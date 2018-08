Panasonicovi OLED televizori nude vrhunski doživljaj slike

Panasonicova ponuda OLED televizora za 2018. godinu koja se sastoji od četiri modela smještena u dva razreda. Serije FZ950 i FZ800, svaka serija dostupna je s 65 i 55-inčnim ekranom. Modeli posjeduju nove OLED ekrane, kao i najnoviji HCX+, Panasonicov procesor za obradu slike podešen u Hollywoodu, te se mogu pohvaliti iznimnim tehničkim unaprjeđenjima. Četiri nova modela bili su prvi OLED televizori u 2018. s podrškom za HDR10+, tehnologiju dinamičkih metapodataka. Kako bi korisnicima isporučili i vrhunsku audio kvalitetu, serija FZ950 posjeduje i zvučnik Dynamic Blade koji su osmislili Technicsovi inženjeri. Riječ je o jako tankom audio sustavu za koji je zaslužan renomirani Panasonicov hi-fi brend, a sustav korisnicima donosi rafinirano i snažno zvučno polje.

Modeli posjeduju najnoviji i najsnažniji originalni Panasonicov HCX 4K video procesor i HDR OLED ekrane najnovije generacije. Novi Panasonicovi modeli isporučuju najprecizniju i najupečatljiviju HDR sliku ikada što ih čini savršenim odabirom za najzahtjevnije kupce.

Uspjeh Panasonicovih OLED TV-a rezultat je superiornih tehnika obrade slike koje su plod nekoliko desetljeća dugačke tradicije razvijanja televizora. To se odnosi i na vrhunske Panasonicove plazma-ekrane, osmišljene u suradnji sa stručnjacima iz polja filmske i televizijske produkcije, i na Panasonicovu vlastitu profesionalnu audio-video diviziju. Kako bi bili sigurni da tehnička preciznost ekrana odgovara originalnim zamislima redatelja, Panasonic namjerava nastaviti surađivati s holivudskom kompanijom Dekuxe i njenim vodećim studijima za postprodukciju Company 3, EFILM i Encore. Kompanija Deluxe je globalni partner tvrtkama za proizvodnju i distribuciju sadržaja koja pomaže u ostvarivanju kreativnih vizija.

Fantastične razine kontrole novog procesora funkcioniraju u kombinaciji s iznimnim nivoima crne te skalom boja od milijardu nijansi, šo je rezultat Panasonicovih mogućnosti da pokrije gotovo sto posto DCI površine boja. Reprodukcija boja, posebno u onim dijelovima kadra u kojima je reprodukcija zahtjevna, kao što su sjene ili svijetli elementi, je nevjerojatno precizna.

Najveća tehnička promjena koja se tiče HCX procesora odnosi se na uvođenje posve novog Dynamic LUT sustava. LUT (Look Up Table) tehnologija naširoko se koristi u profesionalnoj post-produkciji i profesionalnom emitiranju u Hollywoodu i drugdje kako bi se postigla vrhunska preciznost u reprodukciji boja. Do sada, LUT-ovi su bili fiksirani ovisno o prostoru boja koji je koristio izvor. Zahvaljujući ovoj inovaciji, HCX automatski detektira prosječnu razinu svjetline u sceni i analizom slike dinamično ažurira LUT postavke koje su toj sceni primjerene. Tako su postignuta značajna poboljšana kod scena s prosječnom razinom svjetline koje sada izgledaju znatno prirodnije.