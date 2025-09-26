Originalni Windows ključ za 6,29 € i Office Pro ključ za 14,49 € - Akcija na wdkeys.com!

Kupite trajnu doživotnu licencu i osigurajte se na vrijeme. Automatska dostava u 3 sekunde • Najniže cijene • 100% sigurno

Zabrinuti ste zbog skočnih prozora i sigurnosnih rizika piratskog softvera? Sada je vrijeme da aktivirate softver uz originalni ključ! Nudimo službene originalne ključeve za Windows 11 Professional i Office 2021 Professional Plus po najnižoj cijeni u povijesti. Uživajte u sigurnom i stabilnom iskustvu, s službenim procesom aktivacije koji je pouzdan i bezbrižan.

100% originalni ključevi: Pravi Microsoft licencirani ključevi za trajnu aktivaciju, bez ograničenja. Pouzdan i siguran proces: Nema virusa, nema rizika – samo čista produktivnost. Trenutna isporuka u 3 sekunde: Ključ se automatski isporučuje putem e-maila ili narudžbe – možete ga koristiti odmah nakon kupnje!

Windows ponuda - izvrsne cijene!

Office aplikacije (Word, Excel, PowerPoint,OneNote...)

Predstavljamo vam originalne ključeve za Windows 11 Professional i Office 2021 Professional Plus – po najnižoj cijeni u povijesti! Uživajte u potpuno legitimnom, sigurnom i stabilnom radnom okruženju uz službenu aktivaciju od Microsofta.

Povoljnija kombinirana ponuda

Kupite Windows 10/11 ključ odmah!

Kupite Office 2016/2019/2021 ključ odmah!

Prebacite se na legalnu verziju već danas – jednostavno, brzo i pristupačno!

Otvorite Postavke > Sustav > Aktivacija > Promijenite ključ proizvoda, unesite svoj ključ (npr. XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX) i dovršite aktivaciju – vaš Windows je odmah 100% originalan i spreman za korištenje!

Aktivacija Officea: Otvorite Word ili Excel > Datoteka > Račun > Unesite ključ proizvoda > Upišite svoj 25-znamenkasti ključ (npr. XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX) i slijedite upute – aktivacija je trenutna, a vaš Office odmah spreman za korištenje!

Ova promotivna cijena neće trajati! Ne propustite ovu savršenu priliku za nadogradnju na originalni softver.Vremenski ograničena ponuda!

Ova promotivna cijena neće trajati dugo!

Iskoristite jedinstvenu priliku da nadogradite na originalni Windows i Office softver po najnižoj cijeni – prije nego što ponuda istekne! Upravo sada je savršeno vrijeme da aktivirate svoj softver i uživate u sigurnom, stabilnom i potpuno funkcionalnom iskustvu.

Možete odabrati kupnju s korisničkim računom ili jednostavno obaviti transakciju bez registracije – unesite samo osnovne podatke i ključ ste već u rukama za 3 sekunde!

Korak 1: Odabir proizvoda

1. Odaberite željeni proizvod (npr. Windows 11 Pro ili Microsoft Office).

2. Kliknite gumb "Dodaj u košaricu".

Korak 2: Potvrda narudžbe

1. Provjerite sadržaj košarice (količina i proizvodi).

2. Kliknite "Naplati" za nastavak.

Korak 3: Način plaćanja

1. Odaberite željeni način plaćanja (npr. kartica, PayPal).

2. Kliknite "Predaj narudžbu" za potvrdu.

Korak 4: Instantna isporuka ključa(Dostava u 1-3 sekunde!)

1. Nakon uspješnog plaćanja, ključ će se odmah prikazati na zaslonu.

2. Također ćete ga dobiti na e-mail (provjerite i "Promocije" ili "Spam" mapu).

Korak 5: Korisnička podrška

Ako imate bilo kakvih poteškoća:

1. Pošaljite e-mail na našu korisničku službu: zetianrao@gmail.com

2. Odgovorit ćemo u roku od 5 sati

Primjena ključa:

Aktivacija novog računala Obnova licence nakon reinstalacije operativnog sustava Poslovne licence za uredske potrebe – pouzdano i skalabilno

Odmah nakon kupnje dobivate:

24/7 podršku putem e-pošte – uvijek smo tu kad vam trebamo Besplatnu zamjenu ključa u slučaju neuspjele aktivacije – brzo i izravno putem e-maila

Posjetite wdkeys.com već danas i uživajte u sigurnom, stabilnom i 100% originalnom softverskom iskustvu!