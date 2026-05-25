Novi QNAP TS-h1077AFU je kompaktni NAS s iznenađujuće dobrim performansama
S deset ležišta za SATA SSD-ove, AMD Ryzen PRO procesorom iz serije 7000 i do 192 GB DDR5 ECC memorije, predstavlja odlično rješenje i za vrlo zahtjevne korisnike.
Novi NAS uređaji koji ne zauzimaju mnogo prostora i posjeduju napredne mogućnosti uvijek su dobrodošli, a QNAP TS-h1077AFU spada upravo u tu kategoriju. Ovaj kompaktni 1U NAS ima mjesta za deset SATA SSD-ova i namijenjen je tvrtkama koje traže brzo, pouzdano i isplativo rješenje za pohranu. Pokreće ga operativni sustav QuTS hero zasnovan na ZFS-u, a snagu mu daje AMD Ryzen PRO procesor iz serije 7000. Zahvaljujući toj kombinaciji i ECC DDR5 memoriji, TS-h1077AFU pruža izvanredne performanse i učinkovito čuva integritet podataka. Kao takav, idealan je za virtualizaciju, brz rad s velikim datotekama, operacije s bazama podataka i konsolidaciju sigurnosnih kopija s više lokacija.
„Nakon sjajnog prijema na tržištu modela TS-h3077AFU s 30 slotova, razvili smo TS-h1077AFU kako bismo iste vrhunske performanse donijeli u kompaktniji i svestraniji oblik", izjavio je Alex Shih, voditelj proizvoda u tvrtki QNAP. „Ovaj model s 10 ležišta daje tvrtkama veću fleksibilnost pri projektiranju arhitektura flash pohrane visokih performansi, uz zadržavanje pouzdanosti i integriteta podataka po kojima je QuTS hero poznat."
Ključne značajke NAS uređaja TS-h1077AFU
- AMD Ryzen PRO procesori serije 7000: Ovi procesori s 8 jezgrii 16 dretvi imaju integriranu AMD Radeon grafiku za dobre grafičke performanse, što ih čini idealnim za virtualizaciju, multimediju visoke rezolucije i višezadaćnost.
- Do 192 GB DDR5 ECC memorije: DRAM s ECC zaštitom osigurava integritet podataka i pouzdanost za dugoročne operacije, pa predstavlja odlično rješenje za virtualizaciju i istovremeno izvršavanje više zadataka.
- Optimizirane performanse SSD-a: Optimizirano za radna opterećenja s niskom latencijom uz ZFS inline deduplikaciju, kompresiju i QNAP-ov QSAL za poboljšanje trajnosti i performansi SSD-ova, kao i sprečavanje istovremenog oštećenja SSD-ova, radi poboljšanja sigurnosti podataka.
- Brzo umrežavanje: Dolazi s 2 × 10GbE i 2 × 2.5GbE priključcima, uz opcijski 25GbE putem dualnih PCIe Gen 4 x8 utora.
- Podrška za visoku dostupnost: Uz HA podršku i performanse koje nudi flash memorija, TS-h1077AFU može formirati dual-NAS failover klaster za neprekinut rad osnovnih funkcija, pružajući stabilnost i otpornost neophodne za kritične radne zadatke.
- Skalabilnost do razine petabajta: Mogućnost proširenja putem QNAP JBOD uređaja za izgradnju masivne i fleksibilne arhitekture pohrane podataka.
- Redundantno napajanje i enterprise pouzdanost: Dvostruko napajanje, vrhunsko hlađenje i ZFS mehanizmi samooporavka osiguravaju stabilnost za kritične operacije.
- Dugoročna dostupnost do 2030. godine: Osigurava dosljednu opskrbu za dugoročne implementacije, projekte i instalacije na više lokacija.
- Sigurnosna kopija u oblaku uz myQNAPcloud One: Novi myQNAPcloud One idealno je odredište za cloud sigurnosno kopiranje TS-h1077AFU uređaja. Objedinjuje usluge pohrane u oblaku koje podržavaju i datotečne i objektne podatke uz nepromjenjivost podataka, a sve to uz potpuno besplatan prijenos podataka.