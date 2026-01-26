Nova verzija QNAP operativnog sustava za NAS uređaje donosi brojna zanimljiva unaprjeđenja

QNAP je nedavno objavio QuTS hero h6.0 Beta, najnoviji operativni sustav za NAS uređaje, zasnovan na ZFS-u, koji nudi novu razinu korporativne otpornosti i inteligencije. "Kako opseg podataka raste, a umjetna inteligencija transformira poslovne operacije, poduzećima je potrebno skladište koje je sigurno, inteligentno i spremno za budućnost", rekao je Tim Lin, menadžer proizvoda u QNAP-u. "QuTS hero h6.0 pokazuje zašto QNAP ostaje najsveobuhvatnije NAS rješenje za eru AI-ja, kombinirajući otpornost, kibernetičku sigurnost i inteligentno upravljanje podacima u jednoj unificiranoj platformi."

Ključni noviteti u QuTS hero h6.0 Beta operativnom sustavu:

Dual-NAS High Availability (HA)

Dva NAS uređaja formiraju Active-Passive HA klaster koristeći High Availability Manager. Novi h6.0 podržava još više modela i aplikacija, s preko 90% servisa koji su sada spremni za HA, pružajući isplativu redundanciju za kontinuitet poslovanja. Nepromjenjivi snimci (Immutable Snapshots)

Dostupni na svim QuTS hero modelima, nepromjenjivi snimci "zaključavaju" podatke i sprječavaju izmjene ili brisanja tijekom perioda zaštite, osiguravajući integritet podataka i brz oporavak čak i nakon ransomware napada. KMIP upravljanje ključevima

Kao KMIP klijent, QNAP NAS se integrira s internim centraliziranim poslužiteljima za upravljanje ključevima (KMS) tvrtke, radi jedinstvene kontrole ključeva za enkripciju. Ključevi se čuvaju na udaljenoj lokaciji i primjenjuju automatski, smanjujući rizik od ručnih pogrešaka i osiguravajući FIPS 140-3 usklađenost za sigurnost na korporativnoj razini. Poboljšana sigurnost sustava

QuTS hero h6.0 dodaje više slojeva zaštite za očuvanje integriteta sustava i sprječavanje upada. FIDO2 Passkeys omogućavaju autentifikaciju bez lozinke, koja je otporna na phishing, za jaču zaštitu računa.

omogućavaju autentifikaciju bez lozinke, koja je otporna na phishing, za jaču zaštitu računa. Secure Boot koristi zaštitu na hardverskoj razini da verificira integritet firmware-a pri pokretanju, blokirajući neverificirani kod i osiguravajući da svako pokretanje počinje iz pouzdanog stanja.

koristi zaštitu na hardverskoj razini da verificira integritet firmware-a pri pokretanju, blokirajući neverificirani kod i osiguravajući da svako pokretanje počinje iz pouzdanog stanja. Ransomware Guard (uskoro dostupan) dodaje detekciju ponašanja i izolaciju u Malware Remover, identificirajući anomalije, bilježeći sumnjive aktivnosti i neutralizirajući prijetnje u realnom vremenu.

(uskoro dostupan) dodaje detekciju ponašanja i izolaciju u Malware Remover, identificirajući anomalije, bilježeći sumnjive aktivnosti i neutralizirajući prijetnje u realnom vremenu. Secure IP Access (uskoro dostupan) uvodi granularnu kontrolu na IP razini kako bi se smanjila izloženost mreže i primijenile kontekstualne politike pristupa. Qtier za QuTS hero

QNAP-ova popularna Qtier tehnologija za skladištenje po razinama sada je podržana na QuTS hero NAS-u. S fleksibilnom manualnom kontrolom razina, korisnici mogu postaviti podatke na ultra-brze SSD-ove ili HDD-ove velikog kapaciteta prema potrebama radnog opterećenja, postižući idealan balans performansi, kapaciteta i isplativosti. Idealno za poduzeća koja imaju velika, mješovita radna opterećenja, kao što su datotečni poslužitelji, virtualni strojevi ili video produkcija. SMB Daemon u kernel modu s enkripcijom

Pokretanjem SMB servisa u kernel modu, QuTS hero postiže značajna poboljšanja u propusnosti i IOPS-u uz podršku za SMB enkripciju radi sigurnog prijenosa datoteka. Pojednostavljeno upravljanje i kontrola pristupa QNAP ID SSO pojednostavljuje prijavljivanje na NAS i cloud servise pomoću jedinstvene prijave.

pojednostavljuje prijavljivanje na NAS i cloud servise pomoću jedinstvene prijave. Fibre Channel NPIV omogućava više virtualnih WWPN-ova na jednom FC portu, za bolje upravljanje s više korisnika.

omogućava više virtualnih WWPN-ova na jednom FC portu, za bolje upravljanje s više korisnika. ACL 2.0 uvodi redizajnirani mehanizam za rukovanje dozvolama, koji pruža značajno brže operacije, lakšu administraciju i pouzdanije performanse za velike direktorije.

uvodi redizajnirani mehanizam za rukovanje dozvolama, koji pruža značajno brže operacije, lakšu administraciju i pouzdanije performanse za velike direktorije. AMIZcloud Monitoring pruža centralizirano upravljanje u oblaku za HA grupe, prikazujući zdravlje klastera, latenciju i upozorenja. Umjetna inteligencija i automatizacija On-Prem LLM na Qsirch -u uvodi RAG pretragu pokretanu lokalno postavljenim open-source velikim jezičnim modelima (kao što su DeepSeek, Gemma, Phi i Mistral) na NAS-u spremnom za GPU. Omogućava brzu, privatnu sažimanje dokumenata i semantičku pretragu s potpunom kontrolom nad podacima.

-u uvodi RAG pretragu pokretanu lokalno postavljenim open-source velikim jezičnim modelima (kao što su DeepSeek, Gemma, Phi i Mistral) na NAS-u spremnom za GPU. Omogućava brzu, privatnu sažimanje dokumenata i semantičku pretragu s potpunom kontrolom nad podacima. MCP Assistant omogućava administratorima da upravljaju NAS-om prirodnim jezičnim naredbama putem alata kao što su Claude Desktop, VS Code, Telegram ili n8n - pojednostavljujući svakodnevne operacije kroz automatizaciju pokretanu AI-jem.

Ukoliko ga želite isprobati, QuTS hero h6.0 Beta je dostupan na poveznici QNAP Download Center. Više informacija možete pronaći na https://www.qnap.com/go/operating-system/quts-hero/6.0.0.