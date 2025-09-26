Originalni Windows ključ za 6,29 € i Office Pro ključ za 14,49 € - Akcija na wdkeys.com!

Kupite trajnu doživotnu licencu i osigurajte se na vrijeme. Automatska dostava u 3 sekunde • Najniže cijene • 100% sigurno

WDKeys.com petak, 26. rujna 2025. u 11:00

Zabrinuti ste zbog skočnih prozora i sigurnosnih rizika piratskog softvera? Sada je vrijeme da aktivirate softver uz originalni ključ! Nudimo službene originalne ključeve za Windows 11 Professional i Office 2021 Professional Plus po najnižoj cijeni u povijesti. Uživajte u sigurnom i stabilnom iskustvu, s službenim procesom aktivacije koji je pouzdan i bezbrižan.

  1. 100% originalni ključevi: Pravi Microsoft licencirani ključevi za trajnu aktivaciju, bez ograničenja.
  2. Pouzdan i siguran proces: Nema virusa, nema rizika – samo čista produktivnost.
  3. Trenutna isporuka u 3 sekunde: Ključ se automatski isporučuje putem e-maila ili narudžbe – možete ga koristiti odmah nakon kupnje!

Windows ponuda - izvrsne cijene!

Office aplikacije (Word, Excel, PowerPoint,OneNote...)

Predstavljamo vam originalne ključeve za Windows 11 Professional i Office 2021 Professional Plus – po najnižoj cijeni u povijesti! Uživajte u potpuno legitimnom, sigurnom i stabilnom radnom okruženju uz službenu aktivaciju od Microsofta.

Povoljnija kombinirana ponuda

 

 

 

Kupite Windows 10/11 ključ odmah!

Kupite Office 2016/2019/2021 ključ odmah!

Prebacite se na legalnu verziju već danas – jednostavno, brzo i pristupačno!

Otvorite Postavke > Sustav > Aktivacija > Promijenite ključ proizvoda, unesite svoj ključ (npr. XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX) i dovršite aktivaciju – vaš Windows je odmah 100% originalan i spreman za korištenje!

Aktivacija Officea: Otvorite Word ili Excel > Datoteka > Račun > Unesite ključ proizvoda > Upišite svoj 25-znamenkasti ključ (npr. XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX) i slijedite upute – aktivacija je trenutna, a vaš Office odmah spreman za korištenje!

Ova promotivna cijena neće trajati! Ne propustite ovu savršenu priliku za nadogradnju na originalni softver.Vremenski ograničena ponuda!

Ova promotivna cijena neće trajati dugo!

Iskoristite jedinstvenu priliku da nadogradite na originalni Windows i Office softver po najnižoj cijeni – prije nego što ponuda istekne! Upravo sada je savršeno vrijeme da aktivirate svoj softver i uživate u sigurnom, stabilnom i potpuno funkcionalnom iskustvu.

Možete odabrati kupnju s korisničkim računom ili jednostavno obaviti transakciju bez registracije – unesite samo osnovne podatke i ključ ste već u rukama za 3 sekunde!

Korak 1: Odabir proizvoda

1. Odaberite željeni proizvod (npr. Windows 11 Pro ili Microsoft Office).

2. Kliknite gumb "Dodaj u košaricu".

Korak 2: Potvrda narudžbe

1. Provjerite sadržaj košarice (količina i proizvodi).

2. Kliknite "Naplati" za nastavak.

Korak 3: Način plaćanja

1. Odaberite željeni način plaćanja (npr. kartica, PayPal).

2. Kliknite "Predaj narudžbu" za potvrdu.

Korak 4: Instantna isporuka ključa(Dostava u 1-3 sekunde!)

1. Nakon uspješnog plaćanja, ključ će se odmah prikazati na zaslonu.

2. Također ćete ga dobiti na e-mail (provjerite i "Promocije" ili "Spam" mapu).

Korak 5: Korisnička podrška

Ako imate bilo kakvih poteškoća:

1. Pošaljite e-mail na našu korisničku službu: zetianrao@gmail.com

2. Odgovorit ćemo u roku od 5 sati

Primjena ključa:

  1. Aktivacija novog računala
  2. Obnova licence nakon reinstalacije operativnog sustava
  3. Poslovne licence za uredske potrebe – pouzdano i skalabilno

Odmah nakon kupnje dobivate:

  1. 24/7 podršku putem e-pošte – uvijek smo tu kad vam trebamo
  2. Besplatnu zamjenu ključa u slučaju neuspjele aktivacije – brzo i izravno putem e-maila

Posjetite wdkeys.com već danas i uživajte u sigurnom, stabilnom i 100% originalnom softverskom iskustvu!

 

 



Zvuk vinila bez kompromisa.

Akcija

Technics SL-1300G

DJ gramofon s izravnim pogonom i motorom bez četkica, brzinama 33⅓, 45 i 78 okr/min, početnim zakretnim momentom 0,32 N·m i brzim pokretanjem od 0,7 s. Opremljen elektroničkom kočnicom i niskom razinom izobličenja (0,025% W.R.M.S.) za precizan i stabilan rad.

2.549 € 2.999 € Akcija

Prilagodljivi zvuk za osobno iskustvo.

Akcija

PSB Alpha AM5

Aktivni bookshelf zvučnici. Qualcomm® aptX™ Bluetooth. Poseban RCA phono ulaz. 3,5 mm analogni ulaz. Optički ulaz. USB DAC. USB priključak za napajanje. IR daljinski upravljač. Izlaz za subwoofer

529 € 599 € Akcija

Pruža neusporedive performanse za svoje kompaktne dimenzije.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation B1

Kompaktni zvučnik u elegantnom walnut finišu s Gen2 Folded Motion® tweeterom za kristalno čiste visoke tonove i 5,5" aluminijskim wooferom za snažne srednje i niske frekvencije. Osjetljivost 89 dB, impedancija 5 ohma i preporučena snaga pojačala 15–100 W.

629 € 809 € Akcija

Širok frekvencijski raspon.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

Elegantni bookshelf zvučnik s 1" aluminijskim tweeterom i 5,25" wooferom u bass-reflex kućištu za bogat i uravnotežen zvuk. Osjetljivost 86 dB, impedancija 8 Ω i preporučena snaga pojačala 50–120 W. Dostupan u Piano Black, Piano White i High Gloss Walnut finišu

1.049 € 1.499 € Akcija

Jasni dijalozi, savršena harmonija.

Akcija

FOCAL Aria CC 900

Središnji (centralni) 2-way zvucnik, razvijen s posebnim naglaskom na odabir materijala(drvo) kako bi se dobila zvucna koherentnost i homogenost, za sve vrste konfiguracija, za prostorije do 20m2 i udaljenosti slušanja 3m.

389 € 478 € Akcija

Uravnotežen i precizan zvuk.

Akcija

Zvučnici PSB Imagine B50

2-way bass-reflex zvučnik s 1" titanijskim visokotoncem i 5,25" wooferom od karbonskih vlakana pruža frekvencijski odziv od 45 Hz do 23 kHz, osjetljivost 87 dB i impedanciju 8 Ω. Preporučena snaga pojačala je 20–150 W za uravnotežen i precizan zvuk.

482,30 € 689 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi