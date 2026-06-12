Office 2024 samo 11 €, Windows 11 Pro 20 € - uštedite uz VIP-CDKDeals ponudu

Želite li nadograditi svoje računalo prije ljeta bez trošenja bogatstva na softver?

Za korisnike koji žele nadograditi svoj softver bez plaćanja pune maloprodajne cijene, VIP-CDKDeals trenutno nudi promociju za Microsoftove licence. Čitatelji Bug.hr-a mogu iskoristiti ekskluzivni kupon kod HR35 kako bi ostvarili dodatnih 35% popusta na odabrane proizvode.

Office 2024 Professional Plus ostaje jedan od najpopularnijih paketa za produktivnost za studente, kućne korisnike i profesionalce. Paket uključuje:

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

OneNote

Access

Publisher

Nakon primjene promotivnog koda HR35, konačna cijena je 11 €.

Windows 11 Pro nudi najnovije Microsoftovo iskustvo rada na računalu, kombinirajući osvježeno sučelje s poboljšanim sigurnosnim i produktivnim značajkama.

Ključne prednosti uključuju:

Poboljšani multitasking s Snap Layouts

Poboljšane sigurnosne zaštite

Podrška za moderne procesore i hardver

Bolji alati za produktivnost za rad i učenje

Značajke za igranje igara kao što su Auto HDR i DirectStorage

Ostala ponuda softvera (promo kod HR35)

Za korisnike koji preferiraju stabilnije okruženje s manje ažuriranja značajki, Windows 10 LTSC ostaje popularna opcija zahvaljujući svom dugoročnom modelu podrške.

Trenutna dostava

Sve licence se isporučuju digitalno nakon kupnje. Ključevi proizvoda šalju se putem e-pošte i mogu im se pristupiti i putem nadzorne ploče korisničkog računa, što omogućuje aktivaciju u roku od nekoliko minuta.

Ekskluzivni promo kod HR35

Ponuda je dostupna ograničeno vrijeme i pruža pristupačan način aktivacije novog računala ili nadogradnje postojećeg sustava originalnim Microsoftovim softverom.

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