Originalni ključevi! Office 2024 Pro Plus + Windows Pro ključevi samo 25,16 € – dostava za 1 sekundu

Dostava u 1 sekunde • Službeni originalni ključ • Office 2024 12,01 €

WDKeys.com subota, 25. srpnja 2026. u 19:00

Naručite, ključ stiže automatski u roku od 1 sekunde – odmah ga možete koristiti, bez čekanja. Još uvijek riskirate s piratskim softverom i živčate zbog grešaka? Kod nas dobivate originalne, službene Windows 11 i Office ključeve – jedna kupnja, doživotna aktivacija. A ako se pokaže da nije originalno – vraćamo vam puni iznos, bez pogovora.

Microsoft službeno prodaje Windows 11 Pro za 199 eura, a mi ga nudimo za samo 11,81 eura – dvadeset puta manje, a jednako originalno. Ovu cijenu omogućuje nam ekskluzivan interni kanal nabave, dok sam proizvod potpuno je isti, službeno provjerljiv i autentičan. No, zbog prirode tog kanala, zalihe su ograničene – vrijedi načelo "tko prije dođe, prije će i dobiti". Nakon što nestanu, ponuda istječe, a ovakva prilika se teško ponavlja.

Office (Word, Excel, PowerPoint) ključevi za uredske programe

> Kako aktivirati i preuzeti Office - Kliknite za pregled

Windows ključevi za operacijski sustav

> Nadogradnja s Windows Home na Windows 11 Professional

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Ostali ključevi

WDKeys koristi potpuno automatizirani sustav isporuke. Nakon uspješne uplate, ključ će vam biti poslan na e-poštu unutar 1 sekunde, a također ga možete pogledati na web stranici. Licencu morate aktivirati u roku od 180 dana od kupnje. Ako tijekom tog razdoblja dođe do bilo kakvih problema, osiguravamo besplatnu zamjenu ključa.

Mnogi korisnici imaju operativni sustav Windows 11 Home i žele nadograditi na Windows 11 Pro. Molimo vas da izravno kupite ključ za Windows 11 Pro, zatim slijedite postupak nadogradnje putem poveznice kako biste prvo nadogradili sustav na Windows 11 Pro, a potom upotrijebite kupljeni ključ za aktivaciju.

Kako kupiti softverski ključ?

Korak 1: Odaberite proizvod

1. Odaberite željeni proizvod (npr. Windows 11 Pro ili Microsoft Office).

2. Kliknite gumb "Dodaj u košaricu".

Korak 2: Naručite i platite

1. Provjerite sadržaj košarice (količina i proizvodi).

2. Kliknite "Naplati" za nastavak.

3. Odaberite željeni način plaćanja (npr. kartica, PayPal).

4. Kliknite "Predaj narudžbu" za potvrdu.

Korak 3: Trenutno primite ključ

1. Nakon uspješnog plaćanja, ključ će se odmah prikazati na zaslonu.

2. Također ćete ga dobiti na e-mail (provjerite i "Promocije" ili "Spam" mapu).

Korak 4: Odmah aktivirajte

Kopirajte ključ i slijedite priložene upute za aktivaciju na vašem računalu kako biste uživali u iskustvu originalnog softvera.

Koliko dugo nakon kupnje dobivam ključ? Gdje ga mogu vidjeti?

Ako ste naveli ispravnu adresu e-pošte, sustav će vam automatski poslati ključ unutar 1 sekunde. Ključ također možete izravno vidjeti na stranici s detaljima narudžbe.

Što učiniti ako aktivacija ne uspije?

Ne brinite, ovakve su situacije iznimno rijetke. Ako ipak naiđete na bilo kakav problem tijekom aktivacije, ne morate se sami mučiti – jednostavno nas kontaktirajte putem e-pošte: zetianrao@gmail.com. Odmah ćemo riješiti problem i osigurati vam novi ključ.

Često postavljana pitanja (FAQ)

P: Je li ovaj ključ originalan? Hoće li biti blokiran?

O: Da, nudimo legitimne aktivacijske ključeve koje priznaje Microsoft, a nabavljamo ih putem redovnih kanala u velikim količinama. Nakon aktivacije, potpuno je istovjetan originalnoj verziji – možete normalno koristiti Windows Update, Office ažuriranja i sve ostale funkcije. Ako se pojavi bilo kakav problem, jamčimo zamjenu bez uvjeta.

P: Imam Windows 11 Home. Mogu li izravno nadograditi na Pro verziju? Trebam li ponovno instalirati sustav?

O: Da, možete, i pritom ne trebate ponovno instalirati sustav. Nakon nadogradnje samo unesite ključ za Pro verziju koji smo vam dali, sustav će se automatski nadograditi i zadržati sve vaše datoteke, programe i postavke. Postupak je detaljno objašnjen u uputama.

P: Koja je razlika između Office 2021 Pro Plus i Microsoft 365?

O: Office 2021 Pro Plus je jednokratna kupnja – plaćate jednom i zauvijek koristite, sa stabilnim funkcijama. Microsoft 365 je godišnja pretplata koja uključuje 1 TB prostora u OneDrive oblaku. Ako vam ne treba taj oblak, Office 2021 Pro Plus je povoljniji izbor.

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Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.

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