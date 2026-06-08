Nadogradite svoje računalo za 28,25 €: paket Windows 11 Pro i Office 2024 Pro Plus

Godeal24 nudi izuzetno povoljne, originalne i trajno aktivirane Windows i Office softverske pakete. Windows 11 Pro samo 12,25 €, Office 2024 Pro samo 16,99 €, Office 2021 Home and Business za Mac 44,99 €

Godeal24 ponedjeljak, 8. lipnja 2026. u 18:00

Ako planirate nadograditi svoje računalo, Godeal24 Mid-Year luda rasprodaja nudi značajne popuste na neke od najčešće korištenih alata za produktivnost i operacijske sustave. Ističe se ponuda Windows 11 Pro + Office 2024 Professional Plus paket, trenutno dostupan za samo 28,25 € s promo kodom SGO62. Paket kombinira najnoviji Microsoftov operativni sustav s Office 2024 Pro Plus, uključujući Word, Excel, PowerPoint, Outlook i OneNote, što ga čini isplativom opcijom za studente, profesionalce, udaljene radnike i mala poduzeća.

Korisnici kojima je potreban samo Office također mogu iskoristiti značajne popuste. Office 2024 Professional Plus dostupan je za 16,99 €, dok Office 2021 Professional Plus košta 28,28 €. Ni korisnici Maca nisu izostavljeni, jer je Office 2021 Home & Business za Mac trenutno dostupan za 44,99 €.

Za one koji žele modernizirati postojeće računalo, Windows 11 Pro dostupan je i zasebno za 12,25 €. Najnovija verzija sustava Windows uvodi poboljšanu sigurnost, poboljšane mogućnosti obavljanja više zadataka istovremeno i osvježeno sučelje dizajnirano za moderni hardver. Iako svaka ponuda pruža solidnu vrijednost sama po sebi, paket se ističe kao najpraktičniji izbor za korisnike koji istovremeno nadograđuju i operativni sustav i softver za produktivnost.

Office i Windows po izvrsnoj cijeni

Bundle ponuda (promo kod SGO62)

Ostali softver za računalo

Nabavite najbolje alate po nenadmašnim cijenama od Godeal24. Od optimizacije računala i sigurnosti do multimedijskih i sistemskih alata, Godeal24 nudi raznolik izbor po pristupačnoj cijeni. Poboljšajte performanse, očistite svoj sustav i ostanite zaštićeni - sve za manje. Odaberite što vam treba dok još vrijedi ponuda:

Zašto odabrati Godeal24?

Godeal24 je online trgovina koja prodaje ključeve za računalne operativne sustave, uredski softver i softver za igre na globalnom tržištu. Godeal24 uvijek održava koncept kupca na prvom mjestu i donosi najbolje proizvode i usluge našim kupcima. Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, proces kupovine Godeal24 vrlo je jednostavan. Nakon naplate, aktivacijski ključ softvera i detaljne upute za instalaciju bit će poslani na vaš e-mail u roku od nekoliko minuta. A oko procesa instalacije i korištenja, korisnici se u bilo kojem trenutku mogu obratiti Godeal24 profesionalnom timu korisničke službe koji je online 24/7.

Svojim visokokvalitetnim proizvodima i profesionalnim uslugama, Godeal24 je dobio ocjenu 4,9 i ocjenu zadovoljstva od 98% na TrustPilotu (neovisna platforma za korisnike za ocjenu usluge i kvalitete proizvoda), što je korisnička potvrda i priznanje Godeal24!

Kontaktirajte Godeal24: service@godeal24.com

--

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi