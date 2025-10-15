Pet razloga zašto je tablet s tipkovnicom dobra ideja u 2025. godini

Brz, lagan i moćan – novi Telemach 5G Tab donosi savršenu ravnotežu između zabave i produktivnosti. Uz 5G i eSIM podršku, veliki 11’’ ekran, dugotrajnu bateriju i tipkovnicu, pretvara se u prijenosni ured idealan za rad, učenje i uživanje bilo gdje

PR srijeda, 15. listopada 2025. u 14:50

Prema istraživanju International Data Company (IDC), globalne isporuke tableta u drugom kvartalu 2025. godine porasle su za 13% čime se samo nastavlja trend rasta iz prošlih godina. Čime su to ovi mobilni uređaji pronašli novi put do srca korisnika u 2025. godini? Sve moćniji procesori uz zabavu omogućuju i ozbiljniji rad, a masa i dimenzije stvoreni su za prenosivost. Android operativni sustav donosi ogromnu količinu kvalitetnih aplikacija, a duga autonomija fleksibilnost u korištenju. Postoji velik broj razloga zašto nabaviti novi tablet, a mi smo odabrali pet koji nam govore zašto je tablet s tipkovnicom dobra ideja.

Prenosivost i dugo trajanje baterije

Tableti su lagani, tanki i jednostavni za nošenje, a još ako se njegova futrola lako pretvara u tipkovnicu, omogućuju produktivni rad u pokretu bez zauzimanja previše prostora. Baterije velikog kapaciteta poput one s kojom stiže Telemach 5G Tab od 7510 mAh omogućuju dugu autonomiju i nećete morati brinuti oko dovršetka pisanja teksta, gledanja zadnje epizode nove sezone omiljene serije ili sportskih prijenosa na ogromnom izboru kanala koje nudi EON TV aplikacija.

Uvijek povezani

Moderni tablet koji dolazi s eSIM tehnologijom i 5G modemom te se u bilo kojem trenutku može spojiti na najbržu mobilnu mrežu direktno odgovara na najvažniji korisničku želju. U nedavnom istraživanju navika korisnika, kojeg je proveo Telemach u suradnji s agencijom Ipsos, čak 84% ispitanika  naglasilo je mogućnost neograničenog spajanja na internet putem mobilne mreže kao važnu karakteristiku pri odabiru tableta. S modernim uređajem koji ima 5G i eSIM, u svakom se trenutku i s bilo koje lokacije u zemlji bez problema možete spojiti i iskoristiti brzu mrežu za streaming videa, surfanje ili bilo koji drugi zadatak koji traži podatkovni promet.

Bolja produktivnost i ergonomija

Iako se na tablete primarno gleda kao na uređaje za zabavu, a oni to u velikoj mjeri i jesu, dodatak fizičke tipkovnice uz sve bolju integraciju modernih cloud aplikacija poput Microsoft OneDrivea ili Google dokumenata, kao i školskih zadataka podijeljenih preko oblaka, čine tablet s tipkovnicom praktičnim rješenjem za tipkanje duljih tekstova, izradu bilješki i brže dopisivanje. I dalje imate mogućnost korištenja dodirnog ekrana za brze interakcije i kreativni rad. Telemachov 5G Tab dolazi i s integriranim AI funkcionalnostima poput automatskog prijevoda poziva i poruka u stvarnom vremenu i drugih funkcionalnosti.

Katica za sve

Tablet doista je zabavni centar koji omogućuje gledanje filmova ili binganje serija na velikom 11'' ekranu u pokretu, krevetu ili na putu za posao. Isto tako, veći ekran uz kvalitetan procesor možete iskoristiti za igranje mobilnih igara na većem ekranu od pametnog telefona. Tablet također može poslužiti kao kvalitetan alat za čitanje e-knjiga, a ako tablet dolazi i s dobrim kamerama, možete snimati i uređivati fotografije i videe u pokretu.

Isplativost

Uređaj koji omogućava sve navedeno - povezivanje na 5G mrežu, gledanje serija i igranje igara, rad u dokumentima uz priloženu tipkovnicu, dugu autonomiju baterije i stiže s AI funkcionalnostima – doista je dobra investicija. Ovakav napredni uređaj u Telemachovoj ponudi dostupan je uz mobilni paket Unlimited i 24-mjesečni ugovor po cijeni od  7,90 eura mjesečno.

Što donosi novi Telemach 5G Tab?

Telemach 5G Tab prije svega ima malu masu od samo 515 grama i vrlo je prijenosan. Njegov veliki 11'' IPS ekran razlučivosti 1920 x 1200 piksela omogućuje detaljan i oštar prikaz. Kako je autonomija jedna od najvažnijih stavki za korisnike, tablet je opremljen baterijom velikog kapaciteta od 7510 mAh.

Uređaj je opremljen sa 6 GB radne memorije i više nego dovoljnih 256 GB spremišnog prostora za aplikacije, fotografije, dokumente i igre. Za snimanje fotografija tablet ima glavnu kameru od 13 megapiksela, dok ćete video konferencijske pozive i selfije moći snimati s 5 MP prednjom kamerom. Telemach 5G Tab stiže s eSIM tehnologijom i, kako mu samo ime kaže, 5G povezivosti, pa se u svakom trenutku možete s bilo koje lokacije povezati i streamati svoj omiljeni sadržaj.

Poseban dodatak ovom cjenovno pristupačnom tabletu je tipkovnica u obliku futrole s kojom se značajno i na jednostavan način proširuju funkcionalnosti uređaja i on uz obiteljski centar za zabavu može poslužiti i kao prijenosni funkcionalni uređaj za pisanje seminara, odgovaranje na mailove ili ostale zadatke za koji vam je potrebna kvalitetna tipkovnica.

Uštedite do 90% na troškovima ispisa !

Isporuka odmah

Epson EcoTank L3286

Višenamjenski pisač A4 sa WiFi-em i zaslonom jednostavnim za upotrebu Ispis, kopiranje i skeniranje visoke kvalitete u jednom stroju.

189.90 259.90 Kupi

Sonos Era 100 – Snaga koja nadmašuje veličinu

Isporuka odmah

Sonos Era 100 prijenosni Bluetooth zvučnik

25 % veći woofer od prethodnog, za još dublji i snažniji bas u kompaktnom kućištu. Zahvaljujući pravom stereo zvuku s dvama precizno usmjerenim visokotoncima i tri Class-D pojačala, Era 100 ispunjava prostor bogatim, kristalno čistim tonovima.

191,20€ 239€ Kupi

Trčanje na najvišoj razini!

Garmin Forerunner 965

Pratite sve važne parametre uz dugotrajnu bateriju i sjajan AMOLED zaslon.

569,99 619 Kupi

Spremni za zabavu uz JBL karaoke zvučnik.

JBL PartyBox 110

Snažan zvuk, dinamični svjetlosni show!

307,99 439,99 Kupi

Sonos Arc Ultra -najelegantniji i najsnažniji soundbar koji je Sonos ikada proizveo.

Isporuka odmah

Sonos soundbar Arc Ultra, crni

S potpuno novom akustičnom arhitekturom koju pokreće 14 Sonosovih ugrađenih zvučnih jedinica i naprednim tehnologijama poput Sound Motion™, Arc Ultra ispunjava svaki kutak prostorije i precizno raspoređuje zvuk oko vas, pružajući doživljaj zabave koji nadmašuje sva očekivanja.

891,65 1049,00 Kupi


HI-FI SETUP TJEDNA

Novosti

Audio-Technica & Elipson

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.

Akcija

WiiM Amp Ultra silver

WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.

2.549 € 599 € Akcija

Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.

4.999 € 5.579 € Akcija

12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF R3 META

R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.

2.069 € 2.300 € Akcija

Jednostavan multiroom sustav.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi

1.999 € 2.499 € Akcija

Dali tradicija u elegantnom izdanju.

Akcija

DALI Oberon 7

Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.

999 € 1.199 € Akcija

Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.

Akcija

PRO-JECT Automat A2 2M Red

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.

1.099 € 1.153,33 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi