaciju bit će poslani na vaš e-mail u roku od nekoliko minuta. A oko procesa instalacije i korištenja, korisnici se u bilo kojem trenutku mogu obratiti Godeal24 profesionalnom timu korisničke službe koji je online 24/7.
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