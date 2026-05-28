Otvorena izložba Canon World Unseen u Aquariumu Pula

Canon je kroz suradnju s Aquariumom Pula predstavio inovativnu multimedijalnu izložbu o koraljima, donoseći jedan od najraznolikijih i najugroženijih ekosustava na planetu bliže – i dostupnije – širokoj publici

U Aquariumu Pula, u prostoru baterije San Giovanni, svečano je otvorena multimedijalna izložba Canon World Unseen (Nevidljivi svijet). Canon World Unseen u Aquariumu Pula je prateća izložba novoj stalnoj izložbi „Tropski koraljni greben“. Novi postav posjetiteljima na inovativan i inkluzivan način približava ljepotu, složenost i ranjivost koraljnih grebena – ekosustava koji se nerijetko naziva „prašumama mora“.

Multimedijalno iskustvo koje približava nevidljivi svijet koralja

U sklopu ove multimedijalne izložbe, kojoj poseban ugođaj daju velike zidne tapete s otisnutim koraljnim motivima koje je izradio partner Magis Wall iz Zagreba, posjetiteljima je dostupno VR video iskustvo zarona u podvodni svijet koralja, fascinantne reljefne i lentikularne fotografije, sadržaji na brajici, audio priče kao i animirajući sadržaji za najmlađe posjetitelje – čime na pristupačan i angažirajući način prenosi poruku da su koraljni grebeni – iako često nevidljivi – ključni za stabilnost morskih ekosustava i život milijuna ljudi.

Izložba World Unseen uključuje i reljefne fotografije i tekstove na brajici namijenjene slabovidnima

Ova izložba dio je Canonove globalne inicijative World Unseen, kroz koju se snagom vizualnog izraza otkrivaju nevidljivi svjetovi i skreće pozornost na važne teme održivosti. Upravo su Canonove kamere zabilježile rijedak trenutak spolnog razmnožavanja koralja, prirodni fenomen koji se događa svega nekoliko noći godišnje. Autor fotografija je Jamie Craggs, istaknuti stručnjak za razmnožavanje koralja, glavni akvarijski kurator u Horniman Museum and Gardens te suosnivač organizacije Coral Spawning International (CSI). Upravo je ova organizacija pokretač pionirske inicijative Coral Matchmaking – prve takve vrste, osmišljene za zaštitu ključnih morskih ekosustava. Projekt ima za cilj obnovu i očuvanje koraljnih grebena u suočavanju s klimatskim promjenama, kroz razvoj novih metoda za jačanje otpornosti i regeneracije koralja.

Tehnologija i znanost u službi očuvanja koraljnih grebena

Zahvaljujući ključnim istraživanjima CSI-ja i naprednoj Canonovoj tehnologiji, danas je moguće ove iznimne događaje mriještenja koralja zabilježiti na mikrorazini, kao nikada prije. To znanstvenicima omogućuje dublji uvid u procese razmnožavanja te u laboratorijskim uvjetima dokumentiranje i „uparivanje” različitih vrsta koralja, s ciljem stvaranja otpornijih varijanti. Takvi se koralji postupno vraćaju u prirodno okruženje, čime se doprinosi obnovi grebena diljem svijeta.

Info zid u prostoru izložbe World Unseen informira posjetitelje o važnosti koralja

Stalni postav „Tropski koraljni greben“ u Aquariumu Pula sastoji se od tri velika bazena ukupnog volumena 65 m³ koji prikazuju raznolikost tropskih koraljnih grebena kroz boje, oblike i složene odnose morskih organizama. U prostoru za uzgoj koralja (coral nursery) posjetitelji mogu pratiti rast i razvoj koralja u kontroliranim uvjetima. Iako koraljni grebeni dom su za gotovo 25 % svih morskih vrsta, danas su ozbiljno ugroženi zbog klimatskih promjena, onečišćenja i drugih pritisaka.

„Suradnja na ovom projektu za Canon predstavlja priliku da kroz tehnologiju, vizualnu interpretaciju i inkluzivna rješenja doprinesemo boljem razumijevanju morskih ekosustava i približimo javnosti trud koji na očuvanju koralja ulažu stručnjaci diljem svijeta, uključujući i naše partnere u Aquariumu Pula. Posebno nam je važno što izložba omogućuje pristupačnije i uključivije iskustvo širokom krugu posjetitelja, čime postaje dugoročna platforma za edukaciju i podizanje svijesti o očuvanju mora i bioraznolikosti. Canon kroz projekt World Unseen već duže vrijeme aktivno podržava napore za bolje razumijevanje, očuvanje i obnavljanje koraljnih grebena“, izjavio je Goran Marković, direktor Canon Croatia d.o.o. i direktor B2C poslovanja za regiju Adria u tvrtki Canon.

Goran Marković, direktor Canon Croatia I Petra Prelog iz tvrtke Canon Adria govore na otvorenju izložbe World Unseen

„Otvorenje izložbe ‚Tropski koraljni greben‘ za nas predstavlja važan trenutak jer objedinjuje godine stručnog rada, istraživanja i razvoja u postav koji je istovremeno edukativan, vizualno atraktivan i snažno usmjeren na očuvanje mora. Željeli smo posjetiteljima približiti ne samo ljepotu koraljnih grebena, nego i kompleksnost sustava potrebnih za njihov opstanak te važnost njihove zaštite“, istaknula je dr. Milena Mičić, direktorica i osnivačica Aquariuma Pula.

Dr. Milena Mičić, direktorica i osnivačica Aquariuma Pula govori na otvorenju izložbe World Unseen

U vremenu kada su koraljni grebeni izloženi sve većim pritiscima, projekti poput ovoga pokazuju da promjena počinje razumijevanjem. Vođen filozofijom Kyosei – „zajedno živjeti i raditi za opće dobro" – Canon kroz inicijativu World Unseen već dulje vrijeme snagom vizualnog izraza otkriva nevidljive svjetove i ukazuje na ključne teme održivosti. Suradnja s Aquariumom Pula potvrđuje Canonovu predanost da svojom tehnologijom doprinese boljem razumijevanju, očuvanju i obnavljanju koraljnih grebena – te da te priče učini dostupnima što široj publici.