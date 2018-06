Najbolji izbor audio-video uređaja za gaming tulume

Ako ni vama nije promakla vijest o Alienwareovoj sobi za gamere, sigurno ste poput nas htjeli provjeriti što je sve potrebno da u vlastitom domu stvorimo ultimativnu sobu za igranje. PC gaming je bez sumnje jedan od najkulerskijih sektora u svijetu tehnologije, a sa nikad kvalitetnijim komponentama poput procesora i sve sofisticiranijih grafičkih kartica, gaming računala su snažnija nego ikad.

To se posebno odnosi na prijenosna računala. Do prije nekoliko godina gaming laptop podrazumijevao je 8GB RAM-a, Intel Core i7 procesor i pouzdanu grafičku karticu. Sa eventualnim dizajnerskim rješenjem poput crveno osvijetljene tipkovnice, gaming laptopa nije bilo mnogo, a redom svi su bili u superteškoj kategoriji – po pitanju cijene i stvarne težine.

Danas je situacija potpuno drugačija; tu su ultra tanka prijenosna rješenja sa naprednom NVidia Max-Q tehnologijom, a sada kada je i Intel lansirao najnoviju generaciju svojih procesora za prijenosnike (i9), praktički nema granica u mogućnostima gaming laptopa. Uz svima poznate majstore zanata poput Alienwarea, Toshibe ili Razora, na tržištu su danas dostupni i brutalni gamerski modeli MSI Stealth, Asus Zephyrus i Strix ili Gigabyte Aero i SabrePro. Ponuda je ogromna, cijene su kompetitivne, vrijedi pregledati i usporediti modele i izabrati idealan gaming laptop.

Provjerite kategoriju Računala

Usporedite modele prijenosnih računala koji vam se sviđaju

Igre, ne igrice. I ostala oprema. Na istom mjestu.

Ipak, ako sanjate o uređenju gamerske sobe, računalo nije jedina oprema koja će vam trebati posebno ako se volite opustiti uz igre na konzolama. U svojim novim izdanjima PS4 Pro i Xbox One S i X, 4K rezolucija je ušla na velika vrata i u svijet gaminga pa na popis gamerske opreme obavezno treba dodat i 4K TV. Puno toga treba uzeti u obzir kod odabira novog televizora, ali ako imate (sreće) i birate ga samo za svoje gamerske partije jedna je brojka važnija od svih drugih – 35ms ili manje – u pitanju je naravno, latencija.

Osim igranja igara na konzolama poput PS4 Pro ili Xbox One X, 4K i HDR sadržaj za vaš novi televizor možete naći na streaming platformama, a dodatni je plus definitivno i taj što su prijenosi Svjetskog prvenstvo u potpunosti u 4K rezoluciji. Vjerujemo da je to više nego dovoljno argumenata. Preostaje vam jedino izabrati pravi model!

Načelno, kada je riječ o najboljim televizorima 4K rezolucije svi se slažu oko nekoliko serija najpoznatijih proizvođača: Sonyeva A1 serija ima trenutno najbolje televizore koji se mogu pronaći na tržištu, a tu je i X900 linija koju se isplati provjeriti. Druga izvrsna opcija je i Samsungova MU900 serija, nasljednica super popularne prošlogodišnje KS9000 serije. Ako vašoj sreći nema kraja pa raspolažete neograničenim budžetom, svakako provjerite najnoviji LG C7 OLED TV.

I na kraju, dragi gameri preostaje vam još samo da pažljivo odaberite i svoj novi pametni telefon. Davno su prošla vremena žudnje za Game Boyem ili PSP-om i danas je potpuno drugačija priča, bez obzira na to imate li džepu Samsung, iPhone ili OnePlus pametni telefon pri ruci već imate mobilni gamerski uređaj sposoban reproducirati najzahtjevnije, super kvalitetne i moćne igre. Iskoristite to i uživajte u omiljenim igrama u svakom trenutku, barem dok se jedna slična hotelska soba ne otvori negdje u blizini.