Nova era inteligencije i snage: Zašto je siječanj najiščekivaniji mjesec u 2026. godini

Siječanj tradicionalno donosi nove početke, a početak 2026. godine označit će i postavljanje novih standarda u svijetu mobilne tehnologije - HONOR donosi svoju dosad najmoćniju flagship seriju – HONOR Magic8, koja uključuje modele HONOR Magic8 Pro i HONOR Magic8 Lite. Ova serija nije samo nadogradnja prethodne generacije uređaja, već predstavlja potpuni tehnološki zaokret u smislu izdržljivosti i primjene umjetne inteligencije i u potpunosti redefinira pouzdanost pametnog telefona.

HONOR Magic8 Pro: Flagship bez kompromisa

Za one koji traže isključivo najbolje, Magic8 Pro bit će uređaj godine. Ovaj model donosi vrhunske performanse upakirane u profinjen dizajn, s naglaskom na moćni AiMAGE Camera System. Glavna zvijezda je 200 MP Ultra noćna telefoto kamera koja omogućuje snimanje udaljenih subjekata s nevjerojatnom jasnoćom, čak i u gotovo potpunom mraku. Uz AI alate kao što su AI Eraser za uklanjanje neželjenih objekata, AI Outpainting za kreativno proširivanje kadrova te novu značajku AI Color, fotografija na mobitelu prelazi u sferu profesionalne umjetnosti.

U srcu ovog flagshipa se nalazi silicij-ugljična baterija velikog kapaciteta od 6270 mAh, koja podržava munjevito 100 W žično i 80 W bežično punjenje. Uz IP68 i IP69 certifikate otpornosti, Magic8 Pro je spreman za sve životne izazove, od naprednog korištenja, poslovnih multitaskinga do avantura u prirodi.

HONOR Magic8 Lite: Šampion dugovječnosti

S druge strane, Magic8 Lite donosi flagship tehnologiju u srednji segment s fokusom na dvije stvari: bateriju i izuzetnu otpornost. Njegova baterija od 7500 mAh vodeća je u industriji i omogućuje do tri dana rada bez punjača, a dizajnirana je da traje minimalno šest godina. Uz to, Magic8 Lite posjeduje certifikate koji jamče preživljavanje ekstremnih temperatura, uranjanja u vodu ili padova s visine od 2,5 metra, što ga čini pravim "tenkom" među pametnim telefonima.

Opremljen je prekrasnim 6,79-inčnim OLED zaslonom s ultra-uskim okvirima od samo 1,3 mm, pružajući impresivan omjer zaslona i tijela od 94,6%. Uz 108 MP kameru i napredni Snapdragon procesor, ovaj uređaj nudi savršen balans između elegancije i sirove snage.

Spremni za siječanj, ali ne propustite prosinačke uštede

Dok brojimo sitno do siječnja, prava se prilika za skriva u HONOR-ovoj božićnoj ponudi koja traje do 31. prosinca.

U tijeku su nevjerojatne uštede na aktualne modele koje jednostavno ne smijete propustiti. Tražite li flagship iskustvo po sniženoj cijeni, HONOR 400 Pro je sada dostupan uz uštedu od 150 EUR, dok je moćni HONOR 400 s 200 MP AI kamerom povoljniji od 100 do 150 eura. Uz HONOR 400 Lite na poklon dobivate i pametni sat HONOR Watch 2i i za 100 eura nižu cijenu. Za mlađe članove obitelji ili studente, HONOR X7d, s cijenom nižom za 80 eura, i HONOR X6c, s cijenom umanjenom za 60 eura, nude fantastičan omjer cijene i kvalitete. Oni koji traže otporan i moderan telefon odmah i sada, naći će svog favorita u uređaju Magic7 Lite čija je cijena spuštena za više nego solidnih 120 eura.

Nova HONOR Magic8 serija donijet će čaroliju u siječnju, ali blagdanski popusti donose osmijehe na lica već danas. Iskoristite priliku kod ovlaštenih maloprodajnih partnera do kraja godine i uđite u 2026. s tehnologijom koja vas neće iznevjeriti!