Plati jednom, koristi trajno! Office 2021 Pro samo 30,25 €, WinOS uz 90% popusta - Godeal24

Godeal24 nudi izuzetno povoljne, originalne i trajno aktivirane Windows i Office softverske pakete. Windows 11 Pro samo 12,25€, Office 2021 Pro Plus samo 30,25 €, Office 2021 Home and Business za Mac 49,99 €

S obzirom na vijest da će Publisher biti uklonjen iz pretplata na MS 365 2026. godine, kupnja verzije softverskog paketa koja ga zauvijek uključuje pametan je potez ako vam je Publisher potreban u radu. Originalni aktivacijski ključ za MS Office možete nabaviti uz popust do 90% u odnosu na službene cijene. Iste licence s niskim cijenama čine Godeal24 Best Christmas Deals nenadmašnom ponudom za kupce. Ova ponuda je vremenski ograničenaq, stoga požurite!

Nabavite Office 2021 Pro, profesionalni paket s punom značajkom, za nevjerojatnih 30,25 €, što predstavlja značajnu uštedu za legitimnu, doživotnu licencu. MS Office Pro 2021 za WinOS dolazi sa svim standardnim aplikacijama koje su vam potrebne za obavljanje poslova: Word, Excel, OneNote, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access i besplatna verzija Teamsa. Sve vaše potrebe za obradom teksta, obradom podataka, izradom prezentacija i slanjem e-pošte pokrivaju aplikacije koje se koriste diljem svijeta, tako da se ništa ne gubi u prijevodu. U međuvremenu, naši klijenti koji koriste Mac računala mogu iskoristiti klasičnu, optimiziranu snagu sustava Office 2021 Home and Business za Mac za nenadmašnih 49,99 €. Savršen je za kućne urede, studente i tvrtke koje preferiraju poznate, robusne desktop aplikacije u odnosu na web verzije. Stručnost tvrtke Godeal24 osigurava da dobijete upravo ono što plaćate: službeni, siguran i potpuno funkcionalan softver. Ne kockajte se sa svojim osnovnim alatima.

Office paketi po izvrsnoj cijeni

Vrlo povoljan originalni Windows OS

Godeal24 nudi originalne licence za Win 11 Pro za samo 12,25 €! MS Win 11 Pro povećava produktivnost studenata uz poboljšani multitasking (Snap Layouts), vrhunsku sigurnost (TPM 2.0) i besprijekornu integraciju s MS Teamsom. Kvaka? Vrijeme je ograničeno! Iskoristite svoje povoljne ponude prije nego što nestanu!

Bundle ponuda (promo kod SGO62)

Ostali softver za računalo

Nabavite najbolje alate po nenadmašnim cijenama od Godeal24. Od optimizacije računala i sigurnosti do multimedijskih i sistemskih alata, Godeal24 nudi raznolik izbor po pristupačnoj cijeni. Poboljšajte performanse, očistite svoj sustav i ostanite zaštićeni - sve za manje. Odaberite što vam treba dok još vrijedi ponuda:

Kako kupiti aktivacijski ključ?

Nakon odabira artikla, krenite u proces kupnje, nastavite kao gost (ili kreirajte novi račun), a zatim ispunite polja s traženim podacima za račun.

Odaberite CWALLETCO kao platformu plaćanja i nastavite na sljedeći korak.

Odaberite željeno sredstvo plaćanja. Savjetujemo da koristite PayPal.

Godeal24 je online trgovina koja prodaje ključeve za računalne operativne sustave, uredski softver i softver za igre na globalnom tržištu. Godeal24 uvijek održava koncept kupca na prvom mjestu i donosi najbolje proizvode i usluge našim kupcima. Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, proces kupovine Godeal24 vrlo je jednostavan. Nakon naplate, aktivacijski ključ softvera i detaljne upute za instalaciju bit će poslani na vaš e-mail u roku od nekoliko minuta. A oko procesa instalacije i korištenja, korisnici se u bilo kojem trenutku mogu obratiti Godeal24 profesionalnom timu korisničke službe koji je online 24/7.

Svojim visokokvalitetnim proizvodima i profesionalnim uslugama, Godeal24 je dobio ocjenu 4,9 i ocjenu zadovoljstva od 98% na TrustPilotu (neovisna platforma za korisnike za ocjenu usluge i kvalitete proizvoda), što je korisnička potvrda i priznanje Godeal24!

Kontaktirajte Godeal24: service@godeal24.com

--

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.