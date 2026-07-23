Novi oblik mobilne inteligencije: Kako Galaxy AI od mobitela i satova stvara prave osobne asistente

Pametni telefoni već su godinama primarni uređaji u svakodnevnom životu, no način na koji ih doživljavamo počeo se mijenjati. Do nedavno smo se divili isključivo sve tanjim rubovima, oštrijim kamerama i bržem punjenju, no hardverske utrke danas više nisu dovoljne da bi nas istinski impresionirale.

U svakodnevici zatrpanoj notifikacijama, beskonačnim skrolanjem i digitalnim žamorom, naš najveći problem više nije manjak procesorske snage, već kognitivno opterećenje, manjak vremena i nedostatak fokusa. Umjetna inteligencija dugo je obećavala rješenje, ali je u početku djelovala primarno kao marketinški dodatak ili apstraktni pojam bez šire praktične primjene. Pravi izazov oduvijek je bio pretvoriti taj apstraktni koncept u opipljivog, proaktivnog pomagača koji tiho radi u pozadini i štedi nam vrijeme.

Sudeći prema najnovijem smjeru razvoja pametnih ekosustava, ulazimo u fazu primjene te vizije. Novi preklopni telefoni Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra i Z Flip8, u sinergiji s pametnim satovima Galaxy Watch Ultra2 i Watch9, donose integraciju AI-ja koja više ne zahtijeva učenje novih navika, već se potpuno prilagođava korisniku.

Preklopni zasloni u službi radnog procesa

U kontekstu funkcionalnosti, Galaxy Z Fold8 i njegova Ultra inačica pokazuju stvarnu svrhu preklopnog formata. Pokretani najnovijim Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy procesorom, ovi uređaji multitasking pretvaraju u iznimno fluidno iskustvo. Uz značajke kao što su Now Nudge i Gemini Intelligence, sustav proaktivno predlaže sljedeće korake u radnom danu, poput provjere rasporeda ili spremanja lokacija direktno iz razgovora, čime olakšava upravljanje obavezama bez nepotrebnog prebacivanja između aplikacija. S druge strane, tanji Galaxy Z Flip8 koristi AI-nativni FlexWindow zaslon kako bi najvažnije informacije i brze interakcije donio na dohvat prsta. To vam omogućuje da ostanete produktivni i povezani bez stalnog rasklapanja samog telefona.

Proaktivan zdravstveni analitičar na zapešću

Pravo proširenje ovog ekosustava nalazi se na vašem zapešću. Dok Galaxy Watch Ultra2 sa snažnom baterijom od 800 mAh, kućištem od titanija i impresivnom svjetlinom od 5000 nita besprijekorno prati ekstremne vanjske aktivnosti, Galaxy Watch9 preuzima ulogu pouzdanog zdravstvenog analitičara za svaki dan. Oslanjajući se na napredne AI algoritme i BioActive senzor, ovi satovi omogućuju detekciju apneje u snu, prate vitalne funkcije kroz Vitals sustav i izračunavaju vaš dnevni kardio napor (Daily Cardio Load). Takav pristup pretvara mnoštvo sirovih biometrijskih podataka u konkretne i razumljive preporuke za zdraviji životni ritam.

Arhitektura privatnosti: On-device obrada

S naprednijim osobnim asistentima neminovno dolazi i pitanje privatnosti, što je danas ključni preduvjet za povjerenje korisnika u tehnologiju. Samsung na tom području primjenjuje višeslojnu zaštitu:

Višeslojna enkripcija : Knox platforma i Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) osiguravaju da svi podaci ostaju strogo šifrirani u izoliranim spremnicima.

: Knox platforma i Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) osiguravaju da svi podaci ostaju strogo šifrirani u izoliranim spremnicima. Lokalna obrada (On-device AI) : ključna obrada osjetljivih biometrijskih i osobnih podataka odvija se lokalno na uređaju putem Personal Data Enginea, čime privatnost ostaje pod vašom izravnom kontrolom.

: ključna obrada osjetljivih biometrijskih i osobnih podataka odvija se lokalno na uređaju putem Personal Data Enginea, čime privatnost ostaje pod vašom izravnom kontrolom. Potpuna transparentnost: AI Assistant Activity nadzorna ploča pruža jasan i centraliziran uvid u sve automatizacije koje AI izvršava u pozadini.

Za korisnike koji su spremni prepustiti svakodnevnu organizaciju pametnom ekosustavu, prijelaz na novu generaciju znatno je pojednostavljen: unaprijeđeni SmartSwitch sada bežično prenosi širi raspon podataka, uključujući lozinke, passkey ključeve i eSIM profile. Novi uređaji već su dostupni za prednarudžbu, a uz šest mjeseci besplatnog korištenja usluge Google AI Pro, dobivate i do 100€ popusta te dodatne popuste na druge Galaxy uređaje i opremu. Tehnologija napokon prestaje biti samo alat i postaje pravi suputnik koji radi isključivo za vas.