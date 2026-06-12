Office 2024 samo 11 €, Windows 11 Pro 20 € - uštedite uz VIP-CDKDeals ponudu
Želite li nadograditi svoje računalo prije ljeta bez trošenja bogatstva na softver?
Za korisnike koji žele nadograditi svoj softver bez plaćanja pune maloprodajne cijene, VIP-CDKDeals trenutno nudi promociju za Microsoftove licence. Čitatelji Bug.hr-a mogu iskoristiti ekskluzivni kupon kod HR35 kako bi ostvarili dodatnih 35% popusta na odabrane proizvode.
Office 2024 Professional Plus za 11 €
Office 2024 Professional Plus ostaje jedan od najpopularnijih paketa za produktivnost za studente, kućne korisnike i profesionalce. Paket uključuje:
- Word
- Excel
- PowerPoint
- Outlook
- OneNote
- Access
- Publisher
Nakon primjene promotivnog koda HR35, konačna cijena je 11 €.
Windows 11 Pro od 20 €
Windows 11 Pro nudi najnovije Microsoftovo iskustvo rada na računalu, kombinirajući osvježeno sučelje s poboljšanim sigurnosnim i produktivnim značajkama.
Ključne prednosti uključuju:
- Poboljšani multitasking s Snap Layouts
- Poboljšane sigurnosne zaštite
- Podrška za moderne procesore i hardver
- Bolji alati za produktivnost za rad i učenje
- Značajke za igranje igara kao što su Auto HDR i DirectStorage
Ostala ponuda softvera (promo kod HR35)
- Windows 11 Home Oem Key-Lifetime – 18 € (35% popusta uz promo kod HR35)
- Windows 11 Pro Oem Key（2PC）-Lifetime – 36 € (35% popusta uz promo kod HR35)
- Windows 10 Pro OEM KEY-Lifetime – 16 € (35% popusta uz promo kod HR35)
- Windows 10 HOME KEY-Lifetime – 12 € (35% popusta uz promo kod HR35)
- Office 2016 Pro Plus CD Key-Lifetime – 24 € (35% popusta uz promo kod HR35)
- Office 2019 Pro Plus CD Key-Lifetime – 44 € (35% popusta uz promo kod HR35)
- Office 2021 Pro Plus CD Key-Lifetime – 61 € (35% popusta uz promo kod HR35)
- Windows 10 Pro+Office 2016 Pro Keys Pack-Lifetime – 34 € (35% popusta uz promo kod HR35)
- Windows 10 Pro+Office 2019 Pro Keys Pack-Lifetime – 49 € (35% popusta uz promo kod HR35)
Za korisnike koji preferiraju stabilnije okruženje s manje ažuriranja značajki, Windows 10 LTSC ostaje popularna opcija zahvaljujući svom dugoročnom modelu podrške.
Trenutna dostava
Sve licence se isporučuju digitalno nakon kupnje. Ključevi proizvoda šalju se putem e-pošte i mogu im se pristupiti i putem nadzorne ploče korisničkog računa, što omogućuje aktivaciju u roku od nekoliko minuta.
Ekskluzivni promo kod HR35
Ponuda je dostupna ograničeno vrijeme i pruža pristupačan način aktivacije novog računala ili nadogradnje postojećeg sustava originalnim Microsoftovim softverom.
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