Office 2024 samo 11 €, Windows 11 Pro 20 € - uštedite na softveru uz VIP-CDKDeals

Želite li nadograditi svoje računalo prije ljeta bez trošenja bogatstva na softver?

VIP-CDKDeals petak, 5. lipnja 2026. u 10:29

Bez obzira postavljate li novo računalo, nadograđujete postojeći sustav ili vam je jednostavno potreban najnoviji paket Microsoft Office, VIP-CDKDeals trenutno nudi značajne popuste na Microsoftove licence, uključujući Office 2024 Pro i Windows 11 Pro. Štoviše, čitatelji mogu iskoristiti dodatnih 35% popusta korištenjem ekskluzivnog koda kupona: HR35.

Uz primijenjeni popust, neki od najpopularnijih Microsoftovih proizvoda dostupni su po vrlo konkurentnim cijenama.

Što dobivate s Office 2024 Pro Plus?

Office 2024 Pro Plus uključuje kompletan paket Microsoftovih alata:

  • Word
  • Excel
  • PowerPoint
  • Outlook
  • OneNote

Praktički sve što vam je potrebno za posao, fakultet, uredsko računalo ili kućnu upotrebu.
Za razliku od pretplata na Microsoft 365, ovdje nema mjesečnih naknada - licenca ostaje trajno aktivna na računalu.

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Kako instalirati Office 2024

Nakon dovršetka kupnje primit ćete ključ proizvoda zajedno s uputama za instalaciju.

Instalacija je jednostavna:
1. Preuzmite instalacijski paket sustava Office.
2. Instalirajte Office 2024 na svoje računalo.
3. Pokrenite Word, Excel ili bilo koju aplikaciju sustava Office.
4. Otvorite odjeljak Račun.
5. Odaberite Aktiviraj proizvod.
6. Unesite licencni ključ koji ste primili.

Nakon online provjere, Office će biti aktiviran i spreman za korištenje.

Kako aktivirati Windows 11 Pro

Ako je Windows 11 već instaliran na vašem računalu:
1. Otvorite Postavke.
2. Idite na Sustav > Aktivacija.
3. Kliknite Promijeni ključ proizvoda.
4. Unesite kupljeni aktivacijski ključ.

Windows će provjeriti ključ i automatski dovršiti aktivaciju. Za korisnike koji izvode čistu instalaciju, Microsoft nudi službeni alat za stvaranje medija, koji se može koristiti za stvaranje USB pogona za pokretanje i instalaciju sustava Windows 11 od nule.

Zašto razmotriti nadogradnju?

Windows 11 nudi moderno sučelje, poboljšane značajke produktivnosti, poboljšanu sigurnost i bolju podršku za najnoviji hardver. U međuvremenu, Office 2024 i dalje je preferirani paket za produktivnost za profesionalce, studente i kućne korisnike koji se svakodnevno oslanjaju na Word, Excel, PowerPoint, Outlook i OneNote.

Dodatnih 35% popusta za čitatelje Bug.hr-a

Čitatelji mogu u ograničenom vremenskom razdoblju otključati dodatne uštede primjenom ekskluzivnog koda za popust: HR35. Bez obzira nadograđujete li operativni sustav, aktivirate li novo računalo ili instalirate najnoviji Office paket, ova promocija pruža pristupačan način pristupa bitnom Microsoftovom softveru.

Iskoristite kod HR35 prilikom plaćanja i uštedite dodatnih 35% na odgovarajućim Microsoftovim licencama na VIP-CDKDeals.

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Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.

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