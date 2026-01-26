Nova verzija QNAP operativnog sustava za NAS uređaje donosi brojna zanimljiva unaprjeđenja
QuTS hero h6.0 Beta korporativnim korisnicima donosi veću otpornost sustava na napade, unapređuje sigurnost i lokalno upravljanje umjetnom inteligencijom.
QNAP je nedavno objavio QuTS hero h6.0 Beta, najnoviji operativni sustav za NAS uređaje, zasnovan na ZFS-u, koji nudi novu razinu korporativne otpornosti i inteligencije. "Kako opseg podataka raste, a umjetna inteligencija transformira poslovne operacije, poduzećima je potrebno skladište koje je sigurno, inteligentno i spremno za budućnost", rekao je Tim Lin, menadžer proizvoda u QNAP-u. "QuTS hero h6.0 pokazuje zašto QNAP ostaje najsveobuhvatnije NAS rješenje za eru AI-ja, kombinirajući otpornost, kibernetičku sigurnost i inteligentno upravljanje podacima u jednoj unificiranoj platformi."
Ključni noviteti u QuTS hero h6.0 Beta operativnom sustavu:
- Dual-NAS High Availability (HA)
Dva NAS uređaja formiraju Active-Passive HA klaster koristeći High Availability Manager. Novi h6.0 podržava još više modela i aplikacija, s preko 90% servisa koji su sada spremni za HA, pružajući isplativu redundanciju za kontinuitet poslovanja.
- Nepromjenjivi snimci (Immutable Snapshots)
Dostupni na svim QuTS hero modelima, nepromjenjivi snimci "zaključavaju" podatke i sprječavaju izmjene ili brisanja tijekom perioda zaštite, osiguravajući integritet podataka i brz oporavak čak i nakon ransomware napada.
- KMIP upravljanje ključevima
Kao KMIP klijent, QNAP NAS se integrira s internim centraliziranim poslužiteljima za upravljanje ključevima (KMS) tvrtke, radi jedinstvene kontrole ključeva za enkripciju. Ključevi se čuvaju na udaljenoj lokaciji i primjenjuju automatski, smanjujući rizik od ručnih pogrešaka i osiguravajući FIPS 140-3 usklađenost za sigurnost na korporativnoj razini.
- Poboljšana sigurnost sustava
QuTS hero h6.0 dodaje više slojeva zaštite za očuvanje integriteta sustava i sprječavanje upada.
- FIDO2 Passkeys omogućavaju autentifikaciju bez lozinke, koja je otporna na phishing, za jaču zaštitu računa.
- Secure Boot koristi zaštitu na hardverskoj razini da verificira integritet firmware-a pri pokretanju, blokirajući neverificirani kod i osiguravajući da svako pokretanje počinje iz pouzdanog stanja.
- Ransomware Guard (uskoro dostupan) dodaje detekciju ponašanja i izolaciju u Malware Remover, identificirajući anomalije, bilježeći sumnjive aktivnosti i neutralizirajući prijetnje u realnom vremenu.
- Secure IP Access (uskoro dostupan) uvodi granularnu kontrolu na IP razini kako bi se smanjila izloženost mreže i primijenile kontekstualne politike pristupa.
- Qtier za QuTS hero
QNAP-ova popularna Qtier tehnologija za skladištenje po razinama sada je podržana na QuTS hero NAS-u. S fleksibilnom manualnom kontrolom razina, korisnici mogu postaviti podatke na ultra-brze SSD-ove ili HDD-ove velikog kapaciteta prema potrebama radnog opterećenja, postižući idealan balans performansi, kapaciteta i isplativosti. Idealno za poduzeća koja imaju velika, mješovita radna opterećenja, kao što su datotečni poslužitelji, virtualni strojevi ili video produkcija.
- SMB Daemon u kernel modu s enkripcijom
Pokretanjem SMB servisa u kernel modu, QuTS hero postiže značajna poboljšanja u propusnosti i IOPS-u uz podršku za SMB enkripciju radi sigurnog prijenosa datoteka.
- Pojednostavljeno upravljanje i kontrola pristupa
- QNAP ID SSO pojednostavljuje prijavljivanje na NAS i cloud servise pomoću jedinstvene prijave.
- Fibre Channel NPIV omogućava više virtualnih WWPN-ova na jednom FC portu, za bolje upravljanje s više korisnika.
- ACL 2.0 uvodi redizajnirani mehanizam za rukovanje dozvolama, koji pruža značajno brže operacije, lakšu administraciju i pouzdanije performanse za velike direktorije.
- AMIZcloud Monitoring pruža centralizirano upravljanje u oblaku za HA grupe, prikazujući zdravlje klastera, latenciju i upozorenja.
- Umjetna inteligencija i automatizacija
- On-Prem LLM na Qsirch-u uvodi RAG pretragu pokretanu lokalno postavljenim open-source velikim jezičnim modelima (kao što su DeepSeek, Gemma, Phi i Mistral) na NAS-u spremnom za GPU. Omogućava brzu, privatnu sažimanje dokumenata i semantičku pretragu s potpunom kontrolom nad podacima.
- MCP Assistant omogućava administratorima da upravljaju NAS-om prirodnim jezičnim naredbama putem alata kao što su Claude Desktop, VS Code, Telegram ili n8n - pojednostavljujući svakodnevne operacije kroz automatizaciju pokretanu AI-jem.
Ukoliko ga želite isprobati, QuTS hero h6.0 Beta je dostupan na poveznici QNAP Download Center. Više informacija možete pronaći na https://www.qnap.com/go/operating-system/quts-hero/6.0.0.