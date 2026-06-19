Office 2024 samo 11 €, Windows 11 Pro 20 € - Mid-Year ponuda na VIP-CDKDeals
Želite li nadograditi svoje računalo prije ljeta bez trošenja bogatstva na softver? Posjetite VIP-CDKDeals
VIP-CDKDeals pripremio je MId-Year ponudu, pružajući vam jednostavan i pristupačan način nadogradnje računala. Tijekom ograničenog perioda možete nabaviti Windows 11 Pro za samo 20 € i Office 2024 za samo 11 €, plus dodatnih 35% popusta s kodom HR35. Bez obzira na to nadograđujete li sustav ili osvježavate alate za produktivnost, ovo je jedna od najpovoljnijih ponuda sezone.
Windows 11 Pro stvoren je za brzinu, sigurnost i moderne performanse. Pruža glatkiji multitasking, brži odziv sustava i značajke usmjerene na igre poput Auto HDR-a i DirectStoragea, pomažući u smanjenju vremena učitavanja i poboljšanju vizualne kvalitete. Idealna je nadogradnja za radne i zabavne postavke.
Office 2024 nadopunjuje vaš sustav osvježenim sučeljem i poboljšanim alatima za dokumente, proračunske tablice, prezentacije i svakodnevne zadatke produktivnosti. Bez obzira učite li, radite li na daljinu ili upravljate projektima, nudi stabilno i učinkovito iskustvo po puno nižoj cijeni od tradicionalnih maloprodajnih cijena.
Ponuda softvera (promo kod HR35)
- Office 2024 Pro Plus CD Key-Lifetime – 11 € (35% popusta uz promo kod HR35)
- Windows 11 Pro Oem Key-Lifetime – 20 € (35% popusta uz promo kod HR35)
- Windows 11 Home Oem Key-Lifetime – 18 € (35% popusta uz promo kod HR35)
- Windows 11 Pro Oem Key（2PC）-Lifetime – 36 € (35% popusta uz promo kod HR35)
- Windows 10 Pro OEM KEY-Lifetime – 16 € (35% popusta uz promo kod HR35)
- Windows 10 HOME KEY-Lifetime – 12 € (35% popusta uz promo kod HR35)
- Office 2016 Pro Plus CD Key-Lifetime – 24 € (35% popusta uz promo kod HR35)
- Office 2019 Pro Plus CD Key-Lifetime – 44 € (35% popusta uz promo kod HR35)
- Office 2021 Pro Plus CD Key-Lifetime – 61 € (35% popusta uz promo kod HR35)
- Windows 10 Pro+Office 2016 Pro Keys Pack-Lifetime – 34 € (35% popusta uz promo kod HR35)
- Windows 10 Pro+Office 2019 Pro Keys Pack-Lifetime – 49 € (35% popusta uz promo kod HR35)
Uz trenutnu digitalnu dostavu, brzu aktivaciju i više opcija plaćanja, VIP-CDKDeals čini nadogradnju vašeg softvera jednostavnom i isplativom. Ako želite poboljšati performanse i produktivnost bez prekomjernog trošenja, ova ponuda sredinom godine odlična je prilika za to.
Kako instalirati Office 2024
Nakon što je kupnja dovršena, primit ćete ključ proizvoda zajedno s jasnim uputama za instalaciju. Postupak postavljanja je jednostavan i traje samo nekoliko minuta:
- Preuzmite instalacijski paket sustava Office s web-mjesta navedenog izvora.
- Instalirajte Office 2024 na svoje Windows računalo.
- Otvorite bilo koju aplikaciju poput Worda ili Excela.
- Idite na odjeljak Račun unutar aplikacije.
- Kliknite Aktiviraj proizvod.
- Unesite licencni ključ koji ste primili nakon kupnje.
Nakon što se ključ potvrdi online, Office 2024 bit će u potpunosti aktiviran i spreman za korištenje.
Kako aktivirati Windows 11 Pro
Ako je Windows 11 već instaliran na vašem uređaju, aktivaciju možete dovršiti izravno u postavkama sustava:
- Otvorite Postavke.
- Idite na Sustav > Aktivacija.
- Odaberite Promijeni ključ proizvoda.
- Unesite ključ za Windows 11 Pro koji ste kupili.
- Sustav će automatski provjeriti ključ i aktivirati Windows.
Ako radite čistu instalaciju, možete koristiti službeni Microsoftov alat za stvaranje medija (Media Creation Tool) za stvaranje USB pogona za pokretanje i instalaciju sustava Windows 11 od nule prije nego što ga aktivirate svojim ključem.
Kako kupiti na VIP-CDKDeals
Kupnja na VIP-CDKDeals je brza i jednostavna:
- Posjetite službenu web stranicu: VIP-CDKDeals i registrirajte račun s važećom e-poštom (novi korisnici).
- Potražite Windows 11 Pro ili Office 2024.
- Odaberite verziju proizvoda koja vam je potrebna i dodajte je u košaricu.
- Prilikom plaćanja unesite kod za popust HR35 kako biste primijenili dodatnih 35% popusta.
- Dovršite plaćanje koristeći dostupne načine plaćanja.
Nakon uspješne uplate, primit ćete aktivacijski ključ na račun web-mjesta.
Zašto razmisliti o nadogradnji?
Windows 11 nudi moderno sučelje, poboljšane performanse sustava, jače sigurnosne značajke i bolju kompatibilnost s najnovijim hardverom, što ga čini prikladnim i za posao i za igranje.
Office 2024 ostaje pouzdan paket za produktivnost koji široko koriste profesionalci, studenti i svakodnevni korisnici, nudeći bitne alate poput Worda, Excela, PowerPointa, Outlooka i OneNotea za svakodnevne zadatke i suradnju.
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