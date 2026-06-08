Nadogradite svoje računalo za 28,25 €: paket Windows 11 Pro i Office 2024 Pro Plus

Godeal24 nudi izuzetno povoljne, originalne i trajno aktivirane Windows i Office softverske pakete. Windows 11 Pro samo 12,25 €, Office 2024 Pro samo 16,99 €, Office 2021 Home and Business za Mac 44,99 €

Ako planirate nadograditi svoje računalo, Godeal24 Mid-Year luda rasprodaja nudi značajne popuste na neke od najčešće korištenih alata za produktivnost i operacijske sustave. Ističe se ponuda Windows 11 Pro + Office 2024 Professional Plus paket, trenutno dostupan za samo 28,25 € s promo kodom SGO62. Paket kombinira najnoviji Microsoftov operativni sustav s Office 2024 Pro Plus, uključujući Word, Excel, PowerPoint, Outlook i OneNote, što ga čini isplativom opcijom za studente, profesionalce, udaljene radnike i mala poduzeća.

Korisnici kojima je potreban samo Office također mogu iskoristiti značajne popuste. Office 2024 Professional Plus dostupan je za 16,99 €, dok Office 2021 Professional Plus košta 28,28 €. Ni korisnici Maca nisu izostavljeni, jer je Office 2021 Home & Business za Mac trenutno dostupan za 44,99 €.

Za one koji žele modernizirati postojeće računalo, Windows 11 Pro dostupan je i zasebno za 12,25 €. Najnovija verzija sustava Windows uvodi poboljšanu sigurnost, poboljšane mogućnosti obavljanja više zadataka istovremeno i osvježeno sučelje dizajnirano za moderni hardver. Iako svaka ponuda pruža solidnu vrijednost sama po sebi, paket se ističe kao najpraktičniji izbor za korisnike koji istovremeno nadograđuju i operativni sustav i softver za produktivnost.

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Godeal24 je online trgovina koja prodaje ključeve za računalne operativne sustave, uredski softver i softver za igre na globalnom tržištu. Godeal24 uvijek održava koncept kupca na prvom mjestu i donosi najbolje proizvode i usluge našim kupcima. Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, proces kupovine Godeal24 vrlo je jednostavan. Nakon naplate, aktivacijski ključ softvera i detaljne upute za instalaciju bit će poslani na vaš e-mail u roku od nekoliko minuta. A oko procesa instalacije i korištenja, korisnici se u bilo kojem trenutku mogu obratiti Godeal24 profesionalnom timu korisničke službe koji je online 24/7.

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