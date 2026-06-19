Office 2024 samo 11 €, Windows 11 Pro 20 € - Mid-Year ponuda na VIP-CDKDeals

Želite li nadograditi svoje računalo prije ljeta bez trošenja bogatstva na softver? Posjetite VIP-CDKDeals

VIP-CDKDeals pripremio je MId-Year ponudu, pružajući vam jednostavan i pristupačan način nadogradnje računala. Tijekom ograničenog perioda možete nabaviti Windows 11 Pro za samo 20 € i Office 2024 za samo 11 €, plus dodatnih 35% popusta s kodom HR35. Bez obzira na to nadograđujete li sustav ili osvježavate alate za produktivnost, ovo je jedna od najpovoljnijih ponuda sezone.

Windows 11 Pro stvoren je za brzinu, sigurnost i moderne performanse. Pruža glatkiji multitasking, brži odziv sustava i značajke usmjerene na igre poput Auto HDR-a i DirectStoragea, pomažući u smanjenju vremena učitavanja i poboljšanju vizualne kvalitete. Idealna je nadogradnja za radne i zabavne postavke.

Office 2024 nadopunjuje vaš sustav osvježenim sučeljem i poboljšanim alatima za dokumente, proračunske tablice, prezentacije i svakodnevne zadatke produktivnosti. Bez obzira učite li, radite li na daljinu ili upravljate projektima, nudi stabilno i učinkovito iskustvo po puno nižoj cijeni od tradicionalnih maloprodajnih cijena.

Ponuda softvera (promo kod HR35)

Uz trenutnu digitalnu dostavu, brzu aktivaciju i više opcija plaćanja, VIP-CDKDeals čini nadogradnju vašeg softvera jednostavnom i isplativom. Ako želite poboljšati performanse i produktivnost bez prekomjernog trošenja, ova ponuda sredinom godine odlična je prilika za to.

Kako instalirati Office 2024

Nakon što je kupnja dovršena, primit ćete ključ proizvoda zajedno s jasnim uputama za instalaciju. Postupak postavljanja je jednostavan i traje samo nekoliko minuta:

Preuzmite instalacijski paket sustava Office s web-mjesta navedenog izvora.

Instalirajte Office 2024 na svoje Windows računalo.

Otvorite bilo koju aplikaciju poput Worda ili Excela.

Idite na odjeljak Račun unutar aplikacije.

Kliknite Aktiviraj proizvod.

Unesite licencni ključ koji ste primili nakon kupnje.

Nakon što se ključ potvrdi online, Office 2024 bit će u potpunosti aktiviran i spreman za korištenje.

Kako aktivirati Windows 11 Pro

Ako je Windows 11 već instaliran na vašem uređaju, aktivaciju možete dovršiti izravno u postavkama sustava:

Otvorite Postavke.

Idite na Sustav > Aktivacija.

Odaberite Promijeni ključ proizvoda.

Unesite ključ za Windows 11 Pro koji ste kupili.

Sustav će automatski provjeriti ključ i aktivirati Windows.

Ako radite čistu instalaciju, možete koristiti službeni Microsoftov alat za stvaranje medija (Media Creation Tool) za stvaranje USB pogona za pokretanje i instalaciju sustava Windows 11 od nule prije nego što ga aktivirate svojim ključem.

Kako kupiti na VIP-CDKDeals

Kupnja na VIP-CDKDeals je brza i jednostavna:

Posjetite službenu web stranicu: VIP-CDKDeals i registrirajte račun s važećom e-poštom (novi korisnici).

Potražite Windows 11 Pro ili Office 2024.

Odaberite verziju proizvoda koja vam je potrebna i dodajte je u košaricu.

Prilikom plaćanja unesite kod za popust HR35 kako biste primijenili dodatnih 35% popusta.

Dovršite plaćanje koristeći dostupne načine plaćanja.

Nakon uspješne uplate, primit ćete aktivacijski ključ na račun web-mjesta.

Zašto razmisliti o nadogradnji?

Windows 11 nudi moderno sučelje, poboljšane performanse sustava, jače sigurnosne značajke i bolju kompatibilnost s najnovijim hardverom, što ga čini prikladnim i za posao i za igranje.

Office 2024 ostaje pouzdan paket za produktivnost koji široko koriste profesionalci, studenti i svakodnevni korisnici, nudeći bitne alate poput Worda, Excela, PowerPointa, Outlooka i OneNotea za svakodnevne zadatke i suradnju.

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