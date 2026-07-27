Najbolje vrijeme za prelazak na novi Office: Office 2024 Pro za 19,99 €

Ako je vaš cilj jednostavan - puni Office paket na jednom Windows računalu bez ponavljajućih naknada - onda je Office 2024 Pro za 19,99 € jednostavan način da ga postignete. Izbjegavate tekuća plaćanja za Microsoft 365, a i dalje dobivate aplikacije za produktivnost na koje se većina ljudi oslanja svaki dan. Bez obzira izrađujete li proračunske tablice, pišete izvješća, dizajnirate prezentacije ili upravljate e-poštom, osnovno iskustvo izgrađeno je za dugoročnu stabilnost. Također uključuje tamni način rada i optimiziran je za nesmetan rad na širokom rasponu hardvera - sve bez pretplate.

Pa zašto je toliko jeftiniji od izvorne cijene od 249 €? Zato što Godeal24 nudi posebnu promociju: Software Crazy Sale. Uz Office 2024 Pro, možete nabaviti i Office 2021 Home & Business za Mac po vremenski ograničenoj niskoj cijeni od 49,99 €.

Ako ste korisnik Maca i još uvijek koristite Office 2019, vaš paket za produktivnost već je na kraju puta.

Prelaskom na Office 2021 Home & Business za Mac, vaš rad teče bez prekida - potpuno je funkcionalan, aktivno se ažurira i neće vam onemogućiti pristup vlastitim datotekama. Obje su originalne licence s trenutnom dostavom e-pošte. Ne čekajte da vas na to prisili povreda sigurnosti ili zaključani dokument - rok je već prošao. Prebacite se već danas.

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