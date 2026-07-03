Ponude softvera za povratak u školu: Office 2024 od 14 € i Windows 11 Pro 20 € na VIP-CDKDeals

Želite li nadograditi svoje računalo ovog ljeta bez trošenja bogatstva na softver? Posjetite VIP-CDKDeals

VIP-CDKDeals petak, 3. srpnja 2026. u 08:00

Kako se bliži nova školska sezona, mnogi učenici, učitelji, freelanceri i profesionalci nadograđuju svoja računala radi bolje produktivnosti. VIP-CDKDeals pokrenuo je svoju Back to School rasprodaju, nudeći originalne doživotne aktivacijske ključeve za Microsoft Office 2024 Pro, Windows operativne sustave i ostali Microsoftov softver po vrlo konkurentnim cijenama.

Primjenom promotivnog koda HR35, kupci mogu dobiti dodatnih 35% popusta na određene proizvode, što ovo čini jednom od najboljih prilika za nadogradnju osnovnog softvera bez plaćanja ponavljajućih pretplata.

Back to School ponuda softvera (promo kod HR35)

Office 2024 – Pametna nadogradnja za produktivnost

Vrhunac ovogodišnje promocije Povratak u školu je Microsoft Office 2024 Professional Plus, sada dostupan za samo 14 € nakon popusta.

Za razliku od pretplatničkih planova Microsoft 365, Office 2024 nudi jednokratnu kupnju s doživotnom aktivacijom, što korisnicima omogućuje trajno posjedovanje softvera bez mjesečnih ili godišnjih plaćanja.

Office 2024 uključuje bitne Microsoftove aplikacije na koje se milijuni korisnika oslanjaju svaki dan:

  • Microsoft Word za dokumente i izvješća
  • Microsoft Excel za proračunske tablice, budžetiranje i analizu podataka
  • Microsoft PowerPoint za prezentacije
  • Outlook za upravljanje e-poštom
  • Dodatni profesionalni alati uključeni u izdanje Professional Plus

Najnovija verzija također pruža poboljšane performanse, poboljšanu kompatibilnost sa sustavom Windows 11, bolje značajke suradnje i glatkije cjelokupno korisničko iskustvo - što je čini izvrsnim izborom za studente, udaljene radnike, edukatore i uredske profesionalce.

Windows 11 Pro za moderno PC iskustvo

Uz Office 2024, korisnici mogu nadograditi na Windows 11 Pro za samo 20 € nakon primjene kupona HR35.

Windows 11 Pro nudi:

  • Moderno i pojednostavljeno sučelje
  • Poboljšani multitasking s funkcijom Snap Layouts
  • Poboljšane sigurnosne značajke
  • Bolje performanse i stabilnost sustava
  • Optimizacije za posao, učenje i svakodnevno računalstvo

Korisnici sa starijim uređajima također mogu odabrati izdanja Windowsa 10 ako im je hardverska kompatibilnost prioritet.

Kombinirajte softver i uštedite više

Za korisnike koji postavljaju novo računalo ili nadograđuju više uređaja, opcije paketa Windowsa i Officea pružaju još veću vrijednost.

Ovi paketi posebno su prikladni za:

  • Studente koji se pripremaju za novi semestar
  • Nastavnike i edukatore
  • Slobodnjake i udaljene profesionalce
  • Mala poduzeća
  • Korisnike kućnog ureda

Jednokratnom kupnjom možete izgraditi cjelovito okruženje za produktivnost, a istovremeno izbjeći tekuće troškove pretplate.

Uštede za povratak u školu s kodom HR35

Tijekom kampanje Povratak u školu, odabrani softverski proizvodi ostvaruju dodatnih 35% popusta pri korištenju promotivnog koda HR35 prilikom plaćanja.

Bez obzira na to nadograđujete li svoje prijenosno računalo za učenje, osvježavate li svoje poslovno računalo ili zamjenjujete zastarjeli softver, ova promocija nudi pristupačan način da ostanete produktivni tijekom cijele školske godine.

Bonus preporuka: Canva Pro nadogradnja na 1 godinu za samo 12 USD

Ako redovito izrađujete prezentacije, grafiku za društvene mreže, životopise, marketinške materijale ili školske projekte, vrijedi provjeriti i Canva Pro nadogradnju na 1 godinu, dostupnu za samo 10 EUR.

Canva Pro otključava premium predloške, milijune fotografija i dizajnerskih resursa, kreativne alate pokretane umjetnom inteligencijom, uklanjanje pozadine, Magic Resize i mnoge druge premium značajke - što ga čini savršenim pratiteljem Officea 2024 za studente i profesionalce.

Zaključak

Ova rasprodaja za povratak u školu na VIP-CDKDeals olakšava izgradnju kompletne postavke produktivnosti po pristupačnoj cijeni. S Microsoft Officeom 2024 već od 14 €, Windowsom 11 Pro za 20 € i dodatnim uštedama korištenjem promotivnog koda HR35, korisnici mogu uživati ​​u originalnom doživotnom softveru bez ponavljajućih pretplata.

Za sve koji žele maksimizirati produktivnost ovog semestra, uparivanje Officea 2024 s Canva Pro jednogodišnjom nadogradnjom za samo 12 USD stvara izvrsnu kombinaciju za učenje, rad i stvaranje sadržaja profesionalne kvalitete.

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Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.

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