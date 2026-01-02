Novogodišnja ponuda: Nadogradite PC na Windows 11 za samo 18 € - VIP-CDKdeals

Iskoristite promo kod HR35 za dodatnih 35% popusta na već snižene cijene softvera - kupite Windows 11 Enterprise LTSC 2024 za 13 €, Windows 11 Pro za samo 20 eura ili kompletan Office 2016 Pro paket za samo 24 eura - VIP-CDKdeals.com

Uđite u novu 2026. godinu s novim softverom kako biste poboljšali stabilnost i dugoročnu pouzdanost. VIP-CDKdeals nudi provjerene i originalne aktivacijske ključeve, kao što je Windows 11 Pro key. Cijene su višestruko niže od onih koje ćete pronaći na sllužbenim prodajnim mjestima. Windows 11 inače ima službenu cijenu od čak 259 €, a u VIP-CDKdeals ponudi možete ga pronaći već od 18 €, dok Windows 10 starta od 15 €.

Windows 11 dolazi u izdanjima Home i Pro. Home izdanje je savršeno za svakodnevne korisnike, pružajući moderno sučelje, poboljšanu sigurnost i besprijekoran multitasking. Pro izdanje dodaje značajke za poslovne i napredne korisnike, kao što su BitLocker enkripcija, udaljena radna površina i napredni alati za upravljanje. Odabir pravog izdanja ovisi o vašim potrebama, ali oboje osigurava nesmetanu aktivaciju i pouzdane performanse.

Započnite godinu sa sigurnijim, optimiziranijim i responzivnijim računalom. Ove originalne licence olakšavaju modernizaciju vašeg sustava, bilo za posao, učenje ili osobnu upotrebu. Iskoristite ove novogodišnje ponude dok traju. Uštedite 35% na vip-cdkdeals.com koristeći kod za popust HR35.

Windows ponuda (promo kod HR35)

Office ponuda (promo kod HR35)

Kako iskoristiti novogodišnje popuste

Da biste iskoristili ove promocije, dodajte softver po svom izboru u košaricu. Tijekom plaćanja upotrijebite promotivni kod HR35 kako biste ostvarili 35% popusta na ukupan iznos. Nakon što se popust primijeni, jednostavno dovršite kupnju.

Nakon odabira načina plaćanja i potvrde narudžbe, aktivacijski ključevi softvera bit će odmah poslani na vašu adresu e-pošte. Možete ih odmah koristiti za aktivaciju softvera.

Trebate pomoć s instalacijom? Za Microsoft Office preuzmite softver izravno sa službene Microsoftove web stranice, a zatim unesite aktivacijski ključ kada se to od vas zatraži. Za Windows idite u izbornik postavki računala kako biste aktivirali sustav ključem koji ste primili.

U slučaju bilo kakvih poteškoća, na raspolaganju vam je korisnička podrška putem e-maila service@vip-cdkdeals.com.

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.