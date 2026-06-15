Office 2024 Pro + Windows 11 Pro za 27,25 €: Pristupačan način za nadogradnju računala

Godeal24 nudi izuzetno povoljne, originalne i trajno aktivirane Windows i Office softverske pakete. Windows 11 Pro samo 12,25 €, Office 2024 Pro samo 16,99 €, Office 2021 Home and Business za Mac 44,99 €

Godeal24 ponedjeljak, 15. lipnja 2026. u 18:00

Najnovije trajno izdanje tvrtke Microsoft, Office 2024 Professional Plus, najveći je skok od 2021. Ali evo u čemu je kvaka: kupite ga u MS Storeu i jedna licenca za Office Professional Plus 2024 koštat će vas nevjerojatnih 239,99 €, a ključ za Windows 11 Pro dodatnih 199,99 €. To je gotovo 440 € samo za postavljanje jednog računala! Zašto platiti isto za više? Godeal24 upravo je izdao svoj potpuno novi paket Office 2024 Pro + Windows 11 Pro, omogućujući vam da posjedujete oba - doživotno - po djeliću te cijene: 27,25 €. Nema mjesečnih naknada, nema automatske obnove, nema pretplate na MS 365. Platite jednom, koristite zauvijek!

Što čini Office 2024 Pro vrijednim nadogradnje?

Ovo nije samo novi sloj boje. Office 2024 donosi elegantan novi izgled Fluent Designa koji blista na Windowsu 11, plus zaista moćne nadogradnje ispod haube. Klasične moćne aplikacije - Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote i Access - sve su instalirane lokalno i vaše zauvijek. Najnoviji Windows 11 Pro pravi je alat za pokretanje tih značajki onako kako su zamišljene - moderna sigurnost, uglađeno sučelje i ugrađeni Copilot s umjetnom inteligencijom. Upravo zato ih je Godeal24 spojio: najnoviji Office, najnoviji Windows, jedna nenadmašna cijena. Originalne licence, trenutna dostava e-pošte, doživotna postprodajna podrška - ali količine su ograničene i ova početna cijena neće potrajati. Uzmite svoj paket sada prije nego što cijene porastu!

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Office paketi po izvrsnoj cijeni

Radije biste ugrabili samo jedan? Nema problema! Ako vam je potreban samo uredski paket, Office 2024 Pro sada je snižen na nenadmašnu cijenu kod Godeal24 - 16,99 €, što je daleko ispod službenih 239,99 €! Više originalnih trajnih licenci dostupno je po znatno nižoj cijeni. Ali požurite - zalihe su ograničene, a cijene brzo rastu. Zgrabite svoj odmah!

Windows OS po izvrsnoj cijeni

Jeste li umorni od onog znaka "Aktiviraj Windows" u kutu ekrana? Može biti prilično iritantno, ali plaćanje pune cijene od 199 € je još gore od toga. Godeal24 ima ponudu za vas. Kupite licencu za Windows 11 Pro za samo 12,25 €! Nabavite je sada prije nego što cijena ponovno skoči!

Ostali softver za računalo

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