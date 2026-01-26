Nova verzija QNAP operativnog sustava za NAS uređaje donosi brojna zanimljiva unaprjeđenja

QuTS hero h6.0 Beta korporativnim korisnicima donosi veću otpornost sustava na napade, unapređuje sigurnost i lokalno upravljanje umjetnom inteligencijom.

QNAP ponedjeljak, 26. siječnja 2026. u 13:54

QNAP je nedavno objavio QuTS hero h6.0 Beta, najnoviji operativni sustav za NAS uređaje, zasnovan na ZFS-u, koji nudi novu razinu korporativne otpornosti i inteligencije. "Kako opseg podataka raste, a umjetna inteligencija transformira poslovne operacije, poduzećima je potrebno skladište koje je sigurno, inteligentno i spremno za budućnost", rekao je Tim Lin, menadžer proizvoda u QNAP-u. "QuTS hero h6.0 pokazuje zašto QNAP ostaje najsveobuhvatnije NAS rješenje za eru AI-ja, kombinirajući otpornost, kibernetičku sigurnost i inteligentno upravljanje podacima u jednoj unificiranoj platformi."

Ključni noviteti u QuTS hero h6.0 Beta operativnom sustavu:

  1. Dual-NAS High Availability (HA)
    Dva NAS uređaja formiraju Active-Passive HA klaster koristeći High Availability Manager. Novi h6.0 podržava još više modela i aplikacija, s preko 90% servisa koji su sada spremni za HA, pružajući isplativu redundanciju za kontinuitet poslovanja.
  2. Nepromjenjivi snimci (Immutable Snapshots)
    Dostupni na svim QuTS hero modelima, nepromjenjivi snimci "zaključavaju" podatke i sprječavaju izmjene ili brisanja tijekom perioda zaštite, osiguravajući integritet podataka i brz oporavak čak i nakon ransomware napada.
  3. KMIP upravljanje ključevima
    Kao KMIP klijent, QNAP NAS se integrira s internim centraliziranim poslužiteljima za upravljanje ključevima (KMS) tvrtke, radi jedinstvene kontrole ključeva za enkripciju. Ključevi se čuvaju na udaljenoj lokaciji i primjenjuju automatski, smanjujući rizik od ručnih pogrešaka i osiguravajući FIPS 140-3 usklađenost za sigurnost na korporativnoj razini.
  4. Poboljšana sigurnost sustava
    QuTS hero h6.0 dodaje više slojeva zaštite za očuvanje integriteta sustava i sprječavanje upada.
    • FIDO2 Passkeys omogućavaju autentifikaciju bez lozinke, koja je otporna na phishing, za jaču zaštitu računa.
    • Secure Boot koristi zaštitu na hardverskoj razini da verificira integritet firmware-a pri pokretanju, blokirajući neverificirani kod i osiguravajući da svako pokretanje počinje iz pouzdanog stanja.
    • Ransomware Guard (uskoro dostupan) dodaje detekciju ponašanja i izolaciju u Malware Remover, identificirajući anomalije, bilježeći sumnjive aktivnosti i neutralizirajući prijetnje u realnom vremenu.
    • Secure IP Access (uskoro dostupan) uvodi granularnu kontrolu na IP razini kako bi se smanjila izloženost mreže i primijenile kontekstualne politike pristupa.
  5. Qtier za QuTS hero
    QNAP-ova popularna Qtier tehnologija za skladištenje po razinama sada je podržana na QuTS hero NAS-u. S fleksibilnom manualnom kontrolom razina, korisnici mogu postaviti podatke na ultra-brze SSD-ove ili HDD-ove velikog kapaciteta prema potrebama radnog opterećenja, postižući idealan balans performansi, kapaciteta i isplativosti. Idealno za poduzeća koja imaju velika, mješovita radna opterećenja, kao što su datotečni poslužitelji, virtualni strojevi ili video produkcija.
  6. SMB Daemon u kernel modu s enkripcijom
    Pokretanjem SMB servisa u kernel modu, QuTS hero postiže značajna poboljšanja u propusnosti i IOPS-u uz podršku za SMB enkripciju radi sigurnog prijenosa datoteka.
  7. Pojednostavljeno upravljanje i kontrola pristupa
    • QNAP ID SSO pojednostavljuje prijavljivanje na NAS i cloud servise pomoću jedinstvene prijave.
    • Fibre Channel NPIV omogućava više virtualnih WWPN-ova na jednom FC portu, za bolje upravljanje s više korisnika.
    • ACL 2.0 uvodi redizajnirani mehanizam za rukovanje dozvolama, koji pruža značajno brže operacije, lakšu administraciju i pouzdanije performanse za velike direktorije.
    • AMIZcloud Monitoring pruža centralizirano upravljanje u oblaku za HA grupe, prikazujući zdravlje klastera, latenciju i upozorenja.
  8. Umjetna inteligencija i automatizacija
    • On-Prem LLM na Qsirch-u uvodi RAG pretragu pokretanu lokalno postavljenim open-source velikim jezičnim modelima (kao što su DeepSeek, Gemma, Phi i Mistral) na NAS-u spremnom za GPU. Omogućava brzu, privatnu sažimanje dokumenata i semantičku pretragu s potpunom kontrolom nad podacima.
    • MCP Assistant omogućava administratorima da upravljaju NAS-om prirodnim jezičnim naredbama putem alata kao što su Claude Desktop, VS Code, Telegram ili n8n - pojednostavljujući svakodnevne operacije kroz automatizaciju pokretanu AI-jem.

Ukoliko ga želite isprobati, QuTS hero h6.0 Beta je dostupan na poveznici QNAP Download Center. Više informacija možete pronaći na https://www.qnap.com/go/operating-system/quts-hero/6.0.0.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi